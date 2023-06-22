Метиловый спирт будет вызывать рвотный рефлекс: россиян обезопасят от случайного попадания яда в алкоголь

Метанол по вкусу, цвету и запаху почти идентичен этиловому спирту, поэтому распознать его в напитках очень трудно Фото: Shutterstock

Чтобы избежать массовых отравлений и смертей, которые вызывает попавший в алкогольные напитки метиловый спирт (а именно это стало причиной гибели более чем 30 человек от употребления контрафактного напитка «Мистер Сидр»), в него предлагают добавлять вещества, которые бы вызывали рвотный рефлекс. Такую меру сейчас рассматривает Совет Федерации, и, по словам первого зампреда комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, у Минпромторга серьезных возражений нет. Об этом он рассказал «Известиям».

Дело в том, что метанол по вкусу, цвету и запаху почти идентичен этиловому спирту, поэтому распознать его в напитках очень трудно. Если он будет снабжен добавками, которые поменяют его цвет или будут иметь неприятный запах, вызывать рвоту, то случайных отравлений можно будет избежать. Проблема в том, что метанол активно применяется как добавка к топливу, а также при производстве формальдегида, пластмасс, лакокрасочных материалов. Большие объемы произведенного в России метанола идут на экспорт. Поэтому экспертам предстоит сейчас выяснить, не откажутся ли потребители российского метилового спирта от его покупки, а в случае появления в нем примесей.