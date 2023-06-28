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Общество28 июня 2023 6:00

Транспортные обходы Краснодара и Ростова-на-Дону открылись на полтора года раньше срока

Торжественная церемония состоялась 15 июня
Олег КАРПОВ
Аксай объедем с ветерком.

Аксай объедем с ветерком.

Города Краснодар и Ростов-на-Дону – одни из «узких мест» по дороге к курортам Черноморского и Азовского побережья, в том числе к Крымскому мосту. Через столицы Кубани и Ростовской области проходит транзитный поток из легковых машин и большегрузов, а это пробки, потерянное время, выхлопные газы… Не удивительно, что федеральные власти приняли решение построить Дальний западный обход Краснодара и восточный обход Ростова-на-Дону (в документах назван как «обход Аксая» - небольшого города в непосредственной близости от столицы региона).

Причем, проекты реализованы раньше, чем планировалось изначально, чему в том числе способствовало опережающее финансирование, выделенное по поручению Президента РФ.

К ЧЕРНОМУ МОРЮ БЕЗ ПРОБОК

Работу «Автодор» провел гигантскую. Протяженность обхода Ростова-на-Дону – 65 км (35,5 км – новое строительство и 29,4 км – реконструкция). На дороге возведены 8 путепроводов и 5 мостов, на ней нет светофоров и пересечений в одном уровне. Ширина трассы от четырех до шести полос. Дальний западный обход Краснодара имеет протяженность более 51 км. На нем возвели 24 искусственных сооружения.

С открытием новых участков отпускники смогут быстрее добираться до черноморского побережья, а улично-городская сеть южных столиц станет свободнее за счет вывода транзитного потока за пределы городов.

Обходы Краснодара и Аксая открыл лично Президент страны Владимир Путин, что подчеркивает принципиальное значение объектов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил: «Новые дороги стали частью М-4 «Дон» – основной трассы для движения на Черноморское побережье, в том числе к Крымскому мосту. Мы сократили время в пути на юг страны и сделали проезд комфортнее не только для жителей южных регионов, но и для тех, кто собирается в отпуск к морю. Дорожную сеть и всю сопутствующую инфраструктуру активно развиваем по всей стране. Для этого действует целый комплекс государственных программ и инструментов», - сказал зампред правительства.

Марат Хуснуллин: «Новые дороги стали частью М-4 «Дон» – основной трассы для движения на Черноморское побережье, в том числе к Крымскому мосту».

Марат Хуснуллин: «Новые дороги стали частью М-4 «Дон» – основной трассы для движения на Черноморское побережье, в том числе к Крымскому мосту».

ОТ НАБЕРЕЖНЫХ ДО ПЛОЩАДЕЙ

В частности, развитию инфраструктуры, в том числе туристической, помогает программа инфраструктурных бюджетных кредитов, оператором которой выступает Фонд развития территорий. Сумма кредитов в размере 1 трлн рублей запланирована на развитие 944 проектов (2021-2025 годы), из них девять объектов туристской инфраструктуры.

Так, в Орловской области ведется строительство санатория «Дубрава». В Переславле-Залесском Ярославской области спроектируют и построят две набережные. В Республике Адыгея построят дорогу к туристско-рекреационному парку «Даховская поляна», а также подключат его к газовым и электросетям. В Карачаево-Черкесии благодаря средствам ИБК построят новые горнолыжные трассы длиной более 1 км для комплекса «Домбай». А в Северной Осетии обновят инфраструктуру для аквакомплекса «Аквасити».

«Инфраструктурные бюджетные кредиты стали мощным инструментом развития регионов. Благодаря нему в субъектах не только создается туристическая инфраструктура, но и строятся школы, детские сады, поликлиники, дороги, обновляются коммунальные системы и общественный транспорт. Результатом таких проектов является ощутимое улучшение качества жизни россиян», - отметил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Новые дороги соответствуют самым современным стандартам.

Новые дороги соответствуют самым современным стандартам.

Также важно, что в курортных городах создают не только рекреационную инфраструктуру, но и лечебную. Например, в Евпатории силами ППК «Единый заказчик в сфере строительства» возводится Федеральный детский реабилитационный центр. В стационаре смогут одновременно проходить лечение 300 ребят со всей страны. Такое же учреждение строится в Новосибирске, оба объекта – по поручению Президента России Владимира Путина.

«Они станут многопрофильными центрами для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Завершить их строительство планируется в 2024 году. Кроме того, аналогичный объект был введен в эксплуатацию в подмосковном Подольске в конце 2022 года. Медучреждение уже принимает маленьких пациентов», – отметил генеральный директор публично-правовой компании Единый заказчик в сфере строительства Карен Оганесян.

Много сделано для повышения комфортности и привлекательности наших городов и по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». К примеру, благоустроена центральная площадь Ялты. Там фактически отстроили новую площадь: переложили канализацию и водопровод, проложили новые проезды и тротуары, построили амфитеатр, даже фонтан.

Кроме того, благоустроены Верхнепышминский городской парк «Манин парк» г. Верхняя Пышма, Преображенский парк в Академическом районе в г. Екатеринбург, бульвар имени Ивана Щипакина в городе Ставрополе.

Новая жизнь центральной площади Ялты.

Новая жизнь центральной площади Ялты.

«Реализация федпроекта по формированию комфортной городской среды позволяет не только создавать более качественные условия для жизни горожан, это еще и мощный инструмент для развития туризма и привлечения новых инвестиций в регионы. Благодаря созданию точек притяжения и повышению туристической привлекательности городов и небольших населенных пунктов, больше туристов стремится посетить новые места для отдыха. Малый и средний бизнес открывает точки общественного питания, пункты проката, создаются новые рабочие места. Такие изменения положительно влияют на комфорт проживания наших граждан», – отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в России уже благоустроено более 55 тыс. общественных и дворовых пространств.

Строительство дорог, социальных учреждений, реализация проектов по формированию комфортной городской среды – это не только повышение уровня и качества жизни местных жителей, но и важный стимул для дальнейшего всестороннего развития регионов, повышения их инвестиционной привлекательности. Эти мероприятия также, безусловно, способствуют развитию внутреннего туризма.

Национальные проекты России: Дороги