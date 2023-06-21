России нужен миллион работников: Для достижения технологического суверенитета не хватает людей

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В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла сессия «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития». Спикеры обсудили, как влияет на рынок труда сложившаяся в России ситуация, когда на фоне рекордно низкой безработицы формируется «рынок работника», как работники и работодатели адаптируются к этим условиям.

Сессию модерировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

НИЗКАЯ БЕЗРАБОТИЦА – ЭТО ВЫЗОВ

В начале сессии Алексей Комиссаров отметил, что тема кадров является одной из самых ключевых на форуме в этом году. «Мы находимся в уникальной ситуации, когда уровень безработицы – на исторически минимальном уровне. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны – это определенный вызов», – добавил эксперт.

Как сказала в своем выступлении заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, если два года назад главной задачей на рынке труда было не допустить роста безработицы, то сейчас ситуация обратная.

«Мы находимся на историческом минимуме по методологии Международной организации труда 3,3% или 2,4 млн чел – в истории России такого никогда не было. Безработица за два года сократилась на 1,3 млн чел. Для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет в ближайшей пятилетней перспективе нам нужно 1 млн человек. Наша глобальная задача – получить эти трудовые ресурсы всеми доступными для нас способами», - подчеркнула Татьяна Голикова.

Важный вопрос – профессионально-квалификационное соответствие предложения и спроса на рынке труда. По словам Татьяны Алексеевны, безработные в своем большинстве имеют профессиональное образование, но оно не соответствует потребностям экономики: обрабатывающего сектора, промышленности, строительства и т.д. В последние 15 лет наблюдался уход кадров из сектора промышленности в сектор услуг. И, если занятость имеет тенденцию роста по всем возрастным группам, начиная с 25 лет, то в отношении молодых людей до 25 лет, наоборот, - устойчивая тенденция к снижению трудоустройства. Они учатся, но не движутся по тому треку, по которому получают образование.

Как отметила Татьяна Голикова, решение глобальной кадровой задачи носит комплексный, многосекторальный характер и требует командной работы правительства совместно с работодателями и системой образования.

«Наша основная задача – задействовать имеющийся кадровый потенциал. Имея на сегодняшний день минимальную безработицу в современной истории, мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%. Это территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать, вырабатывать дополнительные решения, способствующие развитию рынка труда: либо релокация кадров из этих субъектов на те производства, где они необходимы, либо организация рабочих мест непосредственно в этих территориях», – отметил Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

ПОТРЕБНОСТЬ РАСТЕТ

Опыт работы по привлечению работников из других регионов есть у ОАО РЖД. «Мы создали свои внутренние рекрутинговые агентства, формируем свою базу в разрезе конкретных специальностей. Сейчас это более 700 тыс. необходимых нам сотрудников с конкретными компетенциями и так далее», – поделился заместитель генерального директора компании «Российские железные дороги» Дмитрий Шаханов.

Для привлечения специалистов сегодня важны корпоративная культура, климат в коллективе, социальные гарантии. Кроме того, на фоне развития и изменения технологических процессов растет запрос на профессиональное переобучение под запрос конкретных работодателей и возможность получения практического опыта еще в процессе обучения.

Заместитель Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных обратил внимание, что для принятия системных решений нужно понимать системные проблемы. «Объективно, как только у нас возросла потребность, мы увидели, что не все предприятия быстро сориентировались и быстро начали задумываться о том, какие специалисты понадобятся. Сегодня мы вышли на такой уровень, когда нам нужно эту потребность не просто сказать в количестве, а в количестве по кварталам, по месяцам, исходя из того, как будет развиваться производство. А это очень важно с учетом того, что эта потребность у нас постоянно растет и нам нужно успевать за потребностью предприятий», – пояснил замминистра.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТРУДА

Подготовка молодых специалистов системой высшего и среднего профессионального образования является одним из ресурсов решения задачи кадрового насыщения экономики.

«РСПП совместно с правительством и Министерством просвещения реализует проект «Профессионалитет». К 2026 году мы должны создать почти 1000 новых кластеров в рамках этого проекта. «Профессионалитет» является ответом на вопрос, каким образом мы будем готовить кадры для своего будущего, - рассказал Андрей Комаров, председатель Комитета по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профессиональной ориентации РСПП. - У проекта есть KPI – к 2026 году 85% трудоустройства. Это соответствует лучшим мировым аналогам. Вместе с тем мы бы видели следующей целью существенное увеличение процента заключаемых целевых договоров. В целом по стране показатель пока составляет всего 2%. Мы видим целевое обучение как гарантию эффективности инвестиций государства и работодателя в подготовку студентов и считаем, что необходимо принимать эффективные меры, чтобы доля целевых договоров существенно возросла в самое ближайшее время».

Для того, чтобы выпускник был мотивирован на получение тех профессий, в которых нуждается экономика, профориентацию начинать нужно еще со школы.

«60% ребят идут в систему СПО (среднего профессионального образования – «КП») после девятого класса. Уже в этом году прием в систему СПО составит примерно 1,2 миллиона человек. Около 800 тысяч человек выпуск в этом учебном. У нас есть замечательные проекты, которые показывают хорошие результаты. Создана необходимая техническая база. Теперь важно совместить эту базу с пропагандой труда среди школьников. С этой целью нами разработана единая система профориентации, которая будет внедрена с 1 сентября для школьников 6-11 классов», - рассказал Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения РФ.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в свою очередь отметил, что уровень безработицы в регионе – 1,3%, минимальный за всю новейшую историю. «Мы анализировали, почему это происходит. Абсолютно точно это результат эффективной работы обновленных центров занятости. Желание населения туда обращаться вырастет на порядок. Кроме того, это самозанятые и та часть населения, которая сегодня вышла из тени, а также результат большой работы государства в рамках национальных проектов», - добавил губернатор.