Знакомые - о новой любви певицы: Полина Гагарина увела мужа у подруги

Полина и ее новый возлюбленный Станислав Миков (справа) уже пять лет выступают на одной сцене. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полина Гагарина никогда не откровенничает с журналистами о своей личной жизни. 36-летняя артистка редко дает интервью, и если что и рассказывает, то скорее про секреты своей стройности, а не про сражения на любовном фронте.

Полина была замужем дважды. Первым супругом певицы был актер Петр Кислов.

В августе 2007-го пара поженилась. Для 20-летней Полины брак был первым, для Петра - уже вторым. 14 октября того же года у них родился сын Андрей. Однако, не прожив в браке и трех лет, супруги развелись. Оба из творческого мира, артисты не смогли ужиться под одной крышей.

Вячеслав Еськов стал первым гражданским мужем звезды. Фото: СОЦСЕТИ

Вторым официальным мужем Полины стал фотограф Дмитрий Исхаков. В этом браке у Гагариной родилась дочь Мия. Увы, и этот союз закончился разводом. Спустя шесть лет совместной жизни Гагарина и Исхаков расстались. Причем не обошлось без скандалов. Исхаков был недоволен, что почти сразу же Полина начала появляться в компании музыкального продюсера Владимира Чиняева. Официально они свой роман не подтверждали, но бывшего мужа Гагариной задевало, что Полина без его ведома вместе с их маленькой дочкой проводит отпуск в Дубае с Чиняевым. При этом Дмитрий отмечал, что по-прежнему тепло относится к старшему сыну Гагариной. За эти годы Андрей стал для него родным, и после развода они не прерывали общение. Да и с Полиной Исхакову со временем удалось помириться. На недавнем сольнике артистки Дмитрий был замечен в семейной ложе певицы, где он смотрел концерт вместе с детьми и мамой Полины.

Экс-супруг Дмитрий Исхаков помогает певице воспитывать детей. Фото: СОЦСЕТИ

Работали вместе

Сразу после сольника грянул новый скандал. Как оказалось, артистка рассталась с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, работавшим над ее треками, и закрутила роман с 35-летним танцором из Йошкар-Олы Стасом Миковым. Самое интересное, что Миков более пяти лет работает в коллективе Полины.

Еще три месяца назад парень размещал в соцсетях счастливые фото со своей женой, танцовщицей Оксаной Стратулат. И тут - внезапные фото папарацци: счастливая Гагарина вместе с Миковым, держась за руки, гуляют в парке с сыном артистки. Впрочем, Миков и Гагарина не стали комментировать свои отношения.

Чуть позже, но довольно туманно это сделала жена танцора Оксана Стратулат.

«Друзья! Я понимаю, что вы переживаете, и спасибо, что пишете... Но последнее, в чем я сейчас нуждаюсь, - разговоры о семье. Это личное. Прошу прощения, что никому не отвечаю. Спасибо каждому, кто остался искренне небезразличен. Спасибо за понимание», - написала жена Микова в своем блоге.

«Роман начался давно»

Знакомые танцора подозревают, что роман с певицей поставил точку в его браке.

- Оксана, как и Стас, танцует в коллективе у Полины. Казалось, брак у них идеальный. С Полиной они оба дружили, проводили много времени вне работы. У Стаса хорошее чувство юмора, он душа компании. Удивительно, что роман с Полиной начался у Стаса вот так неожиданно, спустя пять лет совместной работы и дружбы, - рассказал «КП» приятель Стаса Микова. - Хотя Полина очень влюбчивая. Ее тянет к творческим мужчинам, бизнесмена с ней рядом трудно представить.

- Думаю, этот роман начался давно, просто никто о нем не знал, Гагарина скрывала, - рассуждает в разговоре с «КП» эксперт шоу «Пусть говорят», телеведущий и журналист Денис Сорокин. - Ну что вы хотите, это шоу-бизнес. Со всеми своими мужчинами Полина обычно знакомилась на работе. Начиная со своего первого гражданского мужа Славы Еськова, с которым они жили под одной крышей не один год. Очень гармоничная пара была: он певец из Курска, приехал покорять Москву и влюбился в свою однокурсницу по Гнесинке, Полину Гагарину. Он ее боготворил. Но она посчитала, что Слава - птица не ее полета. Бросила парня, как только ее карьера пошла в гору. Слава тогда с трудом пережил этот удар. Потом он пел в новом составе группы «Премьер-Министр», но сейчас куда-то пропал... Полину всегда вспоминал с большой грустью. Может, из-за того, что Гагарина тогда бросила Еськова, сейчас и не складывается ее личная жизнь, мужья меняются как перчатки. Слава был верным и искренним. Жаль, что Полина его не оценила.

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