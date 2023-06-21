Михаил Сеславинский презентовал альбом «Книжный мир Александра Бенуа»

Михаил Сеславинский во время презентации издания. Фото: Оксана ЗУЙКО

В среду, 21 июня, вечером, в Москве, в Государственном музее А.С.Пушкина, известный общественный деятель Михаил Сеславинский - в окружении празднично одетой публики - представил «Книжный мир Александра Бенуа». Так емко и многообещающе называется новое произведение маститого автора.

Поздравив давнего друга «Комсомольской правды» с этим событием, я задал ему несколько вопросов.

…- Михаил Вадимович, знаю, что вы всегда очень тщательно работаете над всеми своими книгами, даже над небольшими проспектами. Сколько времени занимают такие произведения, которые вы презентовали в эту среду?

- Они, Саша, занимают почти всю сознательную жизнь.

С иллюстрациями Александра Бенуа я, как и многие, начал знакомиться еще в отрочестве, когда смотрел репродукции для его «Азбуки в картинах».

Фото: Оксана ЗУЙКО

Но, что касается непосредственно этого альбома, этой монографии, которая сейчас увидела свет, то у нее довольно сложная судьба.

Потому что готовилась издание к 150-летию со дня рождения Александра Николаевича, которое пришлось на 2020-й, в мае того года мы собирались отметить юбилей…

Но это была эпоха ковида. И как-то не сложилось достойно вспомнить юбилей замечательного мастера.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Константин Эрнст. Фото: Оксана ЗУЙКО

Наталья Солженицына. Фото: Оксана ЗУЙКО

Михаил Гусман. Фото: Оксана ЗУЙКО

- Этот «Книжный мир…» вы выпустили в издательстве «Бослен» тиражом тысяча экземпляров. Так мало…

- Да, это немного. Но сейчас многие альбомы по искусству выходят именно такими тиражами.

Кстати, а почему я все же решил презентовать альбом именно сейчас?

В этом году исполнилось 125 лет творческому объединению «Мир искусства». Это ключевое художественное объединение, с которым мы связываем графическую живописную жизнь эпохи Серебряного века.

Надо сказать, что сам Серебряный век, с моей точки зрения, он не хуже, чем век Золотой.

Книга готовилась к изданию на 2020 год, к 150-летию со дня рождения Бенуа, но вмешалась пандемия. Фото: Оксана ЗУЙКО

- Бенуа, Серебряный век, 125-летие «Мира искусства»… Какая здесь связь?

- Бенуа был столпом «Мира искусства». Не было бы Бенуа – не было бы и этого творческого объединения. И не было бы одноименного журнала «Мир искусства», равно как, скажем, и «Золотое руно», в которых он активно принимал участие.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Многим интересно будет узнать, где они могут достать, почитать, взять с собой или в читальном зале посмотреть этот альбом,, наконец, перефотографировать понравившиеся страницы?

- «Книжный мир Александра Бенуа» продается практически во всех книжных магазинах. И - на сайтах: как самого издательства «Бослен», так и на других книготорговых площадках.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- А не дорого?

- Честно признаюсь, что я финансирую свои книжки, которые выходят, с тем, чтобы для читателей была щадящая цена. Потому что моя миссия заключается не в том, чтобы сделать на этом э книготорговый бизнес. А - в том, чтобы донести до читателя тот прекрасный мир, в котором я живу.

И, да, бывает очень обидно, когда в провинции встречаешься с людьми, и они говорят: да, прекрасная книжка, я видел в библиотеке, но вот позволить себе заплатить несколько тысяч рублей за этот альбом я не могу. Поэтому, цена - самая щадящая, не выше 1500, максимум 1700 рублей.

А, кроме того, с завтрашнего дня (с четверга, 22 июня. - А.Г.) в Литературном музее Пушкина на Пречистенке начинает работать выставка «Книжный и графический мир Александра Бенуа», который, фактически, сопровождает выход этого альбома. На ней можно воочию увидеть как акварельные рисунки Александра Николаевича, так и сами книги, увражи (роскошные, богато иллюстрированные художественные издания большого формата, часто состоящие из гравюр.- А.Г.), периодические печатные издания, которые выходили с иллюстрациями Бенуа.

- Спасибо вам за подарок.