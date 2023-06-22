«Стремился соединить сердца народов»

Жамбыл Жабаев с Героями Советского Союза Бауржаном Момышулы (слева) и Маликом Габдуллиным (справа). Фото: Литературно-мемориальный музей Ж.Жабаева

22 июня 1945 года ушёл из жизни поэт Жамбыл Жабаев или Джамбул, не доживший полгода до столетия. Если вы росли в советское время, то, возможно, помните такие строчки:

Чтобы ты, малыш, уснул,

На домбре звенит Джамбул.

Струны он перебирает

Доброй дедовской рукой,

Колыбель твою качает

И тихонько напевает,

Чтоб слетел к тебе покой…

Это отрывок из «Колыбельной» Жамбыла Жабаева, написанной в 1937 году. Годом позже поздравления поэту по случаю 75-летия прислали Ромен Роллан, Михаил Шолохов, австралийская писательница-коммунистка Кэтрин Причард, многие деятели советской культуры.

По мнению критиков, поэзия Джамбула отличалась психологической насыщенностью, сентиментальностью и эпической простотой. Его песни представляют яркую страницу казахской литературы советского периода. Поэт призывал к братству казахов и русских, он сложил много лирических, бытовых и социально-сатирических песен, героических поэм и сказок. Стихи казахского поэта были переведены на многие языки, среди которых китайский, английский, чешский и словацкий.

Народный поэт

Творческое призвание Джамбул осознал ещё в подростковом возрасте.

В юности он любил шумные посиделки с чабанами. Будущий поэт буквально впитывал их устные предания о героях ушедших эпох, старинные песни и сказки. Он рано научился играть на домбре и уже в 14 лет решил стать акыном – странствующим поэтом.

Акыны пользовались в казахском народе большой популярностью. Подобно европейским трубадурам, они выступали в городах и деревнях, кочуя по бескрайним степям. Избрав эту стезю, Джамбул покинул родительский дом, стал учеником популярного акына и уже в 20 лет писал стихи и выступал на айтысах – фестивалях. Этот жанр соединял в себе черты музыкального перформанса и поэтической экспресс-дуэли, акыны «скрещивали» домбры на импровизированных сценических площадках, не церемонясь с выражениями, подобно сегодняшним рэп-баттлерам. К молодому поэту и домбристу пришла известность.

Как писал Мухтар Ауэзов, «подлинную народность своей творческой сути Жамбыл Жабаев нашёл в глубинных связях с вековыми неугасаемыми и неувядаемыми мотивами борющейся за правду и ищущей правды народной поэзии».

Когда в 1916 году император Николай II издал указ о мобилизации казахов для рытья окопов на полях I Мировой войны, власти дали самым известным акынам задание написать патриотические оды. Джамбул ответил на это стихотворениями «Чёрный указ» и «Приговор царя». Этот вызов властям не привёл к неприятностям, поскольку вскоре разразилась Октябрьская революция, акыном которой народный поэт останется до конца дней.

Бюст народному поэту. Фото: Литературно-мемориальный музей Ж.Жабаева

«Из глубин казахской земли»

Анализируя творческую биографию Джамбула, критики отмечают, что его звезда по-настоящему высоко взошла в годы Великой Отечественной войны, которую поэт встретил 95-летним старцем. Несколько военных стихотворений Джамбула было переведено на русский язык и положено на музыку. На излёте 1941 года, когда фашистские полчища подступили к Москве, поэт писал:

Друзья! Не во сне – наяву

Разбойники рвутся в Москву!

В опасности наша Москва!

Помочь ей, немедля помочь

Врагов измолоть, истолочь,

Откинуть их скопища прочь,

Пожертвовать всем для Москвы,

Народы, обязаны вы!

Войне посвящены и такие строки поэта:

Горд я и счастлив – скрыть не могу! –

Тем, что казах на русском снегу

Знамя гвардейцев, дар боевой,

Поднял, средь первых, над головой.

И особенно всенародное признание Джамбулу принесло послание «Ленинградцы, дети мои!»:

Из глубин казахской земли

Реки нефти к вам потекли,

Чёрный уголь, красная медь

И свинец, что в срок и впопад

Песню смерти готов пропеть

Бандам, рвущимся в Ленинград.

Хлеб в тяжёлом, как дробь, зерне

Со свинцом идёт наравне.

Наших лучших коней приплод,

Груды яблок, сладких, как мёд, –

Это всё должно вам помочь

Душегубов откинуть прочь.

Не бывать им в нашем жилье!

Не жиреть на нашем сырье!

Это стихотворение Джамбула читали героические блокадные ленинградцы на плакатах, установленных на улицах Северной столицы.

По мнению главного редактора издательства «Художественная литература», вице-президента Академии российской словесности Георгия Пряхина, имя Джамбула неразрывно связано с историей Великой Отечественной войны. «Этот поэт входит в плеяду самых славных имён нашей общей советской истории, как имена 28 героев-панфиловцев, героев Сталинграда, имена простых солдат и крупнейших военачальников», – считает российский литературовед.

Жамбыл Жабаев был удостоен нескольких государственных наград, среди которых Сталинская премия 2-й степени за общеизвестные поэтические произведения, орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Память о казахском акыне живёт в названиях улиц Санкт-Петербурга, Липецка, Ижевска, Волгограда, Иркутска, Кемерова, Кургана, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Хабаровска, Красноярска. В Казахстане его именем названо месторождение вольфрама и молибдена, а также алматинская филармония. Имя Джамбула носит драматический театр в Усть-Каменогорске и гостиница в Таразе, его портрет запечатлён на почтовых марках. Памятники и бюсты поэта высятся в десятке казахстанских и российских городов.

Ректор Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева Ерлан Сыдыков подчеркивает, что Джамбул отдал дань молоху войны не только в стихах, но и в жизни, ведь его сын Алгадай погиб в 1943 году, сражаясь за украинский город Синельниково Днепропетровской области, где покоятся останки воина. «Поэт стремился соединить сердца народов Советского Союза, которым мы гордимся, о котором мы тоскуем, который восстановить уже невозможно. Однако союз в культурной, духовной сфере – не просто возможен, он необходим, и я думаю, что Джамбул является такой фигурой, без которой этот союз представить нельзя», – убеждён казахстанский учёный.