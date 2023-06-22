«Не только нефть»: Какие энергоресурсы из России востребованы в мире?

Фото фонда Росконгресс

Россия — одна из главных энергетических держав в мире. Мы поставляем на мировой рынок все виды энергоресурсов. И накопили в этой сфере большое количество компетенций. Но в нынешних условиях необходимы новые подходы. Особенно в расширении партнерства с другими странами. Какие основные тренды в энергетической сфере сейчас? Как снизить издержки от логистических и финансовых ограничений? И какие возможности открываются в условиях разрыва устоявшихся цепочек? Ответы на эти и другие вопросы искали участники сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

В КАКИХ СФЕРАХ БУДЕТ РОСТ

Тренды в энергетической сфере меняются. Но основные виды топлива остаются востребованными. Причем используют их не только в энергетике, но и в смежных отраслях.

- Глобальная структура спроса на нефть и нефтепродукты меняется. Это не происходит быстро. Если говорить о долгосрочных трендах, то они имеют место. Рост продолжится прежде всего в нефтехимии. За последние 50 лет спрос на сталь поднялся в три раза. Если мы говорим о полимерах, пластиках, то показатели повысились более, чем в 10 раз. Темпы этого роста сохраняются, пластики, полимеры доказали свою конкурентоспособность. Кроме того, жидается продолжение роста спроса на авиационное топливо, - Александр Дюков, председатель правления компании «Газпром нефть».

При этом даже одно и то же топливо может быть в разных состояниях. И от этого зависит спрос на продукцию. К примеру, трубопроводной газ постепенно уступает пальму первенства сжиженному. Последний считается наиболее перспективным энергоресурсом на ближайшие годы.

- Россия обладает крупнейшими в мире запасами газа - порядка 40 трлн кубометров. Это более 20% общемировых запасов. При этом на рынке СПГ у России - всего 9%. В тройке лидеров - Америка, Катар, Австралия. Россия имеет возможность и должна войти в эту тройку и взять свою долю рынка, - считает Леонид Михельсон, председатель правления компании «НОВАТЭК».

- Рост потребления СПГ делает газовый рынок более глобальным. Без международной кооперации, самостоятельно реализовать проект ни одна страна в мире не может. Поэтому объединение усилий производителей СПГ, финансовых институтов, судостроителей будет определять, насколько стабильным и предсказуемым будет газовый рынок, - дополнил Александр Дюков.

ИЗЛИШНЯЯ ЭКОЛОГИЗАЦИЯ

В последние годы развитые страны мира явно заигрались в экологическую повестку. Приоритет в развитии отдавался альтернативным источникам энергии. А традиционные были вынуждены сокращать инвестиции. Это привело к появлению проблем в энергобалансах многих стран. Возобновляемые источники энергии крайне зависимы от погодных условий, которые невозможно предсказать.

- Сегодня мировой энергетический рынок потерял ту эффективность, которая оставалась в нем еще два года назад. Последние пять лет очень многие мировые агентства замалчивали очень большие элементы всего пазла в энергетике — реальную стоимость для потребителей энергоперехода и реальные последствия. Недоинвестирование в традиционные источники энергии сейчас составляет 200-300 млрд долларов как минимум, - подсчитал Павел Сорокин, первый заместитель министра энергетики России.

В этих условиях многие страны стали срочно возвращать в собственный энергобаланс атомные станции. Или приостановить процесс отказа от ядерной энергии. А часть потенциальных клиентов задумались о том, чтобы построить у себя АЭС, в том числе по российской технологии.

- За последние десять лет атомная энергетика перестала быть «элитным клубом». Мы активно работаем с индийскими партнерами. Мьянма, Киргизия, Шри-Ланка хотят выходить в этом году на юридически значимые договоренности с нами о создании соответствующих атомных мощностей. Для нас существует возможность в дальнейшем развивать свое присутствие на мировом рынке. Это позволит нам и держать запас глобального лидерства, и увеличивать количество наших международных проектов, - считает Алексей Лихачев, глава госкорпорации «Росатом».

- Ветрогенерация, солнечная генерация — это хорошие цели. Вопрос в объемах. Если мы хотим производить огромные объемы энергии экологичным образом, то это исключительно атомная энергетика. Мы строим большие проекты с «Росатомом». Они должны быть закончены в 2030 году, - уточнил Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

ЛОГИСТИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Конкурентов у России в энергетической сфере хватает. Чтобы занять более весомую долю рынка, необходимо сокращать собственные издержки. А это можно сделать за счет применения новых подходов, например, в логистике.

- В этом году мы запустим первую линию нашего проекта «Арктик-СПГ-2». Это первый в мире проект, реализованный по концепции линии сжижения. Она позволяет существенно сократить затраты на сжижение при освоении арктических запасов. Все это нацелено на то, чтобы снизить нашу себестоимость и сделать наши проекты максимально конкурентноспособными в любой точке мира, - заявил Леонид Михельсон.

- Наша нефтегазовая отрасль оказалась достаточно адаптивной и с достаточным запасом собственных компетенций. Нам надо сделать определенный фокус на то, чтобы добавить еще гибкости. Наша задача — работать над себестоимостью. Для этого мы создаем объединение наших нефтяников, газовиков и химиков, чтобы они консолидировали спрос и фокусировались на разработке самых эффективных решений, - заявил Павел Сорокин.

СПРАВКА «КП»

ПМЭФ-2023 прошел с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли 17 тысяч человек из 130 стран мира. Главная тема форума - «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатором форума является фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» - официальный информационный партнер мероприятия.