«Сбросить империалистическое иго доллара»: У России и Латинской Америки нашлись общие цели

Фото фонда Росконгресс

Отказ от долларов в расчетах, выравнивание баланса между экспортом и импортом и решение логистических проблем стали основными темами ставшего уже традиционным бизнес-диалога Россия-Латинская Америка в рамках ПМЭФ-2023. Участники из России, Кубы, Парагвая, Венесуэлы, Никарагуа и Колумбии сошлись на том, что, несмотря на активное развитие торговых отношений, необходимо наращивать сотрудничество, а санкции, затрудняющие торговлю, могут сыграть на руку в нелегком деле создания нового экономического миропорядка.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов начал с того, что сейчас сотрудничество России со странами региона сосредоточено на крупных проектах, но для настоящего тесного взаимодействия нужно, чтобы тысячи, в том числе, мелких и средних предпринимателей включились в процесс, создавая активные экономические связи, однако на этом пути есть некоторые препятствия, которые необходимо преодолеть.

Одним из таких препятствий является система расчетов, которая долгое время была завязана на доллар. Участники диалога в этом вопросе оказались настроены решительно: от доллара надо отходить в пользу национальных валют. «Мы должны сами оценивать правильно свои силы, потому что мы все зависим от той финансовой системы, которая была создана за эти годы. Но мир меняется, и сегодня возможностей становится намного больше» —подчеркнул Борис Титов.

Спецпредставитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортега Мурильо был настроен еще более решительно, заявив, что «нужно сбросить империалистическое иго доллара». Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес Гомес обратилась к цифрам: «Денежная масса в США составляет 21 трлн долларов, а денежная масса нефтяного рынка больше в 5 раз —104 трлн долларов — так почему мы продолжаем использовать доллары в таком важном сегменте.

И в вопросах отказа от американской валюты уже есть первые успехи. На Кубе банкоматы уже принимают карты системы «МИР», до конца они заработают и в магазинах и гостиницах, рассчитаться рублями можно и в Венесуэле. Остальные страны готовы перенимать успешный опыт Гаваны и Каракаса и крайне заинтересованы в притоке рубля. Однако, как подчеркнула врио председателя правления Российского экспортно-импортного банка, для полноценного перехода на взаиморасчеты в национальных валютах необходимо создать паритет торгового баланса между экспортом и импортом.

Также для активного развития торговли между Россией и странами Латинской Америки нужно решить логистические проблемы. Из-за санкций и территориальной удаленности этот фактор играет важную роль. Предпринимателям порой совсем невыгодно возить товары в столь далекий регион, да еще и через третьи страны. Если раньше путь контейнера по маршруту Москва-Стамбул-Гавана обходился в 6 тысяч долларов, то теперь все 20 тысяч, что не может не сказаться на конечной цене продукта. Благо и здесь есть первые успехи и амбициозные проекты. В России действуют транспортные субсидии, покрывающие часть расходов и делающие торговлю с латиноамериканцами рентабельной. Более того, как рассказал Борис Титов, прорабатываются серьезные решения для снижения издержек: создание системы, которая аккумулировала бы товары нескольких стран, позволяя обеспечить полную загрузку морского транспорта в обе стороны.

Кроме того, российские инвесторы готовы вложиться в реконструкцию-порта-хаба в Латинской Америке, в первую очередь, рассматривается кубинский Мариель. Куба, Парагвай, Никарагуа заявлили о своей готовности быть «воротами для России» в Латинскую Америку, предоставляя свою транспортную инфраструктуру и благоприятные условия. Что касается авиации, то венесуэльская компания «Конвьяса» намерена наращивать количество рейсов по маршруту Каракас-Гавана-Москва, прямые рейсы на Кубу с 1 июля запустит и «Аэрофлот».

«От России мы ждем активного участия, активных инвестиций. Для этого мы должны создать условия» — заявил в ходе беседы министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда. И его слова четко отражают общие ожидания и практичный подход латиноамериканских представителей, готовых работать над созданием новых экономических реалий. В конце модератор диалога Сергей Брилев отметил, что уже нет той тревоги за будущее, которая была год назад, но есть вызовы, которые предстоит решать.