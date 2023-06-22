Герой спецоперации «Z» ефрейтор Аладин обеспечил связь с командованием

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ПОДНЯЛСЯ НАД СХВАТКОЙ

Старший лейтенант Глеб Макаров

«Подразделение старшего лейтенанта Глеба Макарова выполняло боевую задачу по обороне стратегически важного населенного пункта. Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предпринял попытку наступления и атаковал опорный пункт, удерживаемый подчиненными Глеба. Макаров, поднял в небо беспилотный летательный аппарат для выявления огневых позиций противника. Обнаружив местоположение минометного расчёта украинских боевиков, Глеб оперативно передал координаты расчетам артиллерийской батареи. Прицельным огнем российских артиллеристов позиция вражеского миномета была подавлена. Продолжая наблюдение, Макаров также обнаружил два выдвигающихся взвода противника на бронеавтомобилях, о чем незамедлительно доложил старшему начальнику и, получив приказ на уничтожение вновь выявленных целей, продолжил корректировать огонь артиллерии. Благодаря своевременным, профессиональным действиям старшего лейтенанта Глеба Макарова, противник покинул занимаемые позиции, потеряв в бою три автомобиля и большое количество живой силы».

ПОЙМАЛ ВРАЖЕСКОГО ЛАЗУТЧИКА

Гвардии младший сержант Вячеслав Спиркин

«Гвардии младший сержант Вячеслав Спиркин выполнял боевую задачу по охране и обороне позиции батальонно-тактической группы и мест размещения российских подразделений. В ночное время, ведя наблюдение за прилегающей местностью, Вячеслав обнаружил и лично задержал диверсанта-разведчика из числа украинского националистического батальона. Диверсант осуществлял разведку мест размещения российских войск для последующей передачи координат местоположения военной техники для нанесения минометного удара. Задержанный националист сообщил сведения о месте дислокации, численности и командире разведывательно-диверсионной группы, готовящих провокацию в отношении российских подразделений. Грамотные и самоотверженные действия гвардии младшего сержанта Вячеслава Спиркина позволили предотвратить диверсионную деятельность противника на данном направлении, избежать гибели личного состава и уничтожение российской военной техники».

УСТАНОВИЛ СВЯЗЬ НА ПОЛЕ БОЯ

Ефрейтор Денис Аладин

«Действуя в составе самоходно-артиллерийского взвода в должности водителя-радиотелефониста, ефрейтор Денис Аладин обеспечивал связь между управлением бригады, артиллерийскими расчетами и корректировщиками артиллерийского огня. В ходе боя в результате разорвавшегося в районе позиций российских войск артиллерийского снаряда машина Аладина, обеспечивающая связь, получила осколочные повреждения и вышла из строя.

Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности управлять огнем артиллерии и вести корректировку огня, Аладин в условиях плотного огня украинских националистов лично, оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию связи. Самоотверженные действия ефрейтора Дениса Аладина на поле боя позволили восстановить управление артиллерийскими расчетами и обеспечить устойчивую связь с командованием, что привело к подавлению позиций противника и его последующему отступлению».

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