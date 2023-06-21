Наш «Сармат» ничто не остановит: Зачем Россия достала из рукава оглушительный и грозный козырь

"Сармат" – единственная военная ракета на Земле, которая поражает цель на расстоянии до 18 тысяч километров Фото: Министерство обороны РФ

Представляю, с каким кислым выражением генеральских физиономий эту новость восприняли в Пентагоне: в скором времени на боевое дежурство в России заступят комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Об этом сообщил 21 июня Владимир Путин.

Сейчас начнется: "Москва снова бряцает оружием!". Хотя на самом деле мы просто обновляем Ракетные войска стратегического назначения, отправляя на пенсию отслужившие свое "Ярсы" и "Тополи".

Но нельзя и не сказать о том, что это сообщение Путина - еще одно напоминание недругам о самом мощном российском ядерном мече.

Что известно об этом уникальном и грозном изделии - «Сармат"

"Сармат" может нести от 10 до 15 боезарядов, в том числе гиперзвуковые планирующие блоки "Авангард", которые, в свою очередь, могут развивать скорость 27 махов (скоростей звука). В мире нет таких систем ПРО, которые могли бы перехватить ракету, летящую с такой сумасшедшей скоростью.

За счет чего она такая быстрая? На каком топливе летает?

Так я вам и скажу. На жидком. Иностранные разведки многое бы дали за этот секрет.

«Сармат» — совершенное оружие нового поколения. Носитель — трехступенчатая ракета. Она настолько мощная, что может выводить спутники на орбиту. Это концепция так называемой «орбитальной бомбардировки» — когда ракета летит не по кратчайшей траектории до цели, а по любой, хоть через Северный полюс, хоть через Южный, минуя все установленные радары и антиракеты ПРО.

Да, а почему ракета называется "Сармат"? Отвечаю: у ракеты древнее имя, которое ей дали в честь кочевых племен сарматов, они в VI–IV веках до н. э. населяли территории современной России.

Ни одна ракета в мире не обладает теми возможностями, которые предоставляет российская.

И еще раз скажу с особой гордостью: "Сармат" – единственная военная ракета на Земле, которая поражает цель на расстоянии до 18 тысяч километров (дальность стрельбы у не менее грозной нашей «Сатаны" 11 тыс. км.) и делает она это меньше, чем за час.

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат". Фото: Министерство обороны РФ

На какую высоту поднимается "Сармат"?

Сразу после запуска ракета поднимается на высоту 14 километров, производит захват цели и отключает радиолокационную систему. При подлете к объекту снаряд опускается на высоту до 10-15 метров, и это делает его незаметным для средств ПВО.

Но самая "страшная" для врага "фишка" новой ракеты - управляемый боевой блок "Авангард". Близкое к нему изделие - китайский гиперзвуковой блок WU-14 (он разработан с такой же целью — нивелирования систем ПРО США, в том числе перспективных).

Для защиты шахт «Сармат» разработан комплекс активной защиты «Мозырь».

Его назначение - уничтожать атакующие шахту вражьи боеголовки с помощью пакета из 100 (!!!) артиллерийских стволов, создающих над шахтой «облако» из шариков и стрел.

Но кроме сумасшедшей скорости у «Сармата» есть еще важный и оглушительный козырь - суммарная взрывная мощность. Тут 15 боеголовок «Сармата» надо умножить на 750 тысяч тонн, то есть более 11 мегатонн тротила. Если простыми словами, то один «Сармат» способен уничтожить часть земли размером с Францию или штат Техас. А у нас ведь не один «Сармат»…

ЧТО ГОВОРЯТ В ПЕНТАГОНЕ?

Там высоко оценили боеспособность РК «Сармата». Глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк заявил, что испытания в апреле 2022 года подтвердили «критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США». Проще говоря, пока крыть нечем…

ДОСЬЕ «КП»

Характеристики «Сармата»

Полное наименование: российская тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО SS-X-30).

Стартовая масса - 208,1 тонны.

Масса топлива - 178 тонн.

Масса полезной нагрузки - 10 тонн.

Длина ракеты - 35,5 метра.

Диаметр ракеты - 3 метра.

Дальность полёта - 18.000 километров.

Тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.