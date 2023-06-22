ВСУ дошли до Азовского моря? Ну хватит врать!

Об успехах ВСУ в этой летней компании говорить нельзя Фото: REUTERS

Соцсети внезапно взорвало заявление, что у нас на фронтах на самом деле все плохо, а правду от народа скрывают. Якобы российскими войсками оставлены большие территории и враг уже на нашем берегу Днепра и в Молочном Лимане...

Оторопев, взяли карту: долго искали этот Молочный Лиман на линии боев. Нашли! На … берегу Азовского моря, южнее Мелитополя. Ну, что за вранье? Откуда там враг?

А дальше просто заглянули в каналы авторитетных военкоров, которые либо сами «живут» на фронте, либо держат прямую связь с бойцами.

Картинка по их данным трудная, но от паники далекая. Вот самое свежее.

«Нормально огрызаемся»

Александр Сладков, военный журналист ВГТРК

Про резкие заявления о провале нашей обороны и успехах ВСУ. Заявления серьезные. Поэтому я закинул вопросы по направлениям, там обозначенным. Отвечают воюющие люди, именно на тех территориях, о сдаче которых идет речь.

Васильевка.

Вопрос: «Пятихатки за противником, идут они дальше или нет»?

Ответы:

- «Нет их пожгли, многие в плен идут».

- «Я здесь и нас не сломить».

Днепр (Херсонщина).

Вопрос: «Говорят, противник переправил войска на наш берег»?

Ответ: ...... (вранье - прим. Ред)

Ореховское направление.

Вопрос: «А правда, что ВСУ в Работино, и в Садовым над Токмаком»?

Ответы:

- «Враньё»

- «Да ну на…».

- «Не пойму… Может они сдаваться едут? Ну собрались кучкой, чтобы дешевле было доехать»?

Южно-Донецкое направление.

Вопрос: «Что там в Урожайном, прорываются они дальше, или нет»?

Ответы:

- «Нет. В эфире тишина, на полях тоже».

- «Наши от него в лесополосе находятся, там … стоит. А что за паника не знаешь»?

- «Душа моя, привет. Ну и ...... (врут - прим. Ред) твари и злые языки. Всё нормально, держим. Да тяжело. Но нормально огрызаемся».

По сути - боевые действия продолжаются. Никто не говорит, что победа уже у нас в кармане. Помощь и доукомплектование на передке не помешают. Но об успехах ВСУ в этой летней кампании говорить нельзя. Мужики наши воюют, не щадят себя, зачем их так прикладывать?

Подбитая техника ВСУ Фото: ТАСС

«Ребята стоят насмерть. Герои»

Дмитрий КУЛЬКО, военкор Первого канала

Прочитал громкие заявления, что у нас всё, якобы, нехорошо - солдаты оставляют позиции, отдавая противнику большую территорию. Связался со знакомыми бойцами, которые держат там рубежи.

Докладываю.

В Голой Пристани, где стоит 80-я арктическая бригада, противник сегодня даже не пытался отправлять ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - Ред.). Город полностью под нашим контролем.

В Токмаке, который под щитом героических бойцов 42-й дивизии, доносятся лишь звуки нашей артиллерии. Город, как и ближайший посёлок Садовое, ударам штурмовых групп ВСУ не подвергался - до лбс (линии боевого соприкосновения. - Ред.) далеко.

А вот в районе Пятихаток идут тяжелейшие бои, посёлок несколько раз переходил из рук в руки. Ребята стоят насмерть! Принимают бой один за другим. Наша армия сегодня показывает как нужно сражаться за свою землю, за каждый её клочок! Как 80 лет назад! Герои!

«Это пока «возня»

Евгений ПОДДУБНЫЙ, военкор ВГТРК

Можно подвести промежуточные итоги. Путем неимоверных усилий, ценой значительных человеческих потерь, сотен танков и бронемашин (западных и модифицированных советских), напряжения всех военных сил фронта, противник не добился и намека на то, что могли бы в генштабе ВСУ назвать успехом. И тут не так много причин провала.

