В Нижнем Новгороде показали работу объектов научно-популярного туризма Десятилетия науки и технологий и национального проекта «Наука и университеты»

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

20 июня 2023 г. в Нижнем Новгороде состоялся пресс-тур по объектам национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного маршрута, созданного по инициативе «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий.

«Развитие научно-популярного туризма – важное направление, которое помогает сделать науку более понятной и доступной для каждого, независимо от уровня подготовки. В Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом, уже создано 39 научно-туристических маршрутов в 11 регионах России. Благодаря их работе можно попасть в современные научные лаборатории, задать вопросы настоящим ученым и самим принять участие в тематических мастер-классах. К 2025 году мы планируем расширить карту научных объектов доступных для туризма до 200 точек в 40 регионах», – прокомментировал заместитель председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Участники пресс-тура смогли увидеть учёных за работой, узнать о проектах Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и побывать в современных исследовательских лабораториях.

«Десятилетие науки и технологий уделяет особенное внимание вовлечению молодежи в сферу исследований и разработок. Для этого в регионах России запускаются конкурсы и образовательные проекты, проводятся научно-популярные экскурсии и мероприятия, создаются условия для проведения исследований и подготовки научных проектов. Символично, что пресс-тур прошел накануне празднования Дня молодежи, столицей которого в этом году стал именно Нижний Новгород», – рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Университет входит в состав Научно-образовательного центра мирового уровня «Нижегородский НОЦ», который является одним из первых научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в стране по национальному проекту «Наука и университеты». Одно из основных направлений его научных исследований – высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение. Учёные с применением искусственного интеллекта создают современные приборы, имплантаты, приложения, необходимые при современных подходах к диагностике и лечению различных заболеваний.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Помимо участия в национальном проекте «Наука и университеты», ННГУ им. Н. И. Лобачевского входит в программу научно-популярного туризма Десятилетия науки и технологий.

«Развитие научно-популярного туризма в рамках Десятилетия науки и технологий – прекрасная идея, призванная привлечь внимание школьников, студентов и взрослой части населения нашей страны к передовым научным разработкам, к прорывным исследованиям, к крупнейшим научно-образовательным центрам в самых разных регионах. Университет Лобачевского является активным участником национального проекта “Наука и университеты”, вошёл в федеральную программу стратегического академического лидерства “Приоритет 2030” в треке “Исследовательское лидерство”, является участником Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня. Мы рады принимать у себя гостей, рады продемонстрировать наши лаборатории и представить передовые разработки учёных университета. Вместе мы сможем показать, что наука – это очень важно и очень интересно», – поделился исполняющий обязанности ректора Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

В Институте биологии и биомедицины ННГУ участникам пресс-тура представили разработки по вычислению биологического возраста человека, которые позволят в скором будущем не только продлить здоровую и активную жизнь человека, но и предотвратят развитие в том числе онкологических заболеваний. Также участники пресс-тура познакомились с исследованиями в области нейробиологии, заболеваний мозга и современными подходами к их лечению.

На химическом факультете ученые кафедры аналитической и медицинской химии рассказали, как разрабатывается новое поколение сенсоров для «электронного носа» – электронное обоняние, которое обнаруживает и распознает запахи и вкусы с помощью матрицы датчиков и используется для раннего предупреждения техногенных, химических и биологических угроз, мониторинга окружающей среды, а также в здравоохранении и пищевой промышленности.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

В лабораториях физического факультета и научно-образовательного центра «Физика твердотельных наноструктур» Университета Лобачевского ученые показали исследования и разработки, направленные на создание аппаратной базы искусственного интеллекта. Там участники пресс-тура увидели процесс создания мемристоров – электронных компонентов, которые позволяют достоверно имитировать работу нейронов головного мозга, т.е. могут лечь в основу разработки нейронных сетей. Нижегородские физики продемонстрировали, как изготавливают и исследуют отдельные мемристоры, проверяют их работоспособность и соединяют в схемы.

Также участники посетили музей ННГУ «Нижегородская радиолаборатория» – первый советский научно-исследовательский центр в области радиотехники, первый Технопарк России. Сегодня Нижегородская радиолаборатория – одна из самых популярных «троп» научно-популярного туризма. Её посетители узнали, почему Нижний Новгород – столица радио, смогли самостоятельно открыть для себя законы физики и законы окружающего мира в кабинете-лаборатории «Физическая картина мира. Колебания и волны в опытах и экспериментах».

Пресс-тур в Нижнем Новгороде стал вторым пресс-туром по объектам национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного маршрута Десятилетия науки и технологий, ранее о своих разработках рассказали представители научных организаций Москвы и Дубны.

Справочная информация:

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Основные цели Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.

Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию действует с 2007 года и является консультативным органом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, обеспечивает его взаимодействие с общественными молодежными объединениями и организациями, координирует деятельность региональных и отраслевых объединений молодых ученых. В текущий состав Координационного совета входят 55 молодых ученых – представители основных областей наук и разных регионов России, ведущих научных и образовательных организаций, промышленного сектора и институтов развития. Подробнее – на официальном сайте Координационного совета.

Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ проводится с 2009 года. С 2017 года мероприятие проводится не только в столице, но и в субъектах Российской Федерации: 7-8 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге (на базе Санкт-Петербургского горного университета) состоялся VIII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Дальние горизонты науки», с 14 по 16 октября 2018 года в Сочи (на базе ОЦ «Сириус») прошел IX Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Навстречу большим вызовам».

Х Всероссийский съезд под названием «Наука для жизни» прошел в столице на базе Университета МИСИС и собрал на своей площадке более 1000 молодых исследователей из 76 регионов России, а также стран СНГ. В течение трех дней прошло более 40 тематических сессий, круглых столов и мастер-классов по важнейшим для молодых исследователей темам и приоритетным задачам государства и научного сообщества. По итогу мероприятия 33 практики были признаны лучшими. Подробнее – на сайте Х Всероссийский съезд советов молодых ученых.