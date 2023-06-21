Пал сухой травы могут сделать уголовным преступлением

Власти не первый раз ужесточают наказание за пал травы
Фото: Иван МАКЕЕВ
На сайте Кремля опубликовали поручения президента по итогам совещания с правительством, где обсуждали борьбу с природными пожарами.
Самое главное из них касается умышленных поджогов травы.
Правительству поручено «рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба».
Власти не первый раз ужесточают наказание за пал травы. Еще в 2015-м такие поджоги были официально запрещены по всей стране. Давно посчитано, что вред от пожаров гораздо больше, чем польза от устранения соломы на полях.
В 2022 году за пал в разы увеличили штрафы:
15-30 тысяч рублей для граждан.
20-40 тысяч рублей для должностных лиц.
100-400 тысяч рублей для юридических.
Еще Владимир Путин поручил помочь регионам с противопожарной борьбой.
Курганская и Свердловская области получат разовые выплаты для поддержки граждан. В этих регионах могут появиться свои подразделения «Авиалесоохраны».