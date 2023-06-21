Певица Зара рассказала о разводе с сыном Валентины Матвиенко

Певица Зара. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2004 году певица Зара вышла замуж за сына губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергея. Наследник политика в то время работал вице-президентом по информационным технологиям банка «Санкт-Петербург». Свадьба прошла с размахом: молодые венчались в Казанском кафедральном соборе (по настоянию жениха восточная красавица приняла православие). Регистрацию устроили во Дворце бракосочетаний № 1 в особняке на Английской набережной. Молодожены прожили вместе всего полтора года, после чего расстались. В интервью Лауре Джугелии для YouTube-шоу Зара откровенно рассказала, почему распался ее брак.

Певица призналась, что была очень молода и наивна – ей тогда было всего 20 лет. Отношения с Сергеем начинались красиво и романтично. Молодой человек был настроен крайне серьезно и почти сразу сделал ей предложение. Более того, Матвиенко-младший решил соблюсти все традиции и пришел свататься к родителям артистки вместе с мамой-мэром.

«Он пришел по восточным традициям вместе с мамой. Сватался. Все должно было сложиться хорошо», - вспоминает 39-летняя звезда.

В итоге влюбленные поженились, так толком и не узнав друг друга. Сейчас Зара уверена, что им не хватило времени, чтобы понять, что каждый из них хочет от жизни.

«Да, с одной стороны девушка должна выходить замуж невинной. Есть определенные стереотипы, о которых мы читаем в классических произведениях, есть восточные традиции… Но реальная жизнь немного далека от этой идеальной картинки», - считает Зара.

Вскоре молодожены поняли, что поспешили со свадьбой. У Сергея и Зары оказались совершенно разные взгляды на совместный быт. Молодой человек оказался не готов к ответственности – он, что называется, «не догулял».

«Я ждала от семейной жизни совершенно других вещей. Несмотря на то, что мне было 20 лет, по своему развитию и опыту я была совсем юной. Я не знала жизни, не понимала, как в той или иной ситуации себя вести. А он, наверное, в свою очередь не был готов к семейной жизни. Ему хотелось погулять, холостяцкой жизни. Здесь мы не сошлись», - рассказывает певица.

Артистка воспитывает двоих сыновей. Фото: соцсети.

Несмотря на болезненный развод, артистка считает, что решение расстаться было правильным. Супруги разошлись мирно, без взаимных претензий друг к другу.

«Мне не хватало терпения, чтобы пережить этот период, ему — мужской мудрости. Приняли решение, что не можем быть вместе. Я очень страдала. Думала, больше никогда замуж не выйду», - признается Зара.

В 2008 году артистка снова пошла в загс вместе с чиновником Сергеем Ивановым. Избранник звезды работал начальником Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы. Ради отношений с певицей он развёлся с женой и оставил двоих детей. В браке с Зарой у него родились сыновья Даниил и Максим.

Пара прожила вместе восемь лет и развелась. Сейчас артистка не афиширует личную жизнь.