Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Катара Мухаммеда Аль Тани

Владимир Путин провел в Кремле переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани. Фото: REUTERS

В Кремле Владимир Путин принял премьера и одновременно главу МИД Катара Мухаммеда Аль Тани.

- Хотел бы попросить вас передать самые наилучшие пожелания, добрые пожелания его высочеству эмиру Катара. Я вспоминаю все наши с ним встречи, они всегда проходили на очень высоком уровне, всегда подчеркивали наши особые отношения и намерения развивать эти отношения по очень многим направлениям, - сказал в самом начале глава страны.

Прилетевший в Москву премьер Катара – брат правящего эмира. До аудиенции в Кремле он успел переговорить с Мишустиным. Арабская страна активно вкладывается в нашу нефтянку. Катарское инвестиционное агентство – крупнейший акционер «Роснефти». В ответ Катар только за прошлый год наполовину увеличил импорт нашего продовольствия и удобрений.

- В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный, ещё не раскрытый потенциал роста, - отметил Путин.

- Сегодня я прибыл к вам с посланием от его высочества шейха эмира Катара. Оно касается дальнейших шагов по наращиванию двустороннего сотрудничества и координации, - ответил Мухаммед Аль Тани.

Россия, кроме всего прочего, рассчитывает развивать транспортный коридор Север-Юг еще и для торговли с Катаром. Товары можно будет возить по железной дороге практически напрямую в арабскую страну.