Как в Турции или по-своему: что такое всё включено по-русски

Ну что, куда в отпуск махнём? Давайте снова в Турцию, в наш любимый All inclusive! Но туры в Анталью негуманно подорожали, рубль снова падает.. И вообще внутренний туризм в тренде! Давайте в Анапу? Но чтобы тоже «Все включено».

Система All inclusive, ставшая синонимом турецких курортов (хотя есть она и в Египте, Тунисе, на Кубе и в других странах) любима нашими отпускниками. Кому-то важно планировать расходы заранее, а с этой системой это проще всего: заплатил один раз за путевку, и дело к стороне. Семьям с детьми удобно - отпрыска всегда есть чем покормить в двух шагах от пляжа. А психологи говорят, что взрослые на таких курортах сами возвращаются в беззаботное детство. Жители мегаполисов устали ежедневно принимать решения. А тут все уже организовано, можно расслабиться!

Есть ли у отпускников шанс получить все плюсы «ол инклюзивов» на российских курортах?

ОТ АНАПЫ ДО ПОДМОСКОВЬЯ

В России сейчас работают 150-200 отелей All inclusive - такую цифру привел вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Большая часть из них - в Краснодарском крае. По данным местных властей, 80 гостиниц Кубани ждут поклонников такой опции.

- Отелей с системой «Все включено» появляется на черноморских курортах все больше. Они есть и в Крыму, и в соседней республике Абхазия, где уже как минимум три отеля и даже один глэмпинг «Все включено», - рассказала «КП» Дарья Домостроева, PR-директор туркомпании «Интурист». - Больше всего их в Анапе, причем количество увеличивается каждый сезон.

Есть и новинки. К нынешнему пляжному сезону в Анапе открылся 5-звёздочный отель «ол инклюзив» Mira Family Resort & Spa Anapa Miracleon, рассчитанный на 3 тысячи гостей, и более бюджетный «Санвиль Приморский» 2* в Джемете.

- В Сочи и Геленджике также есть отели «Все включено», - добавляют эксперты туроператора «Алеан». - И в Московской области тоже - скажем, «Солнечный» в Солнечногорском районе. В других регионах отелей данного формата почти нет, за редкими исключениями - например, «Волжский прибой» в Костромской области или «Барская усадьба» в Тверской.

ПОЧЕМУ ТАК МАЛО

Хватает ли в России отелей с подобной системой? Ответ очевиден: нет.

- Спрос на такой вид отдыха всегда есть, его не хватает, особенно в регионах. Все отели, работающие на All, востребованы, - подтверждают в компании «Алеан».

Власти Краснодарского края подтверждают: отели «ол инклюзив» круглый год загружены на 15 - 20% больше остальных.

- «Все включено» могут предложить далеко не все отели юга России по разным причинам. А кто-то специально не хочет его его вводить. Бывает, что гостиница максимально снижает стоимость размещения (без питания) с расчетом заработатьна всех дополнительных услугах, даже на платном прокате халата в номер, - делится Дарья Домостроева.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский напомнил о простой логике: чтобы отелей с полноценным «Все включено» стало заметно больше - надо строить новые гостиницы, изначально рассчитанные на эту систему. Процесс идёт, но требует времени и денег.

ТОЛЬКО ВСЕ ЖЕ НЕ АНТАЛЬЯ…

Есть ли у российских «ол инклюзивов» свои национальные особенности? Не будут ли разочарованы туристы, привыкшие Анталье?

- И в Турции, и в Египте, и в ОАЭ отели «Все включено» тоже отличаются друг от друга в зависимости от категории отеля (All в трех звёздах и в «пятёрке» - не одно и то же) и концепции отеля (кто-то, например, ориентирован на здоровое питание, кто-то на семьи с малышами, или наоборот - на развлечения, бары и дискотеки. - Л. С.). Кроме All Inclusive, есть ещё Ultra All Inclusive или Extended UALL, где включены напитки иностранного производства и элитный алкоголь. Есть тарифы, где включены ужины в ресторанах а-ля карт, то есть с выбором по меню, - напоминает Дарья Домостроева. - Большинство российских отелей пока не могут предложить ужины в ресторанах а-ли карт (только шведский стол). Бывает, что выбор алкогольных напитков на ужин ограничен, а на обед вина не подают вообще. Иногда вообще выдают трехразовое питание за «Все включено».

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Как выбрать отель All Inclusive на Чёрном море

Рекомендации дают сотрудники крупнейший туроператоров «Алеан» и «Интурист»:

- Внимательно прочитайте концепцию тарифа «Все включено» на странице отеля. Там должно быть расписано, какие услуги включены в него, а какие - нет.

