Марина Ладынина ненавидела свой возраст. И восклицала: «Играть старуху? Никогда!»

Из кино Ладынина ушла по классической причине: не хотела стареть на глазах у зрителя. Даже роль в «Кубанских казаках», сыгранная, когда ей было слегка за сорок, далась с трудом Фото: кадр из фильма

«ВАШ НЕДОСТАТОК - СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ РУКИ»

Говорят, настоящее имя Марины Ладыниной - Мария. По крайней мере, дома, в детстве ее звали исключительно Машей или Марусей. И родилась она не в Сибирском городе Ачинске, как написано в Большой советской энциклопедии, и не в селе Скотинино Смоленской губернии, как сообщает Википедия, а в крошечной деревне Усть-Березовка неподалеку от Красноярска. В месте, которое меньше всего подходило для появления на свет одной из главных кинозвезд самой большой страны в мире. Деревню эту презрительно называли Голопуповка, а поселились там родители потому, что оттуда была родом мать будущей актрисы. В Скотинино (откуда родом был отец) переехали уже потом.

Так или иначе, в Скотинино, в Голопуповке или в селе Назарово Енисейской губернии, где семья со временем осела окончательно, шансов сделать актерскую карьеру было немного. А девочка о ней мечтала с тех пор, как попробовала себя в качестве суфлера в школьном драмкружке и впервые вышла на сцену в спектакле по пушкинской «Русалке». Но, казалось, сельской девочке на роду было написано стать сельской учительницей.

В 1931 году Ладынина дебютировала в кино: снялась в картине «Просперити»

И она ею стала, но все-таки иногда выступала в любительских спектаклях. И однажды встретила Сергея Фадеева, актера театра Мейерхольда, которого каким-то ветром занесло в Сибирь. Он подарил ей книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», заодно дав адрес ГИТИСа. И Марина поехала в Москву. И сразу поступила.

В 1931 году она дебютировала в кино: снялась в картине «Просперити», где сыграла слепую цветочницу. Но мечты ее были связаны с театром. В одном из редких интервью Марина Алексеевна вспоминала: «Станиславский вызвал меня к себе. Три дня я думала, как себя вести, что надеть. В шесть вечера пришла в Леонтьевский [переулок, где жил великий актер и режиссер. - Ред.]. Константин Сергеевич сидел на диванчике за овальным столом. Он задержал мою руку, когда мы здоровались, и сказал: «Теплая рука, еще, значит, не умерла со страха! Меня все боятся, а я очень добрый. Вы будете ходить по комнате, пока я не скажу: довольно!» Это оказалось не так просто. Наконец слышу: «Довольно! Недостатки свои знаете? При вашем росте у вас чересчур длинные руки!» И я поняла, почему мне некуда девать руки на сцене…»

Несмотря на длинные руки, во МХАТ ее взяли.

КАК ОНА НЕ СТАЛА ШПИОНИТЬ НА НКВД

Все складывалось отлично, пока Ладынина не допустила непростительный, с точки зрения НКВД, промах: завела роман с итальянским дипломатом. Точнее, чекисты, узнав об этом, сначала обрадовались: предложили актрисе выйти за него замуж и стать фактически шпионкой, доносить обо всем, что она видела и слышала. Когда Марина отказалась, ей предложили хотя бы свести ухажера-итальянца с нужными людьми, которые возьмут его в оборот. Она отказалась и от этого. Тогда ей попытались перекрыть воздух; в какой-то момент она была вынуждена стирать белье, чтобы заработать на жизнь… Потом всю жизнь не могла понять, почему ее не посадили.

Афиша фильма «Богатая невеста»

А потом произошла судьбоносная встреча с режиссером Иваном Пырьевым. Тот снял несколько фильмов, которые либо прошли незамеченными, либо были раскритикованы партийным руководством. И взялся за комедию «Богатая невеста», причем хотел, чтобы главную роль играла непремсенно Ладынина. Предложение он ей сделал в первый же вечер, сразу после знакомства, - несмотря на то, что был женат на актрисе Аде Войцик. (Та была женщиной с очень сложным и тяжелым характером; конечно, она крайне болезненно восприняла уход супруга к Ладыниной - и в какой-то момент, по легенде, сказала сопернице: «Вы будете с ним счастливы, но сторицей за это расплатитесь. В один прекрасный день он бросит вас так же, как бросил меня»).

