Негостеприимная Франция: правительство хочет ограничить число въезжающих туристов

Ежегодные нашествия приезжих угрожают окружающей среде, создают чрезмерную нагрузку на инфраструктуру, провоцируют рост цен, в первую очередь, на недвижимость, и раздражают местное население. Фото: REUTERS

Франция хочет положить конец толпам туристов. Министр-делегат Оливия Грегуар, отвечающая за туротрасль, обнародовала стратегию по борьбе с «чрезмерным туризмом». Власти страны признают, что французы устали от туристов, а самые популярные точки притяжения банально не справляются с таким потоком.

Франция с большим отрывом является самым популярным туристическим направлением в мире. В доковидные времена страна с населением порядка 67 млн человек принимала почти 90 млн туристов в год. В один только Париж наведывались по 40 млн. Вздохнув в период пандемии полной грудью, пусть и через маску, Франция по мере возвращения полчищ визитеров, готова бросить им вызов.

Казалось бы, французы бесятся с жиру. Туристы, оставляя свои кровные денежки, неплохо пополняют казну — на туризм приходится 8% ВВП Франции и до 3 млн рабочих мест. Но ежегодные нашествия приезжих угрожают окружающей среде, создают чрезмерную нагрузку на инфраструктуру, провоцируют рост цен, в первую очередь, на недвижимость, и раздражают местное население.

Предложенная мадам Грегуар стратегия пока не предлагает никаких радикальных шагов. Власти начнут с создания системы анализа турпотоков и уже потом будут принимать конкретные шаги. Пока же французы хотят перераспределить направления туристов: отвадить их от таких переполненных направлений как Париж, Этрета и Сен-Тропе в пользу менее популярных точек притяжения. Сейчас 80% туристов утыкаются в 20% французских красот. По признанию самого министра, страна похожа на бублик, люди едут в горные и прибрежные районы на окраинах, а центральная Франция пустует.

Однако в туротрасли не исключают и введение ограничений на количество туристов. Первые примеры уже есть. Остров Бреа этим летом, по решению местных властей, смогут посетить только 4700 человек. В национальный парк Каланки теперь можно попасть только по записи: до 400 посетителей в день.

Но неужели французы разучились считать и готовы отказаться от такой солидной статьи доходов? Вовсе нет, более того, в ближайшие 5 лет власти намерены нарастить долю туризма в ВПП до 10%. Как тут помогут ограничения? Будут брать не количеством, а качеством. Французы сетуют, что турист пошел скупой, а значит надо заманивать тех, кто готов тратить больше, а остальных отсеивать. Как это достичь? Повышать цены! Все равно поедут: как показывает статистика, настойчивого путешественника, жаждущего «увидеть Париж и умереть», не отпугивают ни протесты, ни назойливые мигранты, ни стоимость.

Проблема чрезмерного туризма — вообще новый тренд. В марте об ограничениях на въезд заявили на популярном Бали. В Барселоне теперь по вечерам закрывают популярную смотровую площадку на Эль Кармель, а в Греции туристов не пускают на уникальный пляж Навайо. Доходит до смешного: в итальянском Портофино за селфи в людном месте тепереь можно схлопотать штраф от 68 до 275 евро.