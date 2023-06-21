В России нет межэтнических конфликтов вопреки «натиску недоброжелателей»

Глава ФАДН Игорь Баринов.

На площадке Петербургского международного экономического форума Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) совместно с Домом народов России провели сессию на тему: «Действовать вместе - мыслить как одна страна». Эксперты отметили, что странам коллективного Запада не удалось раскачать в России межэтнический конфликт, а уровень гражданской идентичности в стране достиг максимальных показателей.

«СТАНЕМ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ»

Руководитель Дома народов России Анна Полежаева, которая выступила модератором сессии, отметила, что в России издавна велись поиски опор государственности. Во времена Николая Первого это стал тезис «Самодержавие, православие, народность». В 2018 году по итогам опроса граждан ВЦИОМ сформулировал современный вариант – «Путин, армия, народ». Именно это триединство сейчас стоит на страже России.

«Наши бывшие партнеры пытаются за счет межэтнического и межрелигиозного фактора попробовать раскачать внутриполитическую ситуацию, снизить уровень общественной поддержки специальной военной операции, - сообщил руководитель ФАДН Игорь Баринов. - Но, к счастью, мы видим, что та система, которая выстраивалась, сейчас показывает свою жизнеспособность и выдерживает этот очень серьезный, беспардонный, беспринципный, наглый натиск наших недоброжелателей. Нет ни конфликтов, ни каких-то значимых столкновений или проблем на межэтнической почве - наоборот, мы видим, что все социологические показатели, которыми оценивается ситуация в нашей сфере, на достаточно высоком уровне.

Руководитель Дома народов России Анна Полежаева.

Уровень общероссийской гражданской идентичности находится на максимально высоком уровне за весь период исследования. Как поясняют в ФАДН, под российской гражданской идентичностью подразумевается осознанное чувство принадлежности к России, ее народу, сопричастности и ответственности за происходящие процессы в стране.

«И это дает нам надежду, что если мы будем продолжать работать в том же ключе, мы пройдем этот очень сложный период для нашей страны и переломный этап для всего мира спокойно и, может быть, даже станем еще ближе друг к другу и еще сильнее с точки зрения единства тех народов, которые проживают в нашей стране», - добавил руководитель ФАДН.

Руководство страны понимает важность сплочения нации, именно поэтому в ближайшее время планируется корректировка школьной программы.

«Мы готовим поручение президента всем структурам, в том числе Министерству образования России и Федеральному агентству по делам национальностей, дать предложения по включению этнокультурных компонентов в образовательный процесс. Разумеется, с учетом перегруженности учебных курсов и важности других предметов. Для нашей многонациональной страны это безусловный приоритет», - сообщил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

Заместитель руководителя администрации президента считает, что долгие годы этому вопросу не было возможности уделять должное внимание, в результате «может быть не все граждане нашей страны понимают важность нашего совместного проживания, единства и консолидации».

«ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Справедливости ради скажем, что народы России издавна решали задачи государства сообща. Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири Дальнего Востока России Григорий Ледков напомнил, что во время Великой Отечественной войны люди разных этносов и национальностей со всего Советского Союза пошли на защиту родины. Коренные народы Севера мужественно воевали на Карельском фронте. И это был один из не многих участков, где советские войска не отступили ни на шаг.

Сейчас сибиряки участвуют в специальной военной операции, а гражданское население Сибири делает все, чтобы присоединившиеся территории оперативно интегрировались в состав России.

«Когда есть какие-то внешние угрозы и проблемы, семья должна сплачиваться и вместе решать те или иные проблемы», - резюмировал Григорий Ледков.

Этнический вопрос – фундамент устройства жизни в России, убежден заместитель генерального директора компании «Атлас Майнинг» Михаил Юрчук. Работу с малыми народами проводит как государство, так и крупный бизнес. Больше того, именно бизнес нередко берет на себя решение первоочередных проблем коренных народов: создают рабочие места, развивают налоговую базу, обеспечивают общины горючим и продуктами. Фактически деловое сообщество выстраивает прямое сотрудничество с местным населением.

«Бизнес часто использует термин «территория присутствия компании». Я всегда заменяю первое слово, потому что считаю, что это не территория присутствия, а территория ответственности компании», - отмечает Михаил Юрчук.

Исполнительный директор «Denis'School» Эдуард Балдаков отметил, что русский язык является основополагающим инструментом объединения народов России. Служит задачам сохранение мира, доверия и развитие взаимопонимания. При этом эксперт отметил, что интерес к изучению русского языка в мире растет.