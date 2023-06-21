Военнопленный ВСУ Алексей Куприенко

Все больше пленных военнослужащих ВСУ рассказывают о том, как их насильно мобилизовали. Забирают прямо с работы, ловят в магазинах, на улице. Силой увозят в военкоматы и сразу бросают на передовую. Без подготовки. Командирам плевать на проблемы со снабжением. Главное замкнуть дыры в обороне людьми. Сами командиры во время боевых действий находятся всегда в безопасном месте.

Вот как об этом рассказывает военнопленный ВСУ Алексей Куприенко: «Когда вышел из магазина, ко мне подошел сотрудник военкомата и попытался дать повестку. Попытался убежать от них. Но они меня догнали, отвезли в военкомат, а оттуда сразу в 10 штурмовую бригаду в район боевых действий. Командиру было на нас наплевать, отношение было как к собакам, в случае опасностей командир вообще убегал на 2-3 километра. На позиции нас было шесть человек. Из них все 200-е, в живых остался только я. «Диджей» - наш командир роты сбежал. Все потери из-за него. Он сделал все как последняя гнида, бросил нас на позициях. Случаи дезертирства у нас были, но сзади стоит Нацгвардия и СОБР, которые готовы стрелять на поражение по отступающим. Да и командиры стреляли по своим подчиненным. На позициях мы были без воды и еды. Прилеты по нам были постоянно, били точно минами, стрелковым оружием. Когда я увидел, что нас идут штурмовать, я решил сдаться. В войсках Зеленского и Залужного считают ублюдками, которые посылают моих сограждан на смерть. Советую избегать мобилизации или при удобном случае сдаваться в плен. Ну, если повезет».

И другие украинские пленные отмечают слаженность действий российских подразделений. Говорят о массовом дезертирстве среди военнослужащих ВСУ. Однако сетуют на то, что подразделением уйти с позиций нельзя. Так как у национальной гвардии, которая стоит сзади, есть приказ стрелять по отступающим. Командиры тоже применяют оружие для предотвращения бегства подчиненных. Рассказывают, что когда сдавались, по ним стреляли свои и ранили несколько человек. Призывают любым способом избегать мобилизации и сдаваться в плен. На передовой неминуемая гибель. На передовой большие потери: до 70 процентов подразделений после боя либо убиты, либо раненные. Стыдятся скотских отношений своего украинского командования.

Военнопленный солдат ВСУ Кирилл Ветров

Военнопленный солдат ВСУ Кирилл Ветров: «мне угрожали судом, если не пойду служить. Пришлось пойти. 70% нас сразу выбили на позициях. Оставшихся в живых окружили, предложили сдаться».

Все пленные отмечают достойное отношение российских военнослужащих.

Военнопленный старший сержант ВСУ Виктор Косенко

Военнопленный старший сержант ВСУ Виктор Косенко: «забрали с работы, прямо с завода. Отобрали мужчин призывного возраста. Мое подразделение в первой атаке полностью разгромили. Оставшихся в живых послали с отделением эвакуации копать окопы на край посадки. Пока шли, встретили российских военнослужащих. Сразу сдались. Российские военнослужащие отнеслись к нам хорошо, советую избегать мобилизации всеми путями и сдаваться».

Вчера командир спецназа «Ахмат» Апти Алаутдинов сообщил СМИ, что украинских военнослужащих посылают в бой под воздействием «биологической химии» или боевых наркотиков. И когда их действие этих биологических веществ заканчивается, то украинские военнослужащие опускают оружие и сдаются целыми подразделениями.

Отметим, что наркотик первитин добавляли в шоколадные батончики, которые входили в сухой паек в гитлеровских подразделений в годы Великой Отечественной войны.