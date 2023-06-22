30 тонн меньше, чем за год: 15 гуманитарный конвой от «Ассамблеи народов России» готовится к отправке в зону боевого соприкосновения на Донбассе

Газели с гуманитарным грузом ежемесячно отбывают в Сватовском направлении: это маскировочные сети, флисовые одеяла, белье, средства личной гигиены, фонари, батарейки, продуктовые наборы и бронежилеты – пожалуй, самый ценный груз. Более того, в команде Ассамблеи маскировочные сети плетут самостоятельно каждое воскресенье. Это уже больше, чем традиция.

Российский хоккеист, депутат Госдумы и давний друг Ассамблеи Вячеслав Фетисов с первых дней не просто оказывает поддержку общественному проекту, но и является одним из его вдохновителей.

«То, что по велению души делают эти люди, поможет нам сплотиться, стать сильнее. Поддержка друг друга, стремление помочь тем, кто в этом нуждается – наша историческая черта, которая особенно сильно проявляется в непростые времена. Очень важно, что в этом активно участвует молодежь. Молодые люди не просто приносят какие-то вещи, но и сортируют их, упаковывают, грузят», - поделился Вячеслав Фетисов.

Работа ведется активно, но тихо. По мнению Генерального директора «Ассамблеи народов России» Александра Дарковича, гораздо важнее показывать делом, чем словом.

«Очень часто сбор гуманитарного конвоя происходит спонтанно, когда главная наша задача – быстро аккумулировать силы всей команды Ассамблеи и тех партнеров, которые готовы оказать помощь. К примеру, в прошлый раз нам оказал поддержку Губкинский университет, а там и ректорат, и молодежь – большие патриоты. Совместными усилиями мы меньше, чем за сутки собрали наш четырнадцатый гуманитарный конвой. Нам даже удалось приобрести два бронежилета благодаря "Общероссийскому объединению корейцев", которые, к слову, тоже примкнули к нашим рядам. Вот же она, основная цель Ассамблеи – объединиться ради правильных и нужных Отечеству дел!» - поделился Генеральный директор Ассамблеи народов России, Герой России Александр Даркович.

Четырнадцатый гуманитарный конвой был собран и отправлен в Донбасс благодаря усилиям ректората и студентов Губкинского университета нефти и газа. По словам ректора Виктора Мартынова, он столкнулся с чрезвычайно чуткими ребятами, которые моментально реагируют на объявления об открытом сборе помощи бойцам в зону СВО.

«У нас, конечно, многонациональный состав студентов и, кроме представителей разнообразных этносов, проживающих в России, здесь обучаются ребята из 28 стран мира! Но вот, что меня каждый раз трогает: студенты из Украины проявляют большое стремление помочь и активно участвуют в сборе помощи нашим военнослужащим. Понимают, за что сегодня стоит Россия. За нами правда и скорая победа», - подчеркнул ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов.

Сбор и отправка гуманитарного конвоя под патронажем Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» проводится ежемесячно.