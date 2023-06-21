Смех помогает выявить лжеца: удивительное открытие ученых

Профессор психологии Стефани Хёль и ее коллеги объяснили, как совместный смех может синхронизировать активность мозга и выступать в качестве индикатора искренности намерений Фото: Shutterstock

Удивительное дело, но изучение природы смеха долгое время оставалось на периферии научного поиска. Ученые предоставили право разрабатывать эту золотую жилу комикам, создателям юмористических шоу и комедийных кинолент. А сами занимались более насущной (с медицинской точки зрения) проблемой изучения негативных эмоций - таких как страх и тревога. Потому что считалось, что они гораздо сильнее сказываются на психическом здоровье.

Хотя влияние смеха в нашей жизни сложно переоценить: младенцы начинают смеяться гораздо раньше, чем говорить - примерно в возрасте 3-4 месяцев. И, вероятно, эта способность является врожденной, потому что смеются и слепые и глухонемые младенцы, у которых связь с внешним миром ограничена.

Но с недавних пор ситуация изменилась. Европейский исследовательский совет профинансировал несколько научных проектов, которые изучают феномен смеха, один из них так и называется “Смеемся вместе”.

Хиханьки и хаханьки появились 20 миллионов лет назад, как древний детектор лжи

Ученые выяснили, что смех штука вполне серьезная - это своего рода социальный клей, который помогает людям лучше понимать друг-друга. Вот только несколько наблюдений:

1. Люди смеются в 30 раз чаще, когда находятся не в одиночестве, а в компании.

2. Говорящий смеется на 46 процентов больше, чем его слушатель.

3. Дети в возрасте до 4 лет в 8 раз чаще смеются во время просмотра мультфильма, если смотрят его вместе с другими детьми.

Вероятно, смех появился у нас в ходе эволюции, к слову, наши ближайшие собратья человекообразные обезьяны тоже не прочь похохотать. Изучив проявления смеха у различных видов приматов ученые утверждают, что он впервые появился у нашего общего с обезьянами предка примерно 20 миллионов лет назад. В чем же цель этой эмоции?

Ржака без причины - признак диверсанта!

Ответ на этот вопрос может дать любопытный эксперимент, который провели психологи Принстонского университета. В нем приняли участие представители 24 сообществ из разных точек земного шара - Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Океании. В общей сложности к опыту привлекли 966 человек. Их задача состояла в том, чтобы прослушать фрагменты записи совместного смеха двух неизвестный им людей и определить, знакомы они между собой или видели друг-друга впервые. Оказалось, что используя только смех в качестве подсказки (лица смеющихся не были видны) люди в состоянии с точностью до 67 процентов отличить давних друзей от незнакомцев.

- Смех оказался хорошим индикатором искренности намерений, - утверждает ведущий автор исследования Грегори Брайант профессор Центра изучения поведения эволюции и культуры Калифорнийского Университета. - Даже не зная языка, на котором разговаривают люди, вы по смеху можете узнать притворяются ли они или нет. Для наших предков крайне важно было узнать при встрече с незнакомцами: каковы их намерения в отношении меня? А с кем еще они дружат? И смех являлся своего рода детектором лжи.

Музыка и смех держат нас на одной волне

При этом ученые сумели объяснить, как этот эффект работает на уровне физиологии мозга. Стефани Хёль, профессор психологии Венского университета в Австрии и ее коллеги решили заглянуть в мозг смеющегося человека. Для этого участники эксперимента надевали на голову шапочку с закрепленными на ней электродами, они регистрировали активность нейронов в то время, как добровольцы смотрели забавные видео, разгадывали шарады со смешными словами или просто общались.

- Мы обнаружили, что смех синхронизирует активность мозга людей, - объясняет Стефани Хёль. - После шутки, которая рассмешила обоих, возникает 5-минутное окно, в течение которого мозговые ритмы людей настроены на одну волну.

Вероятно этим эффектом объясняется заразительность смеха. О том, что разговор и совместное прослушивание музыки помогают синхронизировать ритмы мозга людьми, было известно и раньше. Теперь мы понимаем, что смех является важным социальным посредником, который в свое время сделал из стаи обезьян коллектив единомышленников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Дети смеются до 400 раз в день.

- Взрослые позволяют себе похихикать в среднем 15 раз в день.

- Когда человек смеется у него задействованы около 300 различных мышц.

КСТАТИ

Самые распространенные мифы о смехе и улыбках

1. Русские злые и угрюмые, потому что не любят улыбаться.

На самом деле: мы действительно мало улыбаемся по сравнению с европейцами, но по другой причине. У русских улыбка несет совершенно иную функцию, доказал в своем исследовании лингвист Иосиф Стернин. На Западе улыбка - это знак вежливости по отношению к окружающим. А в России не принято улыбаться незнакомым людям. Для нас это сигнал личной симпатии к человеку. Русские не улыбаются без причины.

2. Американская улыбка насквозь фальшива.

На самом деле: если для русских дежурная улыбка - это знак неискренности, то для американцев это средство самоподбадривания. Или сигнал для окружающих: «Ребята, я в порядке, со мной можно иметь дело!» А еще, демонстрируя все 32 зуба, янки подчеркивают свое дружелюбие.

3. Японцы - бездушные люди.

На самом деле: каждая нация обладает свои кодом улыбок. Например, когда начальник делает выволочку своему подчиненному, последний должен улыбаться. Таким образом он благодарит босса за науку, подчеркивает свое уважение к его словам. Журналист Илья Эренбург был поражен, когда знакомый японец с улыбкой сообщил ему о смерти своей матери. «Мое горе не должно вас касаться. Иначе это будет проявление бестактности», - объяснил потомок самурая.