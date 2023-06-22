Пользователи ВКонтакте получат эксклюзивный доступ в чаты для владельцев NFT и возможность делиться токенами в ленте

ВКонтакте расширяет возможности своей NFT-платформы. Держатели токенов смогут вступать в закрытые чаты сообществ, в которых админы делятся эксклюзивным контентом, свежими новостями и общаются с аудиторией. Первыми доступ в закрытый чат получили держатели NFT из первой коллекции ВКонтакте CryptoSpotty. На платформе также появились новые возможности взаимодействия с токенами: ими теперь можно делиться в постах и историях или пересылать их в чатах.

В эксклюзивный чат попадут пользователи, у которых есть привязанный к профилю криптокошелёк с определённым NFT; вступить в беседу можно будет по ссылке. Вместе с переводом токена другому пользователю передаётся и доступ в связанные с ним чаты. В сообществе можно создать сразу несколько закрытых чатов — администраторы сами настраивают, доступ в какой чат открывает та или иная коллекция.

Кроме того, пользователи ВКонтакте теперь смогут использовать NFT в публикациях на личных страницах. В соцсети появилась возможность делиться токенами с друзьями и подписчиками в историях и постах, отправлять ссылку на цифровой арт или пересылать в личные сообщения и групповые чаты прямо из приложения VK NFT. Пользователям будет доступна подробная информация о каждом токене: его создатель, блокчейн, коллекция, редкость и уникальные атрибуты.

Механика NFT-чатов появилась в рамках открытого тестирования, команда VK NFT принимает заявки от сообществ, которые первыми хотят попробовать новый формат взаимодействия с пользователями. После запуска маркетплейса создатели коллекций смогут самостоятельно создавать закрытые беседы для владельцев токенов в качестве дополнительной ценности. Держатели CryptoSpotty уже сейчас могут вступить в чат первой коллекции соцсети. В нём команда VK NFT будет в приоритетном порядке публиковать анонсы предстоящих дропов, проводить закрытые розыгрыши токенов, распределять ранний доступ к следующим коллекциям, рассказывать о продуктовых планах и делиться эксклюзивным контентом.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Мы продолжаем развивать нашу web3-платформу — сделали NFT новым видом контента в соцсети, который пользователи могут публиковать на своих страницах, делиться с друзьями. Внутри ВКонтакте вы сможете поделиться своей коллекцией цифрового арта или найти покупателей на редкий токен. Видим, что интерес нашей аудитории к NFT растёт, рассчитываем, что новые механики помогут повысить виральность дропов на платформе и охватить больше пользователей».

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте:

«Запуск закрытых чатов станет одним из важных шагов к новым возможностям соцсети, связанным с технологией NFT, в числе которых доступ к эксклюзивному контенту от креаторов. В ближайшее время мы планируем добавить новые web3-сценарии, чтобы авторы получали больше инструментов монетизации, а пользователи — новые форматы взаимодействия с контентом. До конца года мы запустим NFT-маркетплейс, который планируем сделать основной площадкой в России по торговле токенами».

Чтобы попасть в первый закрытый NFT-чат CryptoSpotty, пользователи могут приобрести коллекцию на вторичном рынке. ВКонтакте расширяет присутствие своих токенов на сторонних площадках: первый дроп соцсети вошёл в топ интересных рынку коллекций и начал торговаться на маркетплейсе Binance. Вместе с токенами пользователи получают ранний доступ к следующим дропам и другие бонусы на платформе VK NFT.