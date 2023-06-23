Чувствуют себя хозяевами города, сытно потчуются и привлекают ангелов: Как коты заполонили Стамбул

Наглая рыжая, но милая морда. Ее мирный сон не потревожат. Фото: Евгений САЗОНОВ

В Стамбуле - древнем городе, чьи стены помнят еще старое название - Константинополь, - живет сейчас около пятнадцати миллионов человек. Они привносят в его быт пробки, гвалт и суету. Но есть в мегаполисе еще миллион жителей, которые никуда не спешат и ко всему относятся философски. То есть - с точки зрения домашнего кота, который абсолютно уверен, что жилплощадь принадлежит ему, а хозяин - это его личная прислуга. Вот так же миллион стамбульских кошек относятся к своему городу. А люди? А люди делают все, чтобы эта уверенность только укреплялась...

Котамбул

Стамбул недаром называют городом кошек. Есть даже английский каламбур Catstambul («Котамбул» в примерном переводе). Потому что эту живность очень любят, холят и лелеют. Кошки, гуляющие сами по себе и по улицам, на самом деле не бездомные, а находятся как бы в общественной собственности. Их рад каждый подкормить и приютить.

Объяснений такой любви ровно два. Во-первых, историческое: в стародавние времена почти все здания были деревянными, а значит, кишели мышами и крысами. Присутствие котов-спасителей являлось острой необходимостью. Необходимость со временем отпала, а любовь осталась.

Во-вторых, религиозное. Считается, что любимым питомцем основателя ислама была именно кошка по имени Муизза. По легенде, однажды пророк Мухаммед даже отрезал рукав своего халата, на котором крепко заснула Муизза, чтобы ее не потревожить.

Привычная картина - кот отдыхает на витрине магазина. Фото: Евгений САЗОНОВ

Главный экспонат

В любом случае жители Стамбула считают, что кошки приносят удачу, потому как привлекают ангелов (а вот собаки, наоборот, ангелов распугивают, потому их любят гораздо меньше).

Кошки ходят где хотят, делают что хотят и спят где хотят.

Традиционная картина - кот, сладко спящий на витрине дорогого бутика. Среди предметов роскоши. Где он считает себя главной ценностью.

В Стамбуле я наблюдал, как один рыжий наглец растянулся посреди скамейки и люди покорно ютились на краешке.

Другой вообще провалился в сон прямо на обочине оживленной дороги. Боязно стало за него - вдруг не заметят и задавят. Жалко и кота, и карму. Потому я попытался легонько столкнуть милую образину с асфальта. Рыжий лениво приоткрыл один глаз, нехотя посмотрел на меня и снова намылился в царство Морфея.

Пришлось взять кота под мышки и просто перенести на тротуар.

Кот мигом лишился сна, долго ругался на своем кошачьем языке. А его взгляд жег спину, пока я не завернул за угол.

Эта красавица приходит в кафе по расписанию. И ее всегда ждут. Фото: Евгений САЗОНОВ

Эй, человек!

Рыжих здесь действительно любят больше всего. И еще разноцветных. Коты об этом знают и неприкрыто пользуются.

В одной закусочной мне рассказали, указывая на черепахово окрашенную кису, уплетающую за обе щеки шаурму, что ее светлость изволит приходить сюда на ужин по часам. И если не находит готовую миску, изволит быть в недоумении. Бьюсь об заклад, что таким образом она воспитывает и другие забегаловки на завтрак и обед.

Я памятник коту воздвиг...

Любовь к четверолапым доходит до того, что им ставят настоящие памятники. Самый известный - монумент кошечке Томбили (с турецкого - Круглолицая, так традиционно кличут упитанных питомцев). Она прославилась на весь мир благодаря привычке разглядывать прохожих, по-человечески облокотившись на тротуар. Фото в такой позе разлетелось по сетям, собрав под сотню миллионов лайков.

Всемирно известная Томбили и памятник в ее честь. Фото: СОЦСЕТИ

В 2016 году Томбили ушла в иной мир, но память о ней осталась. Теперь милая девочка вечно следит за порядком в стамбульском районе Кадыкей. Если ее погладить - удачный день обеспечен.

Но лучше погладить живую кошку. И накормить. И приютить.

Ведь все кошки, все коты и все котята привлекают ангелов.

И не только в Стамбуле...