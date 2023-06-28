Транспортные обходы Краснодара и Ростова-на-Дону открылись на полтора года раньше срока

Аксай объедем с ветерком.

Города Краснодар и Ростов-на-Дону – одни из «узких мест» по дороге к курортам Черноморского и Азовского побережья, в том числе к Крымскому мосту. Через столицы Кубани и Ростовской области проходит транзитный поток из легковых машин и большегрузов, а это пробки, потерянное время, выхлопные газы… Не удивительно, что федеральные власти приняли решение построить Дальний западный обход Краснодара и восточный обход Ростова-на-Дону (в документах назван как «обход Аксая» - небольшого города в непосредственной близости от столицы региона).

Причем, проекты реализованы раньше, чем планировалось изначально, чему в том числе способствовало опережающее финансирование, выделенное по поручению Президента РФ.

К ЧЕРНОМУ МОРЮ БЕЗ ПРОБОК

Работу «Автодор» провел гигантскую. Протяженность обхода Ростова-на-Дону – 65 км (35,5 км – новое строительство и 29,4 км – реконструкция). На дороге возведены 8 путепроводов и 5 мостов, на ней нет светофоров и пересечений в одном уровне. Ширина трассы от четырех до шести полос. Дальний западный обход Краснодара имеет протяженность более 51 км. На нем возвели 24 искусственных сооружения.

С открытием новых участков отпускники смогут быстрее добираться до черноморского побережья, а улично-городская сеть южных столиц станет свободнее за счет вывода транзитного потока за пределы городов.

Обходы Краснодара и Аксая открыл лично Президент страны Владимир Путин, что подчеркивает принципиальное значение объектов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил: «Новые дороги стали частью М-4 «Дон» – основной трассы для движения на Черноморское побережье, в том числе к Крымскому мосту. Мы сократили время в пути на юг страны и сделали проезд комфортнее не только для жителей южных регионов, но и для тех, кто собирается в отпуск к морю. Дорожную сеть и всю сопутствующую инфраструктуру активно развиваем по всей стране. Для этого действует целый комплекс государственных программ и инструментов», - сказал зампред правительства.

Марат Хуснуллин: «Новые дороги стали частью М-4 «Дон» – основной трассы для движения на Черноморское побережье, в том числе к Крымскому мосту».

ОТ НАБЕРЕЖНЫХ ДО ПЛОЩАДЕЙ

В частности, развитию инфраструктуры, в том числе туристической, помогает программа инфраструктурных бюджетных кредитов, оператором которой выступает Фонд развития территорий. Сумма кредитов в размере 1 трлн рублей запланирована на развитие 944 проектов (2021-2025 годы), из них девять объектов туристской инфраструктуры.

Так, в Орловской области ведется строительство санатория «Дубрава». В Переславле-Залесском Ярославской области спроектируют и построят две набережные. В Республике Адыгея построят дорогу к туристско-рекреационному парку «Даховская поляна», а также подключат его к газовым и электросетям. В Карачаево-Черкесии благодаря средствам ИБК построят новые горнолыжные трассы длиной более 1 км для комплекса «Домбай». А в Северной Осетии обновят инфраструктуру для аквакомплекса «Аквасити».

«Инфраструктурные бюджетные кредиты стали мощным инструментом развития регионов. Благодаря нему в субъектах не только создается туристическая инфраструктура, но и строятся школы, детские сады, поликлиники, дороги, обновляются коммунальные системы и общественный транспорт. Результатом таких проектов является ощутимое улучшение качества жизни россиян», - отметил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Новые дороги соответствуют самым современным стандартам.

Также важно, что в курортных городах создают не только рекреационную инфраструктуру, но и лечебную. Например, в Евпатории силами ППК «Единый заказчик в сфере строительства» возводится Федеральный детский реабилитационный центр. В стационаре смогут одновременно проходить лечение 300 ребят со всей страны. Такое же учреждение строится в Новосибирске, оба объекта – по поручению Президента России Владимира Путина.

«Они станут многопрофильными центрами для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Завершить их строительство планируется в 2024 году. Кроме того, аналогичный объект был введен в эксплуатацию в подмосковном Подольске в конце 2022 года. Медучреждение уже принимает маленьких пациентов», – отметил генеральный директор публично-правовой компании Единый заказчик в сфере строительства Карен Оганесян.

Много сделано для повышения комфортности и привлекательности наших городов и по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». К примеру, благоустроена центральная площадь Ялты. Там фактически отстроили новую площадь: переложили канализацию и водопровод, проложили новые проезды и тротуары, построили амфитеатр, даже фонтан.

Кроме того, благоустроены Верхнепышминский городской парк «Манин парк» г. Верхняя Пышма, Преображенский парк в Академическом районе в г. Екатеринбург, бульвар имени Ивана Щипакина в городе Ставрополе.

Новая жизнь центральной площади Ялты.

«Реализация федпроекта по формированию комфортной городской среды позволяет не только создавать более качественные условия для жизни горожан, это еще и мощный инструмент для развития туризма и привлечения новых инвестиций в регионы. Благодаря созданию точек притяжения и повышению туристической привлекательности городов и небольших населенных пунктов, больше туристов стремится посетить новые места для отдыха. Малый и средний бизнес открывает точки общественного питания, пункты проката, создаются новые рабочие места. Такие изменения положительно влияют на комфорт проживания наших граждан», – отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в России уже благоустроено более 55 тыс. общественных и дворовых пространств.

Строительство дорог, социальных учреждений, реализация проектов по формированию комфортной городской среды – это не только повышение уровня и качества жизни местных жителей, но и важный стимул для дальнейшего всестороннего развития регионов, повышения их инвестиционной привлекательности. Эти мероприятия также, безусловно, способствуют развитию внутреннего туризма.