Ректор Университета МИСИС: наших выпускников ждут ведущие компании страны

Приемная кампания-2023 в Университете МИСИС. Фото предоставлено пресс-службой НИТУ МИСИС

20 июня стартовала приемная кампания. Вчерашние школьники стоят перед выбором университета и будущей профессии. Что ждет абитуриентов в этом году, как изменились правила приёма, где востребованы выпускники вуза и на какие зарплаты могут претендовать? Об этом читателям” “Комсомолки” рассказала ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова.

– На что должен ориентироваться абитуриент в этом году, делая свой выбор? Что предлагает НИТУ МИСИС?

– Поступление в университет – это ответственный и важный этап в жизни каждого человека. Качество полученного образования оказывает ключевое влияние на развитие карьерной траектории молодого специалиста, поэтому так важно найти вуз, который не только даст возможность получить профессиональные знания, навыки, компетенции, но и поможет выбрать свой, единственно правильный путь.

Университет МИСИС делает особый фокус на интеграцию науки и образования, практико-ориентированный подход, постоянно совершенствуя качество учебного процесса. У студентов НИТУ МИСИС есть возможность погружаться в конкретные научно-исследовательские проекты, учиться у лучших, получать необходимые знания для старта научной карьеры, работы в бизнес-компании или запуска собственного стартапа. Наш вуз системно взаимодействует с работодателями: совместно мы создаем образовательные программы, проводим научные исследования и разработки, реализуем инфраструктурные и социальные проекты. У каждой кафедры – свои академические и бизнес-партнеры, с которыми мы организуем для обучающихся практики и стажировки, кейс-чемпионаты, карьерные конкурсы и пр.

Студенты НИТУ МИСИС – победители Moscow City Hack. Фото предоставлено пресс-службой НИТУ МИСИС

Вместе с компаниями-партнерами мы ежегодно реализуем около 50 стипендиальных и грантовых программ, благодаря которым молодые люди могут на конкурсной основе получить дополнительную стипендию. С 2014 года в Университете МИСИС действует специальная программа поддержки первокурсников с высокими баллами ЕГЭ, победителей и призеров олимпиад – «Создаем будущее вместе», размер стипендии – 10 тысяч рублей. Студенты первого курса (в том числе филиалов вуза), обучающиеся по направлениям «Материаловедение», «Горное дело», «Металлургия», могут принять участие в конкурсе, который организует ГК «Металлоинвест», на получение стипендии им. А. В. Варичева, ее размер – 15 тысяч рублей.

В своей деятельности Университет МИСИС следует принципу «Студент прежде всего», формируя креативную, творческую среду, которая позволяет максимально развить способности и таланты молодых людей.

– Каковы особенности приема в этом году?

– Как и в 2022 году, абитуриенты могут выбрать до 5 вузов. Зачисление будет происходить по приоритетам, определяемым абитуриентами в заявлении о приеме. Изменить приоритетность можно только до окончания приема документов. В этом году не требуется предоставлять согласие на зачисление, достаточно подать оригинал документа об образовании. Сделать это можно двумя способами: предоставить аттестат с приложением в Приемную комиссию университета или загрузить в электронном виде через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг.

В Университете МИСИС приемная кампания организована максимально открыто и прозрачно. Сотрудники Приемной комиссии отвечают на вопросы абитуриентов и их родителей в режиме 24/7: по телефону, на сайте НИТУ МИСИС, лично консультируют по самым разным темам.

Мы принимаем документы посредством нескольких каналов связи: через суперсервис, Личный кабинет абитуриента на сайте университета, по почте и очно в рамках работы Приемной комиссии.

После окончания приема документов на сайте начинает работать сервис «Оцени свой шанс на поступление», где в режиме онлайн можно увидеть конкурсную ситуацию.

В вузе действует система скидок для обучающихся на коммерческой основе. Претендовать на них могут поступающие с высокими баллами ЕГЭ. Размер скидок зависит от среднего балла ЕГЭ по трем экзаменам, без учета индивидуальных достижений, и составляет до 50%.

– Будут ли меняться образовательные программы университета в соответствии с изменениями, которые ждут российскую высшую школу? Как теперь будет проходить подготовка специалистов?

– В 2008 году наш вуз одним из первых получил статус национального исследовательского университета, который дает право утверждать собственные образовательные стандарты. Все эти годы мы активно пользуемся этим правом: вариативный подход к разработке и реализации образовательных программ, тесное системное взаимодействие с бизнес-партнерами позволяют своевременно реагировать на вызовы времени, потребности рынка труда.

И сегодня Университет науки и технологий МИСИС, отвечая на запросы работодателей, разрабатывает программы разного уровня сложности, разной продолжительности. Работодатели ждут специалистов, не только обладающих прочными знаниями в профессиональной области, но и умеющих работать на стыке дисциплин, разбираться в архитектуре бизнеса, широко использовать возможности цифровых технологий, иметь набор гибких навыков.

Студенты НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС. Фото предоставлено пресс-службой НИТУ МИСИС

Например, в НИТУ МИСИС открыта первая в России магистерско-аспирантская программа по направлению «Биоматериаловедение», где обучающиеся уже в магистратуре участвуют в научных исследованиях, выполняют проекты по грантам РНФ и РФФИ, регистрируют патенты и публикуют статьи в журналах Q1-Q2.

