Дмитрий Песков: На Западе поняли, что имел ввиду президент, когда сказал: «Хрен им!»

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

…- Дмитрий Сергеевич, как нам быть с тем, что за рубежом, особенно британцы, нас периодически перевирают? - предложил журналист «Комсомольской правды» в четверг, 22 июня, тему для разговора официальному представителю Кремля. - Вот президент на днях сказал: «У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его? Хрен им!» А вот «Дейли телеграф», а затем еще и другие издания, перевели это как «идите в ад». Может быть, нам самим переводить такие непонятные для них выражения или какой-то словарик составить?

- В английском языке есть ряд идиом - выражений и фраз, которые, практически, невозможно дословно перевести на русский, - заметил Песков. - И - наоборот.

Это нормальное лингвистическое явление, и не нужно за это цепляться. Основной смысл они (имеется ввиду - «коллективный. Запад».- А.Г.) поняли.

- И, слава Богу. Спасибо.

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