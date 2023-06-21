Арктический Транссиб: какое будущее ждет Северный морской путь

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Северный морской путь – важнейшая транспортная магистраль, связывающая воедино огромные пространства арктических территорий России и соединяющая Северо-Запад и Дальний Восток страны. В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек Северный морской путь может дать новые возможности для развития как российских регионов, так и укрепления партнерских отношений с другими странами, в частности, обеспечит выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Этому и была посвящена дискуссия «Северный морской путь: новые вызовы» на Петербургском международном экономическом форуме.

- Северный морской путь (СМП) - это один из глобальнейших мировых проектов, - подчеркнул помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин. - СМП - это перспектива международного транзитного коридора.

Главная задача для России, по словам Левитина, - это выход к Севморпути железнодорожных дорог и внутренних водных путей. Если мы оставим его только для транзита, мы не получим большего эффекта. Сейчас много предприятий в Сибири, на Дальнем Востоке, Северо-Западе вынуждены находить пути на восточный коридор.

Таким образом, Севморпуть станет ледовым Транссибом.

- Мы обречены на СМП. У Транссиба есть предел, примерно 220 млн тонн, - сказал Левитин, напомнив, что на ближайшее время задекларирован транзит 80 млн тонн груза. На сегодня Транссиб перестал быть транзитной магистралью, он справляется с вывозом груза, в том числе с северо-запада на восток. А вот Севморпуть может стать новой транзитной артерией.

ЛЕДОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОРИДОР

Если раньше долгое время для развития Севморпути на благо купцов, фабрикантов и предприятий не хватало технологий, видения, воли руководства и ресурсов, то на сегодня это все есть, уверен председатель совета участников судоходства по СМП, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

- Динамика грузовой работы на СМП очевидна. Рекорд СССР был достигнут 1987 году - 6,5 млн тонн. В 2022 году объем перевозок - 35 млн тонн, - отмечает он. - Львиная доля торговли - это востребованные коммерчески эффективные грузы международной глобальной торговли, которые Россия развивает с дружескими странами.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев видит в Севморпути новый механизм, который свяжет территории, в том числе российские.

- Мы понимаем, что серьезно можем улучшить инвестиционный климат, качество реализации проектов, и, главное, улучшить качество жизни на Севере, - заметил он. - Вторая задача - создание глобального логистического коридора.

Не смотря на то, что из-за санкционного давления ряд стран притормозили активное участие в транзитных операциях, есть уверенность, что на их место придут новые интересанты, например, логистические компании из ОАЭ.

- Бизнес в Арктике непростой. Он требует того, чтобы государство взяло на себя часть рисков. Государство берет их на себя — даже в сложной бюджетной ситуации продолжается инвестирование в инфраструктуру, системы связи, в строительство ледоколов. Надеемся, что сдвинется с точки большой проект по строительству грузового ледокольного флота, - заключил Лихачев, добавив, что, по прогнозу, к концу 20-х годов активное развитие получит атомная энергетика на востоке страны.

АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИЯМ

В период, когда традиционные логистические цепочки из Восточной Азии могут быть внезапно нарушены, Севморпуть приобретает особую значимость для всего мира. Речь идет о миллиарде тонн груза, о снабжении 3 млрд человек импортом, в частности, продовольствием, говорит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

- В Арктику вложены триллионы рублей, чтобы могла сформироваться новая экономика не только Севера, но и всей России. Направление вывоза грузов - это восток. К 2024 году заявлено 80 млн тонн груза и 200 млн тонн - в 2031-м, - сказал Чекунков.

По его словам, проект Севморпути обойдется в 1,8 трлн рублей: 620 млрд - это средства федерального бюджета, 400 - средства внебюджетные. Еще 40 млрд должны быть изысканы.

В свою очередь, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко напомнил, что СМП - это не просто транспортный канал, это и важнейший катализатор развития минерально-сырьевых центров. В Арктике располагаются 75% общероссийских запасов природного газа, 29% - нефти, 95% запасов платиноидов, 74% - никеля, а также 61% редкоземельных металлов.

Развитие Севморпути и арктического региона в целом даст благотворно скажется на развитии научных направлений, связанных с метеорологическими исследованиями, климатическими, геологоразведкой, а также поможет создать базу для специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

ТРАМПЛИН ДЛЯ РЕГИОНОВ

Особое место в развитии Севморпути занимает развитие арктических регионов России.

- Президентская программа дальневосточной субсидии <…> распространена на арктическую зону. Пока это 7,5 млрд рублей, но это тоже ресурс. Мы обязательно также распространим работу (на Арктику - ред.), которую делаем по благоустройству дальневосточных городов, - заверил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В дискуссии приняли участие главы Чукотского автономного округа и Мурманской области.

- Для реализации проектов нужно огромное количество компетентных людей, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Решить такую задачу большим привлечением кадров непросто. Основная задача — воспитать и подготовить людей на арктической территории. Надо готовить тех, кто родился в Арктике, в первую очередь, они адаптированы к этим условиям. Для этого нужны серьезные инвестиции в образование, в среднее профессиональное образование и арктические университеты.

По словам врио губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, Севморпуть представляет собой ту логистическую инфраструктуру, которая позволит реализовывать направление социальной защиты и жизни граждан, а также упростит добычу и реализацию полезных ископаемых, которыми богат регион. Речь идет о золоте, серебре, вольфраме, меде и олове.