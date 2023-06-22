Батискаф "Титан" компании OceanGate. Фото: REUTERS

Все члены экипажа батискаф "Титана" погибли мгновенно. Как заявила береговая охрана США и компания-оператор пропавшего батискафа, обломки подводного аппарата разбросаны в нескольких сотнях метров от носовой части "Титаника".

Версии гибели миллиардеров с батискафа Титан у Титаника

Как заявили военные, это свидетельствуют о направленном внутрь взрыве. Из-за давления "Титан" просто разорвало.

Четыре дня в Атлантическом океане шли поиски подлодки, которая отправилась к обломкам затонувшего "Титаника". Связь с батискафом пропала примерно через час и сорок минут после начала погружения и больше не восстанавливалась. Надежды на положительное завершение спасательной операции таяли. В итоге самое страшное все же подтвердилось. Миллиардеры, которые мечтали увидеть обломки корабля, остались в недрах океана навсегда.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Люди могли погибнуть в день своего исчезновения. На борту злополучного "Титана", который отправился с экскурсией в воды Атлантики, находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, богатейший бизнесмен Пакистана Шахзада Давуд с 19-летним сыном Сулейманом, исследователь Пол-Анри Нарголе и основатель компании, которая построила батискаф, Стоктон Раш.

Батискаф разорвало. Спасатели сначала нашли посадочную раму и заднюю крышку подводного аппарата. Потом обнаружили шасси и еще несколько обломков в нескольких сотнях метров от носовой части "Титаника".

"Обломки соответствуют катастрофической потере аппарата по причине направленного внутрь взрыва", - сказал контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США, возглавляющий поиски "Титана". Он добавил, что подводные работы на месте происшествия продолжатся, чтобы установить хронологию и истинные причины катастрофы.

Четыре дня в Атлантическом океане шли поиски подлодки, которая отправилась к обломкам затонувшего "Титаника". Фото: REUTERS

Что стало причиной взрыва на батискафе Титан у Титаника

По некоторым данным, могла произойти взрывная разгерметизация. То есть практически мгновенное разрушение корпуса со всеми вытекающими последствиями.

Однако есть и еще одна версия, предоставленная той же Береговой охраной Америки. Как отметил ее представитель, члены команды погибли из-за имплозии подводного судна. Туристы столкнулись со страшным - из-за давления на глубине 3800 метров батискаф сжало, как консервную банку под прессом.

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