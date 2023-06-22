1418 свечей зажгли у стен Главного храма ВС РФ

Фото: Росгвардия у Музея Победы

В рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» у стен Главного храма Вооруженных Сил России военнослужащие, представители УМЦ ВПВМ «Авангард», молодежных организаций Московской области, в том числе юнармейцы и члены военно-патриотических клубов в форме красноармейцев образца 1941 года, зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня, привезенного накануне от памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде.

В 04:00 участники акции установили свечи рядом депозитариями с землей с мест захоронения советских бойцов – по одной свече на каждый день Великой Отечественной войны (ВОВ).

Фото: Росгвардия

Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла по всей России. Жители разных городов страны почтили память погибших и на рассвете зажгли свечи в память о тех, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков. В ночь на 22 июня в память жертв ВОВ в Главном храме ВС РФ прошла Божественная литургия и панихида.

У Музея Победы «Свечу памяти» зажег участник специальной военной операции, начальник центра специального назначения «Витязь» Росгвардии Герой России полковник Александр Белоглазов. В руках военнослужащих Центрального округа и Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации, ветеранов, почетных гостей и волонтеров загорелись 4 тысячи свечей. На площади запылала «огненная картина» – составленное из свечей изображение красноармейца на фоне стен московского Кремля, а на фасаде главного здания Музея Победы засветилась масштабная видеоинсталляция.

Фото: Росгвардия

Герой России полковник Александр Белоглазов отметил, что как и фронтовики, начавшие бить фашистскую нечисть 82 года назад, сегодня военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжают дело своих предков – сражаются с фашистами при проведении специальной военной операции. Полковник Александр Белоглазов выразил уверенность в выполнении всех поставленных задач и достижении победы над врагом.

Фото: Росгвардия

КСТАТИ

В Волгограде факел со священным огнем на памятнике-ансамбле на Мамаевом кургане «Героям Сталинградской битвы» зажег командир роты почетного караула капитан Григорий Лазарев и передал его сыну участника Сталинградской битвы контр-адмиралу Александру Дьяконову. Тот, соблюдая традиции преемственности поколений, передал огонь Герою РФ полковнику Максиму Стефанову, доставившему частицу в Москву.

Для торжественной церемонии и транспортировки частицы Вечного огня специалистами из акционерного общества «МОСГАЗ» было разработано и изготовлено уникальное оборудование, обеспечивающее его сохранность при любой погоде, а также сохранность частиц Вечного огня на борту воздушного судна.