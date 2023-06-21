В США раскрыта неприглядная правда про сына Байдена: "Годами продавал доступ к своему отцу"

Хантер Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын действующего президента США Джо Байдена, Хантер пошел на сделку с минюстом и признал себя виновным по ряду обвинений, предъявленных ему в ходе продолжающегося следствия.

Он признает себя виновным в налоговых нарушениях и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Взамен этого правоохранители потребуют от него пожизненного отказа от владения оружием и двухлетнего отказа от употребления наркотических веществ.

Сделку должен одобрить судья; предполагается, что он сделает это. Что, в конечном итоге, убережет Байдена-младшего от тюремного заключения по этим обвинениям.

Проект сделки, ставший достоянием прессы, вызвал шквал критики. В первую очередь, со стороны республиканцев, считающих, что «Хантер легко отделался из-за своего родства с президентом».

Но расследование по остальным пунктам, включая отмывание денег и лоббирование в интересах иностранных правительств в нарушение действующих в США законов, продолжаются. И не исключено, что Хантеру Байдену придется все же отправиться за решетку.

Впрочем, в это мало кто верит. Сам президент уже заявил, что горд за сына, который «наконец взял на себя ответственность за совершенные проступки». А журналист Такер Карлсон обрушился с критикой на систему американского правосудия, назвав ее несправедливой.

- Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении Акта о регистрации иноагентов (FARA). Хантер Байден был иностранным агентом, однако, он никогда в этом качестве не регистрировался. – сказал Карлсон в очередном выпуске своего ТВ-шоу, выходящего теперь на платформе Twitter.

Карлсон уверен, что связи Байдена-младшего с киевским режимом довели Вашингтон до ситуации, когда «иностранные силы стали как никогда могущественными», а запросы Киева «куда важнее потребностей американских избирателей».

- Хантер Байден годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям китайцам, украинцам и странам по всему миру. – уверен Карлсон.