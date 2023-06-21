Регина Тодоренко собирается поехать на Украину

Регина Тодоренко. Фото: соцсети.

Телеведущая Регина Тодоренко ответила на вопрос подписчиков в соцсетях, собирается ли она посетить родную Одессу. На своей странице звезда «Орла и решки» рассказала о своих планах:

«Да, конечно», - написала Регина в ответ на вопрос.

Телеведущая родилась в Одессе, там сейчас живут ее родители. Правда, в ближайшее время попасть в город своего детства артистка не сможет. В октябре прошлого года Тодоренко попала в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Она считается предательницей родины, поскольку когда-то уехала в Россию и построила здесь успешную карьеру. Теперь Регине запрещен въезд на территорию страны.

Тодоренко с десяти лет играла в школьном театре. А потом попала на украинскую «Фабрику звезд» и стала частницей поп-группы «Real O». В 2014 году она стала ведущей уже раскрутившегося к тому времени шоу «Орел и решка». Как вспоминала сама Регина, на кастинг ведущих она пришла «с пакетом из «Ашана». Что, впрочем, не помешало девушке получить работу и удачно вписаться в команду.

На пике славы телеведущая вышла замуж за российского певца Влада Топалова. Они поженились в июле 2019 года. Недавно у пары родился второй ребенок. Регина признавалась, что они с мужем договорились не спорить о политике, поскольку Влад – патриот России, а у Регины в Одессе остались родители, за которых она переживает. В соцсетях Топалов сделал заявление, сообщив, что любит жену и будет поддерживать ее в любой ситуации.

«У нас был момент, когда мы оказались на грани развода, я тогда выпалила: „Я с тобой разведусь“. На что Влад ответил: „Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно“. Тогда это прозвучало как угроза», - рассказывала Регина в одном из интервью.

Слухи о том, что брак Влада Топалова и Регины Тодоренко вот-вот распадется, ходят по Сети уже давно. Сами супруги стараются не обращать на них внимания.