«Мы должны испытывать гордость за то, какие решения применяем»: На ПМЭФ эксперты обсудили вопросы технологического суверенитета в ИТ

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На Петербургском международном экономическом форуме состоялась панельная сессия «Технологический суверенитет в ИТ: новые методологии, партнерства и центры компетенций для развития бизнеса и молодежи в Российской Федерации». Работа исключительно на отечественном программном обеспечении, обучение на российском ПО и развитие инфраструктуры для подготовки инженерных кадров являются основными условиями для достижения технологического суверенитета. К таким выводам пришли эксперты сессии.

Модератором дискуссии выступил директор по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом», научный руководитель Научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта Научно-технологического университета «Сириус» Евгений Абакумов.

ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

«Сегодня многие крупнейшие компании и работодатели страны, такие как «Газпром нефть», «Ростелеком», Росатом и другие, переходят на отечественные ИТ-решения. И параллельно с этим мы видим статистику: по данным правительства, спрос на ИТ-кадры в России вырос на 63% по сравнению с прошлым годом, - пояснила Елена Шмелева, председатель Совета федеральной территории, руководитель Образовательного центра «Сириус». - Это значит, что нам нужно оперативно переучить большое количество специалистов, которые всю жизнь работали с зарубежным софтом, чтобы они так же эффективно использовали отечественное программное обеспечение. А школьников и студентов – сразу знакомить с тем ПО, которое уже используют крупнейшие российские компании. Для этого изучение российских ИТ-решений нужно внедрять непосредственно в образовательные программы».

В свою очередь, председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования Рената Абдулина обратила внимание на важность систематизации работы по взаимодействию заказчиков – крупнейших компаний страны, разработчиков, образовательных учреждений и государства.

«Новые вызовы открывают для нас всех новые возможности. Но правильно их использовать мы можем, только объединив наши усилия и выстроив эффективное партнерство. Сегодня государство оказывает беспрецедентное количество мер поддержки отечественным разработчикам. Однако, возможно, настал момент, когда в условиях мер поддержки необходимо отразить критерии или обязательства для разработчиков о передаче академических лицензий в наши образовательные учреждения», – подчеркнула она.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

Позицию разработчиков представил Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»: «Сегодня Реестр российского ПО насчитывает почти 17 тысяч решений от более чем 6 тысяч разработчиков по всем классам ПО. Уникальность ситуации заключается в том, что в каждом классе ПО мы имеем несколько аналогов, что развивает и стимулирует конкуренцию, даёт заказчикам возможность выбора. При этом многие вендора передают свой софт вузам на льготных условиях, участвуют в обучении как преподавателей, так и студентов. Более того, сейчас формируется специальный Реестр отечественного ПО для вузов, в котором будет представлена информация о решениях из Реестра Минцифры, а также наличии у них академической лицензии, данных о совместимости и замещении зарубежного ПО из Каталога импортозамещения АРПП. Активный переход компаний-работодателей на российский стек технологий создает запрос на знание отечественных ИТ-решений, что требует подготовки или переподготовки квалифицированных специалистов и пользователей. Поэтому очень важен интерес образовательного сообщества к этой работе и подготовке методических рекомендаций к обучению».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Евгений Абакумов подытожил выступления участников сессии, отметив важность воспитательной составляющей в переходе на отечественные решения в образовании: «Вопросы технологического суверенитета, как в информационных технологиях, так и в других отраслях, несут важнейший воспитательный элемент. Мы должны испытывать гордость за то, что мы делаем, какие решения применяем. Сегодня в дискуссии приняли участие представители разных сфер: жилищного строительства, образования, разработки программного обеспечения, энергетики, транспорта, телекома, – и всех нас объединяет то, что мы стремительно меняем мир вокруг себя. Очень важно, чтобы школьники и студенты ощущали и разделяли наш общий настрой».

По итогам сессии был создан Координационный совет по информационным технологиям и искусственному интеллекту. В его состав вошли руководители ИТ-направлений крупнейших технологических предприятий и главы лидирующих компаний в сфере информационных технологий. Совет будет разрабатывать заключения, предложения и рекомендации по разработке правил регулирования инновационной деятельности, содержанию программ повышения квалификации, формированию приоритетов образовательной деятельности. Кроме того, Координационный совет займется сопровождением проекта по созданию в «Сириусе» ИТ-парка.