Неугомонный отец 550 детей продолжил донорство несмотря на запрет суда

Только в Нидерландах у донора спермы Джонатана Джейкоба Мейера насчитывается 375 детей. Фото: YouTube

Голландец Джонатан Джейкоб Мейер почти 20 лет тому назад зарегистрировался в нескольких клиниках в качестве донора спермы.

Как уверяет он сам, им двигало исключительно желание помочь одиноким женщинам и бездетным семьям. При этом в Нидерландах, как и в других странах мира, доноры спермы получают вознаграждение за каждую порцию сданного биоматериала.

В анкетах Мейер писал, что обладает отменным здоровьем и внешностью голливудских актеров. Также он сообщал, что уже является биологическим отцом порядка десяти мальчиков и девочек.

Но проверка показала, что биологических отпрысков у него куда больше – только в Нидерландах их 375. Есть они в ФРГ, Бельгии и даже Австралии. И в общей сложности их 550!

Теперь и врачи, и женщины, воспользовавшиеся услугами голландца, перепуганы. В первую очередь из-за риска инцеста, поскольку в той же, небольшой по размерам и количеству населения Голландии не подозревающие о своем кровном родстве потомки Мейера могут вступить в брак.

Суд официально, еще в 2023 году, запретил Мейеру становиться донором спермы. Мужчина предупрежден, что за каждое последующее донорство ему придется выплачивать огромный штраф – до 100 тысяч евро.

Но теперь выяснилось, что неутомимый донор продолжает свою, теперь уже незаконную деятельность. Сам он утверждает, что делает это только в виде исключения – для матерей, у которых уже есть от него потомство.

Мейер оставил далеко позади себя американца Кайла Горди, ставшего донором спермы для более чем 60-и женщин, родивших от него 65 детей.

Горди решил завязать с донорством и сосредоточиться на поиске второй половинки. Однако он и в будущем готов помогать желающим, но при условии, что любимая разрешит ему это.