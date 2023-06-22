Актер Сергей Шакуров перевоплотился в ветерана ВДВ

Фото: ВГТРК

Сергей Шакуров, звезда советского кино («Визит к Минотавру», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и др.), продолжает демонстрировать блестящую профессиональную форму. 81-летний артист снимается и в новых сериалах, и в кино. Казалось бы, только прошел проект «Друг на час», а в портфеле Шакурова осталось еще пяток фильмов.

Один из них — комедия «За Палыча!» — вскоре выйдет на большие экраны. В народной комедии Сергей Каюмович исполнил главную роль ветерана боевых действий, который оказался в тяжелой жизненной ситуации. У него отбирают дом.

Фото: ВГТРК

Второй магистральной линией сюжета стала история молодого парня Темы Голубя (Евгений Зарубин), в жизни которого поначалу все было прекрасно: жизнь на деньги влиятельного папы, машина и комфорт. Но внезапное ДТП с участием еще более влиятельного человека меняет жизнь Голубя кардинально: его отца снимают с выборов, лишают привилегий, а мажора Тему забривают в армию (конечно, в ВДВ, где и служил его дед).

Фото: ВГТРК

После дембеля Голубь готовится вернуться к сладкой жизни, ведь у его папы все снова хорошо, но проблемы настигают легендарного дедушку — у ветерана ВДВ пытаются отжать дом. Конечно, возмужавший внук не сможет остаться в стороне. Тем более, и боевое братство, разумеется, выступит на стороне Палыча.

Фото: ВГТРК

Кстати, несмотря на заявленный жанр народной комедии, Сергей Шакуров считает, что в этой истории ничего смешного нет.

— Мой персонаж Палыч — боевой офицер ВДВ, закаленный, прошедший серьезные огневые точки, — объяснил актер. — И на пенсии, в мирной жизни ему это очень пригодилось, потому что он попадает в ситуацию весьма непростую, несправедливую. Это, действительно серьезная сегодня проблема, насущная. Масса таких историй по всей России. Так что комедией я бы наш фильм не назвал, так как он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти. Но при этом у нас получился довольно легкий фильм.

Фото: ВГТРК

При этом режиссер картины Андрей Богатырев убежден, что картина — метафорическая.

— Дом, который защищает главный герой нашей картины Палыч, это в каком-то смысле образ нашей страны, родной и близкий сердцу, — говорит Богатырев. — И защищает Палыч, по сути, старые ценности, которые мы все так любим и к которым сами стремимся… А актерский состав какой у нас подобрался? Фантастический! Я был счастлив поработать со всеми артистами. Один Каюмыч чего стоит! То, как он работает – с куражом, с азартом, существуя здесь и сейчас – это просто мощь! Сергей Шакуров в кадре не играет, а живет! Это невероятно.

В прокат картина "За Палыча!" выходит 27 июня.