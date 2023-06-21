Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Фестиваль «Динотерра» подготовил интересную программу для гостей всех возрастов

Научно-популярный фестиваль «Динотерра» пройдет в Кузбассе с 23 по 25 июня. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе 23 июня стартует Второй научно-популярный фестиваль «Динотерра». Мероприятие, посвященное науке, творчеству и новейшим технологиям, продлится три дня. Самый крупный летний фестиваль региона уже второй год проходит в деревне Шестаково Чебулинского округа. Это уникальное место расположено рядом с Шестаковским палеонтологическим комплексом - самым крупным местонахождением динозавров в нашей стране.

Возможность узнать больше о древних ящурах и своими глазами увидеть места, где когда-то обитали доисторические животные, - одна из главных причин приехать в Долину динозавров. В прошлом году «Динотерру» посетили десятки тысяч гостей. В этот раз участников ожидается еще больше. По словам главы Кузбасса Сергея Цивилева, организаторы приготовили насыщенную программу для людей всех возрастов. Скучно не будет ни детям, ни взрослым!

В этом году организаторы увеличили число парковочных мест и точек с едой. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«В прошлом году научно-популярный фестиваль «Динотерра» прошел впервые и собрал более 32 тысяч человек. На второй фестиваль мы ждем еще больше гостей, подготовлена программа для всех возрастов и интересов. Главная цель фестиваля - популяризация науки в нашем регионе», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Гости «Динотерры» станут участниками необычного мероприятия. На фестивале планируется поставить рекорд России по самой массовой викторине на открытом воздухе. Хедлайнерами праздника станут Клава Кока, Юлия Савичева и Сергей Лазарев: их выступления запланированы на главной сцене фестиваля. Кроме того, в день открытия зрители увидят первое в Сибири шоу дронов и услышат мультиинструментальное шоу «Астеро».

Одним из самых ярких событий фестиваля станет Диношествие – парад участников в креативных костюмах. Наряжаться можно не только динозаврами, а, скажем, инфузориями-туфельками или пещерными людьми: чем ярче и заметней будет наряд, тем лучше!

Одним из самых ярких событий фестиваля станет Диношествие – парад участников в креативных костюмах. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Каждый день на фестивале будут работать ярмарка еды, ярмарка ремесел, зона «Наука под открытым небом», образовательный центр и семейно-развлекательная зона. Откроются Дино-арт-парк и Динотеатр, в котором можно будет посмотреть мультимедийный спектакль «Компас времени» и перенестись на миллионы лет назад.

Главной достопримечательностью фестиваля станет Шестаковский палеонтологический комплекс. Именно здесь ученые обнаружили скелет Сибирского пситтакозавра - гигантского ящера-попугая. Палеонтологические раскопки продолжаются и сейчас, и у гостей «Динотерры» будет уникальная возможность понаблюдать за работой археологов. Возможно, кто-то из участников станет свидетелем исторического события: на днях, например, палеонтологи обнаружили крупную кость динозавра. Эта находка поможет ученым лучше понять, в каких условиях обитали древние ящуры.

Главной достопримечательностью фестиваля станет Шестаковский палеонтологический комплекс. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Для участников фестиваля будут организованы автобусные экскурсии на территорию комплекса с посещением мест палеонтологических раскопок и Шестаковского музея, где хранится скелет Пситтакозавра Сибирского, а также выставка экспонатов, которым более двух тысяч лет. Здесь же можно будет увидеть реконструкцию древнего погребального склепа «Тагаро-таштыкских племен». Полностью погрузиться в эпоху динозавров помогут виар-шлемы и 4D технологии.

Всего для гостей «Динотерры» приготовлено 10 экскурсионных маршрутов по самым красивым местам Кузбасса. Участники познакомятся с историей и природой сибирского региона, посетив Чебулинский, Тяжинский, Тисульский и Мариинский муниципальные округа.

Гостей «Динотерры» ждет интересная программа для гостей всех возрастов. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Для тех, кто собирается провести на фестивале все три дня, предусмотрено проживание в палаточном городке на 5 тысяч мест. Организаторы постарались создать все условия для того, чтобы гостям было комфортно. В этом году увеличено число парковочных мест, туалетов и точек питания. Территорию обработали от насекомых и установили точки бесплатной раздачи wi-fi.