Пал сухой травы могут сделать уголовным преступлением

Власти не первый раз ужесточают наказание за пал травы Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте Кремля опубликовали поручения президента по итогам совещания с правительством, где обсуждали борьбу с природными пожарами.

Самое главное из них касается умышленных поджогов травы.

Правительству поручено «рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба».

Власти не первый раз ужесточают наказание за пал травы. Еще в 2015-м такие поджоги были официально запрещены по всей стране. Давно посчитано, что вред от пожаров гораздо больше, чем польза от устранения соломы на полях.

В 2022 году за пал в разы увеличили штрафы:

15-30 тысяч рублей для граждан.

20-40 тысяч рублей для должностных лиц.

100-400 тысяч рублей для юридических.

Еще Владимир Путин поручил помочь регионам с противопожарной борьбой.

Курганская и Свердловская области получат разовые выплаты для поддержки граждан. В этих регионах могут появиться свои подразделения «Авиалесоохраны».