Другой пример – магистерская программа «Технологическое искусство», уникальный междисциплинарный образовательный проект на стыке технологий и искусства. Она разработана совместно с профессионалами-практиками от индустрии, ведущими экспертами отрасли, идеологами медиа-арта.

Участие в пилотном проекте по совершенствованию системы высшего образования, реализуемом в соответствии с Указом Президента России, дает университету больше свободы при разработке и реализации образовательных программ, отвечающих потребностям рынка труда и растущему запросу на персонификацию образования.

– Требуют ли изменения в экономике и появление новых специальностей апдейта образовательных программ? Какие новые программы появятся в НИТУ МИСИС в этом году?

– Сегодня мир стремительно меняется. С развитием науки и технологий одни профессии исчезают, другие приобретают новые названия, появляются новые, перспективные.

В современном мире цифровизация всех сфер деятельности человека в значительной степени трансформирует рынок труда. На этом фоне качественное техническое образование дает значительное преимущество, так как инженерные знания и ИТ-компетенции позволяют построить успешную карьеру в большинстве отраслей экономики.

В Университете МИСИС мы постоянно проводим аудит и обновление действующих образовательных программ, а также создаем новые, отвечающие последним трендам развития экономики и запросам ведущих работодателей. Например, в 2023/2024 учебном году будут запущены образовательные программы, направленные на подготовку специалистов, владеющих современным инструментарием интеллектуальной обработки данных, методами работы с искусственным интеллектом, навыками автоматизации и роботизации технологических процессов и др.

В этом году НИТУ МИСИС совместно с ППК РЭО запускает первую в России флагманскую магистерскую программу «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла». Для ее создания были привлечены такие бизнес-партнеры вуза, как Металлоинвест, НЛМК, Северсталь, Норникель, СУЭК, Газпромнефть и др. И таких примеров – множество.

– Что позволяет вашим выпускникам претендовать на высокую зарплату?

– Университет МИСИС сотрудничает с 1647 компаниями, предоставляя обучающимся широкие возможности по прохождению практик и стажировок, участию в карьерных мероприятиях. Выпускники вуза – молодые специалисты, которые получили в вузе не только фундаментальные знания и прикладные навыки, но и богатый практический опыт. Многие студенты уже в процессе обучения знают, куда пойдут работать после выпуска, и пишут выпускную квалификационную работу по тем задачам, которые ставит перед ними будущий работодатель.

Уровень зарплат в нашей стране варьируется в зависимости от региона, сферы и компании, куда трудоустраивается молодой специалист. Работа исследователя сегодня востребована и престижна: например, средняя заработная плата молодого ученого в НИТУ МИСИС составляет 255 тысяч рублей в месяц. Если выбор пал на ИТ-карьеру, то в недавно вышедшем рейтинге SuperJob наш университет – в ТОП-10 ведущих вузов страны с ИТ-направлением, со средней зарплатой выпускников 175 тысяч рублей. В регионах наших инженеров ждут крупнейшие производственные компании страны – такие, как Металлоинвест, ОМК, НЛМК, СУЭК, КузбассУголь и многие другие.

– Алевтина Анатольевна, действительно ли диплом НИТУ МИСИС помогает трудоустроиться в ведущие компании России, а особенности образовательного процесса предоставляют широкие возможности для запуска собственного стартапа?

– Университет МИСИС стремится к тому, чтобы каждый выпускник к моменту окончания вуза уже знал, куда пойдет работать. Центр карьеры, действующий в университете с 2014 года, организует более 200 мероприятий в год. Это Ярмарки вакансий, Дни карьеры, кейс-чемпионаты и многие другие проекты.

Процент трудоустроенных выпускников НИТУ МИСИС в 2022 году составил 94,4%. По некоторым направлениям подготовки, в числе которых материаловедение, металлургия, информатика и вычислительная техника, электроника, процент трудоустройства достигает 100%.

Выпускники университета идут работать в госкорпорации, ведущие компании горно-металлургического комплекса и крупнейшие ИТ-холдинги. Среди ключевых работодателей Университета МИСИС – Росатом, Ростех, Роскосмос, Сбер, VK, Металлоинвест и многие другие компании.

В НИТУ МИСИС уделяется особое внимание формированию предпринимательского климата, развитию у обучающихся навыков и компетенций, позволяющих открыть свой стартап, создать высокотехнологичное производство на основе разработок, проводимых в вузе. Свои выпускные квалификационные работы студенты могут представить не только в традиционном формате, но и защитить «исследование как диплом», реализовать «стартап как диплом».

Робот-Кот, созданный студентами НИТУ МИСИС при поддержке Центра робототехники Сбера. Фото предоставлено пресс-службой НИТУ МИСИС

Среди выпускников вуза немало основателей успешных стартапов. Один из ярких примеров – активные участники Студенческого конструкторского бюро Алексей Карфидов и Дмитрий Васильев. Молодые люди основали крупнейшее в России частное бюро промышленного дизайна «Карфидов Лаб», которое занимается разработкой инновационных технических продуктов под ключ – от идеи до реализации. Сегодня Алексей снова принимает участие в работе СКБ, но уже в качестве куратора, а также возглавляет в вузе кафедру инжиниринга технологического оборудования.

Двери Университета МИСИС всегда открыты для наших выпускников, партнеров, талантливых и мотивированных молодых людей, нацеленных на постоянное саморазвитие.