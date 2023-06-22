Оскандалившаяся с налогами Елена Блиновская выйдет сухой из воды и заработает еще больше

Елена Блиновская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Дело "королевы марафонов желаний" Елены Блиновской обрастает всё новыми подробностями. Накануне блогерша, обвиняемая в неуплате налогов почти на 1 млрд рублей, плакала в суде и просила отпустить её из-под домашнего ареста, чтобы ходить в храм и гулять с детьми; называла себя патриотом и "пророссийским человеком"; уверяла, что сотрудничает со следствием и уже погасила 30 миллионов долга. Однако, следствие тоже выступило с заявлением: за рубежом у Блиновской обнаружили и заблокировали 35 счетов в банках, а всего у марафонщицы и ее мужа-подельника Алексея Блиновского "заморожены" 136 (!) счетов, через которые выводили и отмывали деньги.

Перспективы для Блиновской пока туманны: с одной стороны, ей грозит реальное лишение свободы - до семи лет за решеткой. С другой - у неё четверо детей, младшей дочке всего три годика. А значит, по прогнозам юристов, в тюрьму блогерша не попадет: по закону даже в случае реального срока она будет иметь отсрочку до 14-летия младшего ребенка. То есть целых 11 лет, за время которых назначенный срок просто "сгорит".

О том, что ждет Елену Блиновскую, как она так лихо раскрутилась и из-за чего попала в криминальную передрягу, сайт KP.RU спросил звездного нумеролога Клару Кузденбаеву, которая верно рассчитала рождение ребенка у Филиппа Киркорова, бронзу "Евровидения" у Сергея Лазарева и свадьбу Лизы Арзамасовой с мужчиной намного старше.

СЕКРЕТ УСПЕХА БЛИНОВСКОЙ

- Елена родилась 25 августа 1981 года - в нумерологии этот день называется "день убежденных экстравертов", - рассказывает Клара Кузденбаева. - Она носитель знака артистизма и знака творчества. Производит впечатление уверенного в себе человека, однако, на самом деле, самооценка занижена, есть разбросанность, неуверенность, комплексы. Энергии мало, поэтому в течение дня случаются перепады в настроении, может проявляться деспотизм в поведении.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

Между тем, положительных качеств в Елене много: она терпеливая, практичная, хитрая, дипломат. Знает, как заработать и куда вложить деньги. От природы гиперталантлива: есть склонности к языкам, творчеству, техническим наукам. А главное - гипнотические и экстрасенсорные способности: у Блиновской открыт канал предсказателя. Она харизматичная, в программе есть семерка - это женское счастье. И - что очень важно - две восьмерки, которые обеспечивает Елене удачу и фарт. Как правило, людей с двумя восьмерками по жизни никогда не коснется ни тюрьма, ни сума.

Успех Елены Блиновской был предначертан, но только после 37 лет: до этого возраста она отрабатывала карму рода (действительно, марафонщица переехала в Москву и начала раскручивать бизнес в 2018 году, когда ей было 37. - Ред.).

Возможно, Блиновская и сама знакома с нумерологией, потому что вела себя очень правильно. Есть такое понятие в нумерологии: код поведения человека. Каждый из нас, чтобы привлечь успех, должен вести себя соответственно своей личной стратегии. И у Блиновской код поведения - самолюбование и реклама. Рекламируя себя, свои марафоны, свою роскошную жизнь, она, как ни странно, только множила свою удачу. При этом Елену нельзя назвать алчной: шестерок в программе нет, а значит, нет и расчета. Для неё это, скорее, было игрой. Она по своей сути азартный человек, могла бы играть в казино.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ МАРАФОНЩИЦЫ

- Дело в том, что Елена в 40 лет вошла в период спада, - продолжает нумеролог. - Юбилейный год стал для неё началом рокового периода: в такое время случаются проблемы со здоровьем, близкими, аварии, крах карьеры, человек может даже уйти из жизни. И эта чёрная полоса продлится очень долго - аж до 49 лет.

Могла ли Елена избежать сегодняшних проблем? Да, могла. Если бы в 40 лет она ушла в тень, закрылась от публики, этот роковой период мог бы пройти с наименьшими потерями (блогерша же, наоборот, с шумом отметила 40-летие на Алтае за 120 млн рублей и дала скандальное интервью Ксении Собчак. - Ред.).

Кстати, отдельно надо сказать про мужа Елены. Алексей Блиновской родился 19 февраля 1983 года. Он очень хорошо умеет считать деньги, человек расчетливый и жадный. По сути, всю эту бизнес-схему организовал именно Алексей. Он осторожный, изощренный, жесткий. И у него код разрушителя.

ЧТО ЖДЕТ "КОРОЛЕВУ МАРАФОНОВ"

- Что касается тюрьмы, благодаря восьмеркам в программе её не посадят, но условный срок точно будет, - считает Клара Кузденбаева. - А дальше надо ждать окончания черной полосы в 49 лет. Только в этом возрасте у Блиновской начнется период подъема и, что самое интересное, в 49 лет она заработает еще большие деньги, чем прежде.

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