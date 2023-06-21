Сбежавшая в Европу Вера Брежнева больше не сможет приехать в Россию

Вера Брежнева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярность Веры Брежневой, похоже, навсегда осталась где-то в прошлой жизни. Сбежав из России с мужем Константином Меладзе, бывшая солистка "ВИА Гры" так и не смогла раскрутиться в Европе. Редкие концерты проходили на маленьких площадках и далеко не при полных залах - не спасли даже акции "2 билета по цене одного". А на днях выступления Брежневой в Испании и Португалии просто-напросто отменили.

Между тем, шансов вернуться в Россию и зарабатывать концертами у певицы больше нет. Как выяснил сайт KP.RU, ИП Киперман В.В. (в документах Брежнева оставила фамилию бывшего мужа) ликвидирован, а ведь именно на счета ИП звезда получала деньги за все свои выступления, в том числе, и по госконтрактам.

Но самое любопытное - причина закрытия бизнеса. Оказалось, что у Брежневой "аннулирован документ, подтверждающий право временно или постоянно проживать в Российской Федерации". Проще говоря, её ВНЖ в России больше недействителен. К слову, паспорта РФ ни у певицы, ни у Константина Меладзе никогда не было: у обоих до сих пор гражданство Украины.

- Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась, - объясняет звездный адвокат Андрей Алешкин. - Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет.

Между тем, у певицы остался небольшой бизнес в Санкт-Петербурге: Брежнева по-прежнему является совладелицей бренда женской одежды. Но судя по отчетности, эта компания ничего не зарабатывает.

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