Ну что ж, Пырьев и Ладынина долго были счастливы. «Богатая невеста» могла не выйти на экраны: фильм снимался на Украине, и кому-то показалось, что понаехавшие москвичи глумятся над украинским языком и культурой. Были опубликованы разгромные статьи в крупнейших газетах, съемки едва не сорвались, а готовый фильм чуть не положили на полку. Но его посмотрел Сталин, которому все очень понравилось, и картину выпустили.

«Невеста» пользовалась огромным успехом, и понеслось: «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Любимая девушка», «В шесть часов вечера после войны», «Сказание о земле Сибирской…» Все эти фильмы ставил Пырьев, а Ладынина играла главные роли. Сравнить эту пару можно было только с Григорием Александровым и Любовью Орловой. Вот только те провели вместе всю жизнь, до смерти Любови Петровны. А Пырьев и Ладынина расстались, когда были еще не старыми людьми.

Кадр из фильма «Свинарка и пастух»

«ОНА НЕНАВИДЕЛА СВОЙ ВОЗРАСТ»

Из одного документального фильма в другой кочует легенда, будто после развода Пырьев запретил режиссерам «Мосфильма» снимать свою жену; у той якобы даже отобрали пропуск на киностудию. Сын актрисы. режиссер Андрей Ладынин, в интервью эти байки опровергал. Развод Пырьева и Ладыниной состоялся в 1962 году, когда Иван Александрович «Мосфильмом» уже не руководил. А из кино Ладынина ушла по классической причине: не хотела стареть на глазах у зрителя. Даже роль в «Кубанских казаках», сыгранная, когда ей было слегка за сорок, далась с трудом, - в какой-то момент она чуть не отказалась от съемок. «Она ненавидела свой возраст, и это была самая настоящая патология, - вспоминал сын. - С возрастом мать всех стала ненавидеть - всех людей на свете! Почти каждый день такое случалось: вот она встанет утром, в зеркало посмотрит - все, дома скандал. Постоянно лаялась, раздражалась, была очень сварливой. Придиралась к любой мелочи… Она и жену мою терпеть не могла только за то, что та сделала ее бабушкой…»

После «Казаков» была роль графини Потоцкой в «Тарасе Шевченко» режиссера Игоря Савченко и финальная роль у Пырьева - в мелодраме «Испытание верности» (1954), герой которой хочет развестись с верной женой и уйти к любовнице. Вот эта роль немолодой и фактически брошенной жены и стала последней каплей: в 46 лет Марина Алексеевна бросила кинематограф. В 1965-м был еще телефильм «Люди остаются людьми», но его почти никто не видел - он был положен на полку, а в новое время не издавался на DVD и не выложен в интернете. А когда в 80-е Николай Губенко пригласил Ладынину на главную роль в фильм «И жизнь, и слезы, и любовь», она с возмущением отказалась: «Играть старуху? Никогда!»

Кинорежиссер Иван Пырьев Фото: фотохроника ТАСС.

А что касается Пырьева… Одни говорят, что Ладынина не простила ему романа с актрисой Людмилой Марченко, к которой он ушел, другие - что всячески пыталась удержать его от развода, и, когда отношения с Марченко закончились, мечтала восстановить брак. Третьи - что написала письмо в ЦК с просьбой наказать Пырьева за аморальное поведение, и именно на это он смертельно обиделся, уйдя от нее уже навсегда.

В любом случае, актриса Алла Будницкая рассказывала, как однажды спросила уже совсем пожилую Ладынину: «Марина Алексеевна, а вы любили Ивана Александровича?» Она посмотрела на нее и ответила: «И сейчас люблю…» (подробнее в материале КП по ссылке)

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