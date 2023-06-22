Спасаемся от старения и ожогов: Как правильно выбрать фильтры в солнцезащитном креме

Идеальный вариант для отдыха — это крема с индексом SPF не ниже 30 Фото: Shutterstock

Конец июня – начало июля – это время относительно высокой солнечной активности на территории России по индексу ультрафиолетового излучения. Так, по прогнозам Гидрометцентра с 22 июня 2023 года и вплоть до 25 июня индекс УФ-излучения будет средним и высоким в Центральном регионе, преимущественно высоким на Кавказе и в Южном регионе, на юге Поволжья и Сибири. В это время точно не обойтись без солнцезащитных средств для отдыха. Как правильно выбрать фильтры в солнцезащитном креме KP.RU рассказал Павел Ворожейкин, врач – дерматовенеролог Пироговского Центра (КДЦ «Арбатский»).

- Идеальный вариант для отдыха — это крема с индексом SPF не ниже 30 и максимальным индексом PPD, которые должны наноситься на все открытые участки кожи с учетом их периода действия, — говорит Павле Ворожейкин. – Тут нам важно вспомнить, а от чего мы, собственно, защищаемся. Есть три типа солнечных лучей: А - UVA, который вызывает преждевременное старение кожи, пигментацию, усугубление розацеа; В - UVB, который вызывает загар и ожоги и С - UVС, они до Земли не доходят, поглощаются в озоновом слое, защищаться от них не нужно.

Следовательно, «правильные» средства защиты от солнца должны охранять нас от УФ-лучей первого и второго типов. На упаковках таких кремов должна быть маркировка SPF - защита от UVB. Для SPF сейчас максимальный существующий индекс 50+. PPD или РА- защита от UVA существует с максимальным индексом 46 – 48.

- Добавлю и о важности длительности «работы» солнцезащитных средств, которая зависит от типа фильтра в креме, — продолжает эксперт. – Если это физический тип фильтра с диоксидом титана и оксидом цинка в составе, то его частицы работают как светоотражатели. А если химический, то такой фильтр работает, поглощая и нейтрализуя вредный ультрафиолет. Оба они безопасны, если прошли клинические испытания. Химический фильтр привлекателен своей «незаметностью» на коже, он не оставляет белых следов, но «продолжительность его жизни» 2 - 3 часа. Значит, каждые 2 -3 часа нужно его обновлять на всех открытых участках тела. Физический фильтр более длительного действия, примерно 8 часов, при условии, что его не стирают с кожи. Однако, он оставляет белые следы.