Хитрый ход: Как быть, если женщина заставляет шопиться вместе с ней

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кажется, ученые нашли разгадку, почему мужчины так ненавидят шопинг. Если для женщин поход по магазинам - это как терпеливое собирательство в древние времена и они готовы выбирать вещи часами, то для мужчины покупки про точное исполнение цели. По принципу - убил мамонта, за хвост и в нору. Но как быть, если жена заставляет шопиться вместе с ней? Наши читатели ответили в откликах.

Марина:

А зачем брать мужа с собой на шопинг? Он же все удовольствие испортит. Будет ныть, хотеть пить, есть, вздыхать, а его советы по выбору все равно никуда не годятся. Лучше пусть даст денег и поедет пить пиво с друзьями. И я довольна, и у него выходной удался.

Маша:

У меня подруга постоянно таскала своего мужа по магазинам, потому что покупки оплачивались из его кошелька, пока однажды не увидела, как он кокетничает с девушкой за кассой, когда она в примерочной мерила платье. Он успел даже телефончик попросить у продавщицы. Скандал был страшный, но с тех пор она его на шопинг не берет. А я вот думаю: может, это был с его стороны хитрый стратегический ход?

Валера:

Я однажды своей жене устроил совместный шопинг по-мужски. Сначала мы два часа выбирали планки оперативной памяти в компьютерном магазине, потом долго думали, купить Wi-Fi-наушники или не надо. Потом зависли в магазине электроинструмента, перещупали все дрели, но нужную не нашли - кхе-кхе! А потом зашли в магазин лодок, просто посмотреть - еще один смайл. Взвыла она в салоне мототехники, когда я 1,5 часа присматривался к скутеру. В конце говорю: а теперь представь, то же самое чувствую я, когда хожу с тобой по магазинам. Все поняла.

Виктория:

А у меня шопоголиком растет сын, ему аттракционов не надо, только дай пошататься по магазинам, поэтому каждые выходные мы выгуливает его по ТЦ. Это ответ тем, кто говорит, что только женщины помешаны на шопинге.

Ученые выяснили, что выгорание мужчины на работе напрямую связано с тем, счастлив ли он в личной жизни, есть ли у него семья. А вот женщины параллели между счастьем и реализованностью в карьере не проводят. Для них важно ощущение счастья в целом. Нашим читателям в откликах тоже есть что сказать.

Марина:

У нас в отделе два холостяка, которые сидят на своих должностях по 8 лет и их все устраивает. И парень, который пришел два года назад стажером и уже сделал карьеру, став замом начальника, а все потому, что женат, есть ребенок. У него потребности все время растут - то квартиру расширить, то ремонт, то ребенка с астмой на море вывезти, нужны деньги, а значит, мотивация работать. А у холостяков (сужу по этим двоим) делать карьеру желания никакого, на жизнь хватает, и ладно.

Кристина:

Да что это за мужик, если у него единственный стимул работать - это пинки от жены? У любого человека есть желание расти, развиваться, и странно, если катализатором является только стремление прокормить жену.

Чтобы получать от мужчин правильные подарки, нужно уметь их правильно просить, считает наш эксперт по отношениям Люся Караваева. И если женщина делает это правильно, то ее партнеру за счастье будет порадовать свою любимую. Мнения в комментариях по этому вопросу разделились.

Вероника:

Я вот тоже раньше не могла понять, почему одних всю жизнь осыпают подарками, а другим только жухлые гвоздики в честь Розы Люксембург. А потом поняла, что дело в самоценности женщины - те, кого изначально воспитывают в уверенности, что она королева, так по жизни и идут. А мужик смотрит - ведет себя как королева, значит, королева и есть. А те, кто стесняется, не знает, как себя подать, так и плетутся в хвосте поезда, профукивают лучшие годы жизни.

Ольга - Веронике:

А я думаю, что умение быть женщиной - это тоже определенная школа. Не заискивать перед мужиком, но быть теплой и нежной, не соглашаться на меньшее, потому что мама так жила, ну и я буду, уметь договариваться и выстраивать отношения с любым мужчиной, принимать внимание как должное. Короче, закрутить вокруг себя воронку своей ценности, а мужчины сами подтянутся. Вместе с подарками.

Тамара - Ольге:

Надоело слушать, что мужчину воспринимают как барана, которого нужно разводить на подарки. Все-таки, если женщина ему нужна, ему не надо намекать на колечко и сумочку, он сам захочет бросить мир к ее ногам.

Алексей:

Закину свежую мысль: а если все те усилия, которые женщины тратят на «закручивание воронки», потратить на карьеру? Там и деньги, сами собой, подтянутся. А результат будет вернее, чем вариант «подарит или не подарит»?

Марианна:

Да женщины не просят подарки, потому что все вокруг орут, что стыдно просить у богатых мужиков. Мол, фу - экскортница! А мне вот никогда не было стыдно - квартиру, машину, бизнес мужчина мне подарил. И никакого чувства вины.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Нам бы понедельники, взять и отменить: почему мы не любим начало рабочей недели (подробнее)