- Не бронируйте отель у тех туроператоров и онлайн-сервисов, где нет подробного описания тарифа - может произойти так, что вам продадут не «Все включено», а полный пансион.

- Уточните (у турагента, например), какое предусмотрено промежуточное питание помимо основных приемов пищи – завтрака, обеда и ужина, время работы ресторанов и баров, наличие бесплатного алкоголя, есть ли мороженое для детей.

- Изучите отзывы туристов в интернете, их них можно узнать множество нюансов, которые могут оказаться важны именно для вас.

НОВЫЙ ГОСТ ДЛЯ ALL INCLUSIVE

С 30 июня в России вступает в силу утверждённый Росстандартом ГОСТ для отечественных отелей All Inclusive и Ultra All Inclusive (см. «Конкретно»). В нем подробно расписано, чем гостей должны кормить и поить, как развлекать, в каких бассейнах купать, в зависимости от категории отеля 3*, 4* и 5*.

Важно: требования ГОСТ для гостиниц не обязательны!

- ГОСТ носит рекомендательный характер, любой отель самостоятельно определяет наполнение пакета «Все включено», - уточняют эксперты туроператора «Алеан»,

Впрочем, есть нюанс. По закону о стандартизации, если отель заявит о соответствии всем требованиям ГОСТа - документ станет для него обязательным. Что ж, посмотрим, отважится ли хоть одна гостиница написать на своём сайте «Все включено по ГОСТу».

Зачем нужен ГОСТ, если отели не обязаны его соблюдать, а отдыхающие не смогут пожаловаться - мол, у нас шведский стол не по стандарту?

По мнению президента РСТ Ильи Уманского, он поможет туристам лучше ориентироваться в предложениях отельеров. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов назвал ещё две функции ГОСТа: он поможет инвесторам выбирать объекты для вложения денег и создаст основу для развития отечественных курортов. Опять же логично. У нас даже классификация отелей, то есть присвоение им звёзд, только с 2022 года стала обязательной - перед этим долго шлифовали требования, у гостиниц было время к ним подготовиться. Возможно, и нововведение пройдёт тот же путь.

КОНКРЕТНО

Что должно быть включено

Питание. Ассортимент «шведского стола» может повторяться не чаще раза в неделю. Ресторан открыт на завтрак, обед и ужин не менее 2 часов. На обед, например, на «шведском столе» должны быть минимум 2 - 3 вида супа и 4 - 6 видов горячего. Между основными приёмами пиши должны предлагать холодные и горячие закусками, кондитерские изделия. Детское меню обязательно.

Напитки. Алкогольные напитки российского производства в неограниченном количестве на «шведском столе» на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво - не менее 1 вида, вино сухое/полусладкое, красное/белое - не менее 3 видов. Крепкий алкоголь - не менее 3 видов и коктейли на его основе.

Пляж и бассейн. Шезлонги и зонты от солнца должны быть обязательно и бесплатно - не менее 9 лежаков на каждые 10 номеров. Пляжные полотенца - в 5* бесплатные, в 4* - бесплатно или за дополнительную плату. А в 3* можно обойтись и без них. Обязательны бассейн (в 5* также закрытый и водные горки) и детский бассейн.

Развлечения. В команде аниматоров - минимум 3 сотрудника, либо 1 человек на каждые 100 гостей. Вечерние развлекательные программы в 5* - ежедневно, в 4* - не реже 3 раз в неделю. Дневные развлекательные программы в отелях 4 и 5* - не менее трех мероприятий в день. В 5* - ежедневная водная анимация.

Для детей. Бесплатно должны предоставить детские кровати в номерах, детскую площадку на территории. Детская анимация обязательна в отелях 4* и 5*.

ЦЕНА ВОПРОСА

От 55 - 60 тысяч рублей на двоих стоит тур на неделю в отель 2* «Все включено» в Судаке с переездом на автобусе из Москвы (такой бюджетный вариант предлагают многие туроператоры, так как аэропорты в Симферополе, Анапе и Геленджике закрыты, а ж/д билеты в дефиците).

От 90 - 95 тысяч рублей на двоих - тур на 9 дней в гостиницу 3* «Все включено» в Анапе с переездом на автобусе из Москвы.

От 155 тысяч рублей на двоих - тур на неделю в отель 4* Ultra All Inclusive в Анапе с перелетом из Москвы в Сочи.

От 200 тысяч рублей на двоих - тур на неделю в отель 4* All Inclusive в Сочи с перелетом из Москвы.

Цены на отдых в середине июля данным туроператоров.