Рыдала и умоляла отпустить её в храм: "королева марафонов" Елена Блиновская устроила спектакль в суде

Елена Блиновская отказалась от люкса и пришла в суд в шлепках за 10 тысяч. Фото: Прокуратура Москвы

Спустя два месяца с последнего появления Елена Блиновская вновь вышла в свет, точнее, в суд: утром 21 июня решался вопрос о продлении домашнего ареста "королеве марафонов". На заседании блогерша, обвиняемая в неуплате налогов почти на 1 миллиард рублей, появилась налегке и в сияющем образе: белый брючный костюм, такие же сандалии, темные очки в пол-лица, в руках - ни сумочки, ни документов.

- Как вам живется без интернета? - поинтересовались у марафонщицы репортеры, но ответа не последовало: Блиновская с адвокатом проследовали в суд молча.

Заседание длилось около часа. Следствие просило о продлении ареста, защита всячески отбивалась. Так, адвокат Блиновской сообщила, что 30 млн из общей задолженности в 918 миллионов уже погашено. Выступила и сама обвиняемая.

- Прошу суд изменить меру пресечения или позволить мне послабления, чтобы я могла выходить с детьми на детскую площадку, посещать храм, гулять с собаками, хотя бы раз в неделю ездить в Москву, чтобы гасить задолженность и посещать врача. Также дважды в неделю прошу разрешить мне выезжать в супермаркет для покупки товаров, - перечислила блогерша и разрыдалась прямо в зале суда. - Я полностью признала свою вину и активно сотрудничаю со следствием. Я пророссийский человек, патриот своей страны и не собираюсь скрываться за границей... И еще браслет давит мне на ногу. Мне очень плохо!

По словам "королевы марафонов", из-за вынужденного заточения она не смогла попасть на выпускной к сыну, а также пропустила операцию и утренники младших детей.

Однако суд к мольбам Елены Блиновской оказался глух: домашний арест блогерши продлили до 26 июля.

КСТАТИ

БЛИНОВСКАЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ЛЮКСА

Когда криминальная драма Елены Блиновской только начиналась, ничуть не меньше, чем за перипетиями блогерши, публика следила за ее нарядами. Так, в момент задержания где-то на границе с Республикой Беларусь блогерша произвела фурор темно-зелеными тапочками Hermes из овчины ценой около 150 тысяч рублей. А ночь в изоляторе временного содержания обвиняемая провела в кроссовках Prada за 80 тысяч и куртке из ЦУМа за 45 тысяч.

Но, похоже, люкс остался в прошлом. Сайт KP.RU вместе с Ксенией Райской - основателем Австрийской высшей школы этикета, имиджмейкером и экспертом по стилю международного уровня, оценил новый образ Елены Блиновской и зашифрованные в нём послания.

Вот в таких белых тапочках за 100 евро, которые еще называют "обувью немецких пенсионеров", Блиновская появилась в суде.

- Первое, что мы считываем - белоснежный цвет костюма Елены, символизирующий чистоту и невинность, - объясняет Ксения Райская. - При этом ткани не сухие, а струящиеся; модель не строгая, а расслабленная. Это сигнал открытости, готовности к переговорам. Комфортности образу добавляет и "бабушкина" обувь - шлепанцы-"биркенштоки" стоимостью около 100 евро (или 9 тысяч рублей. - Ред.), в которых можно отправиться хоть на дачу. А главная деталь - очки, за темными линзами которых можно скрыть любые эмоции.

Вообще, оценить сегодняшний образ Блиновской сложно, и думаю, это не случайно. В суде она появилась без сумки. А ведь аксессуары - это всегда очень говорящие детали. Судя по всему, Елена целенаправленно пыталась обезличить свой образ, убрать любые маркеры, которые выдали бы ее состояние или даже стоимость гардероба. Так, например, идентифицировать ее костюм практически невозможно: скорее всего, это ноунейм (что-то малоизвестное. - Ред.), а не дорогой бренд.