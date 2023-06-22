Россия готовит резервную армию для решающего момента

На совещании Совбеза министр обороны Сергей Шойгу назвал немало крайне любопытных цифр и фактов, которые говорят о переменах в вооруженных силах нашей страны. Фото: Роман ЗЛОБИН

На совещании Совбеза министр обороны Сергей Шойгу назвал немало крайне любопытных цифр и фактов, которые говорят о переменах в вооруженных силах нашей страны. И все они связаны как со спецоперацией, так и с новыми угрозами у наших границ (например, вступление соседней Финляндии в НАТО).

Попытаемся осмыслить суть той статистики от Шойгу.

По словам министра, уже к концу июня будет сформирована резервная армия и в ближайшее время – армейский корпус (он, возможно, и будет прикрывать границу с финами). И резервная армия, и корпус получат вкупе более 3 700 единиц техники. Наша оборонка уже больше года стахановскими темпами (в три смены) кует пушки, танки и самолеты. Создание резервной армии - это явный признак того, что руководство Минобороны и Генштаба намерено сформировать новый кулак на поле боя, дабы успешно парировать удары группировок ВСУ, не дать им получить преимущество на том или ином участке зоны спецоперации. Есть тут и другая цель - более плотно перемалывать поступающую на Украину западную боевую технику, количество которой не уменьшается.

Возможно, наши стратеги учли и опыт Великой Отечественной, когда резервные армии в решающие моменты обеспечивали победу над врагом в сражениях. Шойгу уточнил: "Плюс к этому пять танковых полков — в первую и двадцатую армии... Эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60 процентов".

Считаем: 5 танковых полков - это примерно 500 боевых машин и не менее 2 тысяч личного состава.

Ну а что касается контрактников, то в Вооруженные силы набрано уже 114 тысяч человек. Мощная агитационная кампания дает внушительные результаты: по словам министра, в среднем за сутки на контракт поступает 1 336 человек. В боевой строй встали еще и более 52 тысячи добровольцев. По словам министра, «они рвутся в бой, но сначала должны пройти серьезную подготовку. У этих людей высочайшая мотивация». Их сегодня готовят на 8 полигонах 645 инструкторов с боевым опытом. Кстати, добровольцы СВО получат удостоверения ветерана боевых действий, а вместе с этим - положенные по закону льготы.