1. Вера в потенциал западной техники.

Не подумайте, я считаю что на западе вполне себе умеют делать военную технику. Но чудес не бывает.

2. Переоценка себя и недооценка нас.

3. Ставка на системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы. - Ред.) западного производства. В первые сутки наступления формирования ВСУ пытались «положить» нашу связь с целью парализовать управление войсками. Не вышло.

И вот в результате этих трех пунктов часто силы противника «не доходят до войны». Личный состав и техника уничтожались русским солдатом еще перед атакой. Часть техники погибала на минных заграждениях, часть жгла наша артиллерия и авиация...

У противника есть вязкое, как в болоте продвижение в серой зоне. Но прорывов не получилось. Развивать нечего, потому что это не успех. А наступательный потенциал стачивается... На тактическом уровне продолжаются попытки взять выгодные позиции, но это в масштабах пока «возня». Я не буду заниматься прогнозами, но пока констатирую, что замысел врага на весенне-летнюю компанию Армия России сорвала. Мужики, низкий вам поклон.

В районе Пятихаток идут тяжелейшие бои, посёлок несколько раз переходил из рук в руки. Фото: Ольга Смольская/ТАСС

А под Купянском мы продвинулись

Юрий ПОДОЛЯКА, военный блогер

Пришла информация, что наши части под Купянском заметно продвинулись.

Взяв под полный и уверенный контроль Синьковку, они вышли на северные окраины Петропавловки... И начали атаку на северные пригороды Купянска...

Противник бросает сюда резервы уже не организованно, а частями, пытаясь заткнуть бреши в своей обороне. Для него явно случившееся стало очень неприятным сюрпризом.

Примечательно, что под Купянском наши части за несколько дней уже добились сопоставимых "территориальных" результатов с результатами первых двух недель "контрнаступу" ВСУ на Юге. И при этом с на ДВА порядка меньшими потерями.

«Противник тоже не из стали»

Александр ХОДАКОВСКИЙ, командир батальона «Восток», замначальника Росгвардии в ДНР.

Отсутствие выдающихся успехов у противника может поселить мысль, что он не способен на успехи. Это опасное заблуждение. Нам стоит немалых усилий сдерживать его давление. В первую очередь - самоотверженностью наших солдат и офицеров. Пишет мне замкомандира десантной бригады: 17 дней подряд он, как командир взвода, с солдатами то в наступлении, то отбивая атаки противника, — бои жесточайшие...

Замкомбрига личным примером увлекал новое пополнение за собой. Он из штаба спустился в окопы, понимая, что только так сможет укрепить солдат - и они стоят и бьются. Конечно, противник тоже не из стали - он тоже не хочет умирать. При этом, когда читаешь, что он проходит подготовку в Польше управлению танками - принимаешь это к сведению. Но когда проскакивает, что курсы подготовки пятидневные, — то становится ясно, кто управляет западными гробами на поле боя: экипаж за эти 5 дней едва успевает изучить основные кнопки и рычаги.

«НАТО учит убивать русских»

Александр КОЦ, военкор «КП»

Свежие украинские пленные с Красно-Лиманского направления. Говорят, что проходили подготовку в Германии, Словении. Кроме натовских инструкторов, с ними усиленно работали психологи. Они там готовили украинских военных убивать русских. «Убивать как можно больше русских, чтобы их меньше осталось, и они убегут все с Украины», — рассказывают пленные.

Еще раз. Психологи из Германии и других стран НАТО насаждали всушникам ненависть к русскому народу и призывали к нарушению международных гуманитарных правил ведения войны. Также психологи убеждали украинских военнослужащих в слабости Российской армии и уверяли в скорой победе.

Остальная подготовка, как говорят пленные, была не на высоте. И в первых же боях эти подготовленные НАТО солдаты сдались в плен, чтобы не быть убитыми.

Все они отмечают неожиданно для них достойное отношение к пленным.