Трогательно до слез: Неизлечимо больной Брюс Уиллис сжал в объятиях двухмесячную внучку

Голливудский актер страдает деменцией и борется с потерей памяти. Фото: соцсети.

Несколько месяцев назад семья Брюса Уиллиса поделилась неутешительными новостями: у голливудского актера диагностировали деменцию. Болезнь быстро прогрессирует, «крепкий орешек» теряет память и постепенно перестает узнавать родных. Близкие артиста стараются проводить с ним как можно больше времени, чтобы он не утратил связь с реальностью. Самыми трогательными моментами они делятся в соцсетях.

В апреле старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые стала мамой: Румер родила очаровательную дочку Луэтту. В честь Дня отца молодая мама опубликовала на своей странице кадры с Брюсом, который нежно держит на руках ее наследницу.

«Видеть, как мой отец обнимает мою дочь - это то, чем я буду дорожить всю оставшуюся жизнь. Его любовь к ней такие чистые и красивые. Папа, мне так повезло, что у меня есть ты и Лу. Спасибо за то, что ты самый глупенький, самый любящий, самый крутой папа», - написала Румер.

Брюс Уиллис с внучкой Лу. Фото: соцсети.

Ранее старшая дочь актера рассказывала, как Брюс мечтал о внуках.

«Во время карантина он обратился ко мне: «Слушай, я бы хотел, чтобы ты родила сына. Нужно добавить хоть немного мужской энергии в семью». Ну у нас и правда много женщин. От моей мамы и мачехи у него пять дочерей. Женской энергии действительно очень много. Я подумала: «Окей, было бы от кого…» - говорила Румер. Вскоре ее избранником стал музыкант Дерек Ричард Томас, от которого она родила дочку.

Счастье Румер омрачает только тревога за здоровье отца. Ее младшая сестра Таллула недавно рассказала, что тоже очень переживает.

«Он все еще знает, кто я, и загорается, когда я вхожу в комнату. Я продолжаю метаться между настоящим и прошлым, когда говорю о папе: он есть, он был, он есть, он был. Это потому, что у меня есть надежды, с которыми я так неохотно расстаюсь. Я всегда подмечала в себе черты его личности и знаю, что мы были бы хорошими друзьями, если бы только у нас было больше времени. Он был крутым, очаровательным, ловким, стильным, милым и немного чокнутым. Выросший в Джерси мальчик, он любил наслаждаться жизнью, которую сам для себя создал. Он был любителем потакать своим желаниям», - рассказала дочь Брюса в интервью «Vogue».

Внучку актеру родила его старшая дочь Румер. Фото: соцсети.

Вместе с актером сейчас живут его нынешняя жена, 44-летняя модель Эмма Хемминг, и его младшие дочери – 10-летняя Мэйбл и 8-летняя Эвелин. В эти трудные времена экс-супруга Уиллиса Деми Мур решила быть рядом с бывшим мужем и переехала к нему, чтобы помогать Эмме ухаживать за актером. Деми уже успешно заботилась об экс-супруге во время пандемии. На изоляции Брюс жил не со своей нынешней женой, а вместе с Деми и тремя их дочками. Теперь Мур переехала в дом бывшего, чтобы снова присматривать за ним.

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