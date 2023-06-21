Живет в общаге, сбросил 13 кг: Сын Валерия Золотухина вырос улучшенной копией отца

Иван Золотухин вырос копией отца Валерия Золотухина. Фото — кадр программы «Малахов».

Валерию Золотухину 21 июня исполнилось бы 82 года. Народный артист умер 10 лет назад. В студии телепрограммы «Малахов» (телеканал «Россия») его младший сын 18-летний Иван Золотухин и его мама 49-летняя Ирина Линдт рассказали о том, как прожили эти 10 лет – и о новостях из своей жизни.

Актриса Ирина Линдт и Валерий Золотухин были вместе 15 лет. Линдт была последней возлюбленной Золотухина. С вдовой Валерия Сергеевича Тамарой (умерла 4 года назад) Линд не дружила, но и не конфликтовали: «культурно общались». Старший сын актера Золотухина (от первой жены Нины Шацкой) – 54-летний священник отец Дионисий и младший сын народного артиста не общаются. Ваня говорит о брате: «Иногда можем списаться, но плотного общения нет».

После 9 класса Ваня Золотухин решил поступать в Московскую театральную Школа Олега Табакова (худрук Владимир Машков). Срок обучения - 5 лет, набор - раз в 2 года. Золотухин-младший получает высшее образование по специальности «актерское искусство», ему присвоят квалификацию «артист драматического театра и кино». Иван успешно прошел вступительные испытания и стал студентом. Парень с малых лет знал, что такое сцена – занимался в театральной студии, участвовал в детских спектаклях «Культурного фонда Валерия Золотухина», который организовала Линдт.

Ирина Линдт, спустя 10 лет после смерти Валерия Золотухина, так и не устроила личную жизнь. Фото — кадр программы «Малахов».

Иван рассказал: «Я поступил с избыточным весом и, спустя 2 года обучения сбросил 13 кг». Такими переменами и сам будущий актер, и его мама довольны – у парня был лишний вес с детства. Теперь у него занятия не только театральным мастерством, но и смежными специальностями, в том числе и танцами – благодаря им Ваня похудел и подкачался.

- Валерий Золотухин с Ириной Линдт и младшим сыном. Актер жил на две семьи. Фото — кадр программы «Малахов».

Будущий артист говорит: «Понимаю, что меня будут всю жизнь сравнивать с отцом. Я иду по его стопам и не имею права ни в коем случае опозориться. Конечно, папы не хватает, хотелось бы поговорить с отцом сейчас, сходить в театр, пообсуждать спектакли...».

Иван Золотухин в красной рубашке отца с мамой играет на гитаре. Фото — кадр программы «Малахов».

Золотухин-младший воодушевлен учебой: «Второй году учусь в театральной школе Олега Табакова. Мне очень нравится учится, настолько нравится атмосфера нашей школы, непрерывное развитие себя. Учимся и живем там же – у меня товарищ по учебе, друг из Челябинска, с ним живем в одной комнате. Очень удобно – заканчиваем порой в 11 или в час. А в 9 утра новые уроки. Когда есть время езжу домой, к маме... Мне так очень нравится». По началу жить в общежитии нужно было и москвичам, чтобы проникнуться атмосферой учебного заведения, но уже давно Иван мог ездить домой после учебы, но он решил, что так интереснее и удобнее – жить в общежитии: у мальчиков студентов свой этаж, у девочек – свой.

Иван учится на актера. Фото — кадр программы «Малахов».

Иван Золотухин много рассказывал об отце: о том, как пересматривает записи его спектаклей, вспоминает, как тот мчался к нему после репетиций и съемок. «Когда смотрю киноработы отца, абсолютная любовь на бессознательном уровне», - Иван показал любимую рубашку отца, которую до сих пор иногда носит дома. Парень привязан к маме: «Моя мама дала мне все, что могла. Я видел как отцы тренируют детей на улице, а со мной мама занималась – она спортивная. Мама полностью заменила мне отца».

Андрей Малахов задал Ивану и такой вопрос: «Дяди к маме приходят?» Парень ответил: «Я не видел. Думаю, что нет». Ирина Линдт подтвердила догадки сына: после смерти Валерия Золотухина она не встретила новую любовь и посвятила свою жизнь сыну. Ирина говорит, что сын внешне очень похож на отца: но выше, брутальнее и характер другой.