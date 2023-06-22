Фото: Оксана ЗУЙКО

«22 июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война...» - мало кто не знает эти строки из песни. Именно в этот день и в этот час в далеком 1941 году гитлеровская Германия напала на нашу землю.

Время неумолимо идет вперёд и наше тяжелое прошлое всё дальше и дальше от нас. Великая Отечественная война давно стала историей. Победа в этой страшной войне была выстрадана, отвоевана ценою жизней и поломанных судеб миллионов граждан нашей страны.

Никто не должен забывать всех ужасов войны! Ветеранов, свидетелей тех страшных событий, с каждым годом становится все меньше. Чем больше времени проходит, тем сложнее о войне говорить — особенно с молодежью. Главная задача сейчас сделать так, чтобы молодое поколение помнило о том, какой ценой досталась победа. Чтобы молодое поколение ценило мирную жизнь. Чтобы Вечный огонь Победы не погас в наших сердцах наших детей и внуков. И через десятилетия наши потомки всё также с гордостью говорили: «В той войне победили мы!»

Для наших родителей война была связана их отцами и матерями, тетями и дядями, бабушками и дедушками. В России не было такой семьи, которой не коснулась бы война. Для современных поколений война и все, что с этим связано, это прошлое, далекое прошлое.

Писатель Константин Симонов писал: «О минувшей войне необходимо знать всё. Надо знать, и чем она была, с какой безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений, и каким безмерным счастьем была для нас Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны и в душах людей, и на теле земли».

Мы подобрали для вас книги, в которых дается самая достоверная информация о событиях Великой отечественной войны, собраны документы, которые находились под грифом секретности, а также уникальные фотографии и свидетельства очевидцев.

Самые честные книги о Великой Отечественной войне, которые надо обязательно прочесть хотя бы один раз.

Владимир Долматов, «Главные документы Великой Отечественной Войны 1941-1945»

Очень мало осталось свидетелей самой страшной из войн. Они уходят... Но, чтобы помнили, какой ценой далась та Великая Победа, те 1418 - еще раз произнесите про себя: тысяча четыреста восемнадцать! - дней. В этом альбоме собраны главные документы Великой войны, большинство из которых вы наверняка не видели и не читали никогда. Здесь подлинники из рассекреченных архивов. Каждый из этих листков - рукописных или напечатанных, с грифом "Секретно" или без него, исчерканных карандашными правками - разворачивал армии, решал судьбы городов, фронтов, сотен заводов, миллионов людей и целых государств. И каждый из документов, что особенно важно, имеет свою точную дату - точку излома большой и самой страшной войны.

Константин Семенов, «Непокоренный Сталинград»

Сталинградская битва стала переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. "Нет земли за Волгой" - лозунг, который понимал каждый советский человек.

Эта книга раскрывает полную панораму двухсот дней битвы за город Сталина, рассказывает о героизме защитников волжской твердыни, тяжелых боях на подступах к городу и в самом Сталинграде, показывает масштабы разрушения города врагом. Воспоминания генералов и свидетельства простых бойцов и мирных жителей позволяют понять масштаб битвы, проникнуться ее трагедией и величием.

Уникальные документы и фотографии наглядно показывают тяжесть боев и значение победы на берегах Волги.

Владимир Долматов, «Тайна смерти Гитлера»

С мая 1945 г идут споры: удалось ли Гитлеру бежать из осажденного Берлина или он покончил жизнь самоубийством в фюрербункере? Данная книга дает однозначный и неопровержимый ответ на этот вопрос. В книге впервые представлены оригиналы документов, ранее совершенно секретных из центрального архива ФСБ, Гос архива РФ (архив НКВД), архива Президента РФ, рассказывающие о поиске Гитлера, обнаружении тел Геббельса, Гитлера и Евы Браун. Допросы свидетелей ближайшего круга Гитлера, акты судебно-медицинских экспертиз останков Гитлера и Евы Браун. Книга богато иллюстрирована в т.ч. фотографиями из розыскного дела на А. Гитлера (расследования Смерш и дела "Миф", расследования НКВД).

Владимир Долматов, «СМЕРШ. 1943 – 1946. Главные и оперативные документы»

Военная контрразведка «Смерш», рожденная в разгаре Второй Мировой войны, стала одной из наиболее эффективных спецслужб своего времени. В исключительно трудных условиях она сумела решить сложнейшие задачи по ограждению Армии и Флота от разведывательно-подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и ее сателлитов, и, в конечном итоге, разгромить их.

Однако, многие годы большинство операций «Смерша» оставались под грифом «секретно». В книге собраны уникальные недавно рассекреченные оперативные документы из государственных и ведомственных архивов, в том числе из архивов Федеральной службы безопасности, которые характеризуют повседневную работу сотрудников «Смерша» по выявлению шпионов, диверсантов, террористов и предателей…

Владимир Лота, «ГРУ на острие Победы. Военная разведка СССР 1938-1945»

Исчерпывающая информация о работе военной разведки в годы Великой Отечественной войны. Автор, Владимир Иванович Бойко, доктор исторических наук, кадровый разведчик Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации был известен читателю под псевдонимом Владимир Лота. В своей книге он всесторонне освещает исторические события в Европе и США и соотносит их с военными операциями советской разведки. Это позволяет понять логику многих решений руководства СССР. Прочитав "ГРУ на острие Победы", вы узнаете, как немецкие руководители разделили Европу еще в 1938 году, почему Сталин не смог объективно оценить степень военной угрозы со стороны фашистской Германии, а Берия не доверял донесениям нелегалов, благодаря чему СССР выдержал сокрушительной удар Третьего рейха. Как военные разведчики предотвратили химическую атаку Гитлера и достали материалы американского атомного проекта.

Дмитрий Стешин, «Священная военная операция: от Мариуполя до Соледара»

Это книга не о Великой Отечественной войне. Но ее нужно прочесть, потому что она о настоящем времени, о героях нашего времени, которые с честью и доблестью защищают свою Родину. Ведь Родина – это не только родные просторы и отеческий дом. Родина – это и наши русские люди.

«Государственная граница Российской Федерации проходит через мой окоп», — говорит один из героев книги легендарного военкора «Комсомольской правды». Год СВО, день за днем, плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми, которые тоже на протяжении долгих лет вершили свой подвиг, делали свой выбор — всегда нелегкий…

Вместе с автором читатель проходит через будни Донецка, штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач, делит хлеб с солдатами и помогает пенсионерам и раненым. Искренне и без прикрас. И кажущаяся игра слов — Священная Военная Операция — перестает быть игрой. Она становится жизнью. А граница России проходит через сердца автора и читателей.