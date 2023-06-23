Военная спецоперация на Украине 23 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 июня 2023 года.

Минобороны РФ проинформировало, что средствами противовоздушной обороны за сутки было перехвачено пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, уничтожено 15 беспилотников ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР.

Немецкие эксперты считают, что российская армия успешно справилась с наступлением ВСУ благодаря эффективному дистанционному минированию территорий и качеству средств радиоэлектронной борьбы.

С 4 июня российским войскам удалось уничтожить 246 танков ВСУ, в числе которых и 13 танков западного образца, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об уничтожении 18 из 109 поставленных Киеву боевых машин пехоты «Бредли».

Президент России Владимир Путин заявил, что высокие потери ВСУ в ходе текущего наступления показывают готовность западных партнеров Киева продолжать конфликт до последнего украинца.