Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Коваленко спасла больше тысячи воинов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Сам погибай, а товарища выручай».

ЗАГНАЛ ВРАГА В МИННЫЙ ЛАБИРИНТ

Сержант Николай Иванов

«Командир инженерно-саперного отделения сержант Николай Иванов, находясь вблизи линии боевого соприкосновения под систематическими обстрелами противника, выполнял боевую задачу по укреплению оборонительных рубежей российских подразделений, а также блокированию действий диверсионно-разведывательных групп и десантов противника. Российские саперы под командованием сержанта Иванова выдвинулись в назначенный район, изучили местность, и в кратчайшие сроки произвел минирование десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, оборудовав противотанковые и противопехотные минные поля. Благодаря своим профессиональным навыкам Иванов вместе со своими подчиненными установил более двухсот мин различного типа. Минные поля и минно-взрывные заграждения, оборудованные подразделением сержанта Николая Иванова, смогли остановить продвижение украинских боевиков и их бронетехники в ходе попытки наступления. Противник, потеряв четыре боевые бронированные машины и часть живой силы, был вынужден отступить».

ВЫЯВИЛ ОПОРНИК НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Ислам Бийболатов

«В ходе отражения наступления со стороны националистов, командир отделения мотострелкового взвода сержант Ислам Бийболатов производил корректировку огня российской артиллерии с помощью беспилотной летальной авиации. В результате воздушной разведки сержант Бийболатов обнаружил скрытый опорный пункт противника на удалении до 3 километров от линии боевого соприкосновения. По средствам радиосвязи Ислам доложил командованию об обнаруженных вражеских объектах, в результате чего опорный пункт националистов был поражен артиллерией.

Также по результатам разведданных была повреждена одна боевая машина пехоты противника.

Спустя несколько дней, Бийболатов, продвигаясь с подчиненными по лесополосе, обнаружил группу вооруженных националистов, значительно превосходящую числом российских военнослужащих. Благодаря высокому уровню тактической подготовки и грамотному использованию рельефа местности вверенный ему личный состав вступил в бой с противником. Внезапной атакой, Ислам сковал действия националистов, внес в их ряды панику, что позволило нанести значительный урон группе боевиков. Результатами мужественных и слаженных действий военнослужащих под командованием сержанта Ислама Бийболатова стало уничтожено до 20 украинских националистов. Остальные боевики, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, бросили позиции и бежали».

СПАСЛА БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ВОИНОВ

Старший прапорщик Александра Коваленко

«Фельдшер медицинского пункта старший прапорщик Александра Коваленко в составе сводной передовой медицинской группы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполняла боевую задачу по оказанию квалифицированной медицинской помощи раненым военнослужащим, тем самым обеспечивала сохранение их жизни и здоровья. Несмотря на неоднократную угрозу поражения артиллерией противника, благодаря высоким профессиональным навыкам, старший прапорщик Александра Коваленко за период выполнения задач в зоне специальной военной операции в передовой медицинской группе, провела более 500 инструментальных диагностических исследований, оказала квалифицированную медицинскую помощь более 1200 военнослужащим с различными характерами повреждений, травм, увечий и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению».

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