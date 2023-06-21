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Политика21 июня 2023 8:40

Пал сухой травы могут сделать уголовным преступлением

Такую возможность поручил рассмотреть Путин
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Власти не первый раз ужесточают наказание за пал травы

Власти не первый раз ужесточают наказание за пал травы

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте Кремля опубликовали поручения президента по итогам совещания с правительством, где обсуждали борьбу с природными пожарами.

Самое главное из них касается умышленных поджогов травы.

Правительству поручено «рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба».

Власти не первый раз ужесточают наказание за пал травы. Еще в 2015-м такие поджоги были официально запрещены по всей стране. Давно посчитано, что вред от пожаров гораздо больше, чем польза от устранения соломы на полях.

В 2022 году за пал в разы увеличили штрафы:

15-30 тысяч рублей для граждан.

20-40 тысяч рублей для должностных лиц.

100-400 тысяч рублей для юридических.

Еще Владимир Путин поручил помочь регионам с противопожарной борьбой.

Курганская и Свердловская области получат разовые выплаты для поддержки граждан. В этих регионах могут появиться свои подразделения «Авиалесоохраны».

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