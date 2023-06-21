Путин о западной технике: горит за милую душу

Президент поздравил выпускников военных вузов и дал оценку ситуации в зоне спецоперации. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин по традиции встретился в Георгиевском зале Кремля с лучшими выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ и других силовых ведомств. Но началась церемония с ответа журналисту на вопрос о ситуации в зоне спецоперации.

- На данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несёт серьёзные потери – и в личном составе, и в технике. На вчерашний вечер, точнее, на сегодняшнюю ночь, – я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными являются, – наши мужики «наколотили» 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа, — сообщил глава страны.

Президент добавил, что сейчас украинская армия занимается перегруппировкой. Разбитые части отвели в тыл, чтобы собрать из них новые соединения.

- «Противник ( – Ред.) опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате боеспособности – точнее, не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, — заявил российский лидер.

Он отметил, что наступательный потенциал Украины не исчерпан.

- Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет, — заверил Владимир Владимирович.

Глава страны признал, что обстрелы и «разведки боем» продолжаются несмотря на паузу в контрнаступлении. Продолжаются и потери западной техники.

- Конечно, там есть и «Леопарды», есть и французская колёсная бронетехника, американские бронемашины – всё есть. Горят за милую душу, — пошутил Путин.

Дальше началась собственно торжественная церемония со студентами.

- В ходе СВО солдаты и офицеры вооружённых сил защищают наших людей, территориальную целостность России и её право на суверенное развитие. Отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014-м – крымчане и севастопольцы, - сказал российский лидер.

Он сообщил, что «весь многонациональный народ» поддерживает армию. А укрепление вооруженных сил остается «безусловным приоритетом».

Вот еще важные вещи из обращения главы страны:

* Развитие ядерной триады не прекращается.

- В состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А». В январе 2023 года на боевое дежурство, боевую службу вышел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», — сказал Путин.

* Производство новейшей бронетехники будет продолжено.

* Войска получат и системы контрбатарейной борьбы, и беспилотники.

Уже в конце церемонии, во время неформальной встречи, один из военных летчиков-преподавателей подарил Путину свои часы. Уникальный случай! Раньше обычно у самого президента просили.

- Они счастливые. У них большой налет. Всегда они возвращались целыми, — отметил подполковник, сделавший подарок.

Дальше летчики рассказали президенту стихотворение собственного сочинения: «Бомбера с боевого курса не свернуть».

Бомбера с боевого курса не свернуть, и это не пустой звук - это правда.<…> Когда подбит и кровь течет с лица, ну что ж, встречайте, суки, пап, бомбер работу будет делать до конца…