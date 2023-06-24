Медик пел, юрист зевал, сисадмин ворон считал: составлен рейтинг самых «ленивых» профессий

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..А можно мне не писать эту заметку, уважаемый редактор? И так много дел. Ну пожалуйста! Все равно надо? Ну хорошо.

Бесит, знаете ли, когда люди ленятся на работе. Другие, конечно, люди, не я. То кассирша еле копошится на кассе, то охранник, нехотя отрываясь от кроссворда, позевывая открывает ворота. И ведь лентяями они себя при этом не считают, наоборот – рассказывают, наверное, всем подряд, что трудятся круглые сутки в поте лица! Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди представителей различных профессий и выяснили, кто готов честно признаться в собственной лени на рабочем месте.

Оказалось, чаще всего об этой склонности говорят дизайнеры, юристы, системные администраторы и - о ужас! – медсестры. Так и представляешь себе медсестру, которая лениво ставит капельницу и неспешно ковыляет к пациенту в больнице... Но в собственной лени на работе признаются всего 18% россиян, 9% затруднились с ответом, а 73% вроде как совсем не ленятся (да-да, так мы и поверили…). Ну а самыми трудолюбивыми себя считают врачи, учителя, экономисты и маркетологи.

Примечательно, что женщины реже мужчин признаются в лени, а старшее поколение ленится чаще молодежи.

- Не существует ленивых профессий, как таковых. Все зависит от политики компании, размера ее штата и загруженности сотрудников. Среди моих знакомых есть множество юристов, которые трудятся в поте лица. Кстати, именно юристы чаще всего признаются, что очень устают и выгорают на работе. В то же время есть компании с раздутым штатом, и вместо 1-2 юристов, которые реально необходимы, там есть целый юридический отдел, - комментирует карьерный консультант Галина Бобкова. - И многое, конечно, зависит от характера самого человека. Если человек выбирает себе работу с позиции «не бей лежачего», «солдат спит - служба идет» и сам называет свою профессию ленивой, то кто же может это оспорить. Есть по природе своей люди ленивые, которых загружай, не загружай - все одно.

Впрочем, представителям определенных профессий все же свойственны общие черты. Так, по словам Галины Бобковой, системные администраторы, отвечающие в офисах и на производстве за работу компьютерных сетей, зачастую не страдают трудолюбием.

- Редко увидишь, чтобы сисадмин по первому звуку полетел кому-то помогать. Обычно они так неторопливо встают, медленно идут... Бывает, что и сама профессия людей отчасти расхолаживает. Те же юристы с годами часто «обмякают» и после 40 лет становятся уже не такими шустрыми, начинают часть дел, откладывают на потом, - говорит Галина Бобкова.

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