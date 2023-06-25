Миллиарды и оружие: Подсчитано, сколько денег Запад на самом деле влил в Украину

Солдат ВСУ у французской гаубицы "Цезарь". Фото: REUTERS

Вопрос о том, сколько Запад потратил на Киевский режим, такой же риторический, как и «Сколько звезд на небе?» Но если на последний ученые все-таки нашли приблизительный ответ, то о финансировании Украины сведения самые противоречивые.

Информационные ленты сводят с ума разницей в цифрах:

«Более 50 млрд долларов поступило в бюджет Украины от западных стран, сообщил глава финансово-налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев».

«Совокупный объем военной помощи США Украине составил 38,3 млрд долларов, заявили в Пентагоне»

«Поддержка Украины Западом превысила $126 млрд».

Все эти заголовки - и правда, и нет. Дело в том, что весь поток западного финансирования Украины складывается из десятков, сотен небольших ручейков. Часть из них открыта, другая - закрыта, третья - замаскирована.

Мы постарались разобраться в этом половодье вместе с доктором юридических наук, американистом Александром Домриным.

Конгресс решает

- Даже вливания из одних только США посчитать крайне сложно. Потому что тут огромное количество разных источников. И все они - плюс-минус государственные, - заявил в беседе с «КП» Александр Домрин. - Кто в Америке распоряжается деньгами? Конгресс. Поэтому каждый раз, когда он выделяет тот или иной миллиард, конгрессменам приходится принимать целый закон: обычного указа президента недостаточно.

Бытует миф, будто конец войне во Вьетнаме в 1974 году положил президент Форд, когда решил вывести войска. Ничего подобного! Это американский Конгресс принял закон «О финансовой помощи зарубежным странам», где прекратил финансирование военных операций США во Вьетнаме. Все! Нет денег - нет войны.

Байден не отстает

А что президент? Он тоже может. В американском праве есть такое понятие, как «президентское списание». Как это работает: в США имеется федеральное имущество, и президент не просит у Конгресса каких-то новых денег на поддержку условных Бурунди, Руанды, Зимбабве или Украины, но он может списать запасы федерального имущества со складов. Ну, залежалась какая-то техника в Пентагоне, ее можно списать. А как? Отправить на переработку или на Украину - президент сам решает.

За последний год Джо Байден пользовался этим правом по крайней мере 35 раз и направлял лишние «железки» - снаряды, пушки, установки - в качестве военной помощи на Украину. Это порядка 20 млрд долларов. Как он их передавал: в долг, по ленд-лизу или просто как утиль - никто не скажет.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Хоть деньгами, хоть железом

А еще есть еще такое понятие, как военная помощь иностранным государствам. 8 сентября 2022 года Министерство обороны США уведомило Конгресс о долгосрочных инвестициях в укрепление безопасности Украины и 17 других европейских стран. Это еще 2,2 млрд долларов.

В мае прошлого года в США был принят закон о выделении 40 млрд долларов Украине. Это гособязательства. Но из этих 40 млрд только 5 млрд даются на 2022-2023 финансовый год, еще 14 млрд - до 2026 финансового года и еще 21 млрд - до 2031 финансового года.

Кроме того, какое-то американское вооружение находится в Европе - на складах НАТО. Американцы одобрили его передачу союзникам (12 тысяч противотанковых снарядов, более 1,5 тысяч зенитных ракет, и по мелочам - пулеметы, радары, приборы ночного видения, бронежилеты). Часть этого вооружения останется в арсеналах союзников, другая часть пойдет на Украину.

Немцы все подсчитали

В немецком городе Киль расположен институт мировой экономики. С самого начала спецоперации здесь запустили трекер украинской помощи. Последний отчет был в феврале этого года. Следующий будет 7 июля. Так что пока опираемся на те данные, которые есть (см. инфографику).

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Впрочем, средства для борьбы с Россией идут не только от правительств. В США работает агентство международного развития. Это правительственное учреждение, деньги на него дает Конгресс. Агентство успешно действует всех постсоветских странах, кроме России и Белоруссии (из России их выгнали еще в 2012 году). Помощь со стороны США по линии этого агентства считается гуманитарной помощью. По данным на июнь 2023 года, эта структура предоставила Украине 22,9 млрд долларов - и речь только о финансовой и гуманитарной помощи.

А еще Фонд Сороса «Открытое общество» создал специальную программу - «Фонд украинской демократии». Последний недавно перевели на Украину 25 млн долларов.

ИТОГО

Словом, общую сумму отправленного Киеву оружия и денег едва ли кто-то знает.

Если же суммировать открытые данные из разных источников, получится, что украинские доноры влили в страну минимум 156 млрд долларов. Для сравнения: ВВП Украины по официальным данным за 2022 год составляет 138,8 млрд долларов.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Кому выгодно?

- Кто вообще в плюсе от всего этого?

- США! - уверяет Александр Домрин. - Америка убивает сразу двух зайцев. Уничтожает своего экономического конкурента в лице Европы (прежде всего Германии) и ослабляет Россию, когда сражается с нами до последнего украинца. А еще Штаты за счет военных поставок обеспечивают себя рабочей силой и получают новые инвестиции в американскую экономику взамен железок, которые они не бесплатно, а в долг передают Украине или Европе.

Министр обороны Германии Борис Писториус уже говорит, что их военные запасы на нуле. Но куда пойдет Шольц, когда у него закончатся «Леопарды»? Конечно к своим партнерам в США. А они с удовольствием продадут ему «Абрамсы» и даже со скидкой. Это бизнес-план. США в плюсе в любом случае.

- Во многих европейских странах люди протестуют против такой помощи Украине. Говорят, лучше уж на нас потратьте эти деньги. То есть население все понимает. А власти, руководители - Бербок, Шольц, Сунак - разве не понимают, что садятся на иглу зависимости от США?

- Эти правительства не представляют национальные интересы своих стран. Они ставленники глобалистов. Видимо, коврижки, которые глобалисты им обещают от мировой закулисы, перевешивают интересы народов, которые они представляют. Но расплата неизбежна.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Евросоюз выделит Украине еще 50 миллиардов евро

Речь о грантах и льготных кредитах, пишет Bloomberg. Причем новый пакет помощи будет финансироваться по принципиально иной схеме, чем раньше: деньги напрямую станут вносить в кубышку страны-члены ЕС, а не как раньше за счет рыночных займов.

Но есть один нюанс: Украина получит эти миллиарды, только если проведет серьезные реформы (какие - подскажут западные кураторы), в том числе и по борьбе с коррупцией. Как сообщает издание, реформы направлены на то, чтобы «поставить Украину на путь членства в ЕС».

Заявляется, что эти 50 млрд евро должны пойти на «текущие расходы» (зарплаты, пенсии и т.д.) и «неотложное восстановление страны».

ДОСЛОВНО

У Зеленского готов запасной аэродром

Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки России:

Значительная часть многомиллионных иностранных ассигнований и пожертвований не доходит до людей на Украине, действительно нуждающихся в помощи и поддержке, а оседает на счетах в банках за границей. Украинские власти контролируют и зачастую рассматривают эти деньги в качестве личного достояния, прикрываясь складывающейся в стране ситуацией.

Нынешние власти в Киеве, к несчастью для украинского народа, люди глубоко циничные и беспринципные. Они давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель - не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов. И с достижением этой цели они весьма неплохо справляются. У Зеленского, только по официальным данным, есть недвижимость в Италии, Великобритании, США и на Кипре. Так что «запасной аэродром», да не один, для Зеленского всегда готов.

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