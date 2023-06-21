Выйти из тени: Совет Федерации определяется с подходом к ведению онлайн-торговли алкоголем

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Рынок алкогольной продукции ждет новый виток регулирования. Массовое отравление сидром, когда в разных регионах страны пострадали 100 человек, более 30 погибли, а партию фальсификата изымали по всей России, придало вопросу новую актуальность.

В связи с происшествием последовала оперативная реакция председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она выступила с призывом пресечь все возможности использования метанола для алкогольных напитков, что предполагает ужесточение контроля за производством спиртного. Среди других предложений — дополнительная корректировка в части регулирования продаж алкоголя, установление минимальной розничной цены на пиво и сидр.

На фоне подобных обсуждений особую актуальность приобрел вопрос контроля за онлайн-торговлей алкогольной продукцией, перевод ее в легальное русло, ведь на существующем сейчас сером рынке, по данным исследования НИФИ Минфина России, 53% реализуемого спиртного составляет фальсификат.

Вопрос создания легальной и контролируемой торговли алкогольной продукцией в интернете начал обсуждаться еще восемь лет назад, при этом сам запрет был введен 16 лет назад из-за отсутствия технической возможности контролировать онлайн-рынок спиртного. За эти годы рынок алкоголя вырос почти в 200 раз, и, несмотря на запрет, алкоголь стали активно продавать в интернете нелегально. По оценкам НИФИ Минфина, размеры нелегального рынка в прошлом году составили 30 млрд рублей. Более того, как показал недавний опрос ВЦИОМ, 79% россиян о запрете ничего не знают.

Монополисту быть или нет

Впервые всерьез о легализации онлайн-продажи алкоголем заговорили в связи с экспериментом по доставке российского вина «Почтой России». Он стал настоящим прорывом в российском правовом поле. Дистанционная продажа алкоголя обсуждалась на государственном уровне, и Совет Федерации, по факту, уже одобрил создание единого онлайн-канала для продажи спиртного. В отзыве на законопроект о проведении эксперимента сама идея сомнению не подвергалась.

Были, конечно, и замечания. Так, несколько комитетов Совета Федерации посчитали, что концепцию нужно доработать. В частности критике подверглась процедура проверки возраста клиента. Сенаторы выразили опасения, что идентификация только по паспорту (или другому документу, подтверждающему возраст) создаст риск доступности спиртного несовершеннолетним. Кроме того, по их мнению, концепция не обеспечивала соблюдение запрета на продажу алкогольной продукции в отведенные временные интервалы.

Но больше всего замечаний и сомнений высказывалось по самому формату эксперимента. Сенаторов смутила идея дистанционной продажи вина только одним оператором — фактически монополистом. Эксперты посчитали, что монополия может привести к повышению цен и снижению качества услуг.

Однако два профильных комитета СФ — по экономической политике и аграрно-продовольственной политике и природопользованию — очевидная монополия абсолютно не смутила. Концепция законопроекта была безоговорочно поддержана.

Нужна конкуренция

Несмотря на поддержку самой идеи об онлайн-торговле алкоголем, законопроект «Почты» был снят с рассмотрения без дат, так как породил огромное количество замечаний. Недавно появился новый законопроект сенатора Андрея Клишаса о введении контролируемой онлайн-торговли алкоголем. Проект учитывает многие замечания, высказанные ранее о почтовом эксперименте. Здесь уже подразумевается включение широкого круга продавцов, у которых есть необходимые лицензии и достаточный опыт, что поможет создать условия для конкуренции внутри рынка, и, что самое главное, преимущество перед теневым бизнесом.

Для проверки данных покупателя предусматривается двухфакторная идентификация личности, проверка возраста (через ЕСИА с подтверждением паспортом, числовым или QR-кодом), что исключает продажу алкоголя несовершеннолетним. Более того, у регионов появится право устанавливать дополнительные ограничения по времени доставки алкогольной продукции. Существующие технологии наконец позволяют создать полностью «белый», контролируемый онлайн-рынок спиртного.

В документе также появилась ответственность за нарушения, чего не было в первой концепции: предлагается включение в УК и КоАП отдельных составов за нарушение правил розничной продажи алкоголя дистанционным способом (ст.171.4 УК, ст.14.16 и 14.17.1 КоАП) и ужесточение ответственности за продажу несовершеннолетним (ст.151.1 УК).

Что имеем на сегодняшний день

При существующем запрете на дистанционную продажу и доставку спиртного за последние несколько лет (2018–2022 гг.) Правительство недополучило в бюджет, по оценкам НИФИ Минфина, более 50 млрд рублей, которые ушли в теневой сектор. Согласно прогнозам НИФИ Минфина, при сохранении ситуации за пять следующих лет эта сумма вырастет до 253,7 млрд рублей.

Предполагается, что доля фальсификата на нелегальном рынке также продолжит расти, в мессенджерах и на интернет-сайтах открыто предлагают продажу подделок, используя термин «дубликаты».

Рынок алкогольной продукции в сети фактически существует, это признают как те, кто выступает за создание цивилизованной торговли, так и те, кто выступает против. При этом уже нет сомнений, что снятию запрета быть, однако главный вопрос теперь: какой законопроект одобрят — создание монополии на алкогольном онлайн-рынке или конкурентную борьбу с нелегальным бизнесом.